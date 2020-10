Moto G 5G Plus, parteneriat cu Ducati pentru viteză online şi offline

Astfel, orice telefon moto g 5G plus cumpărat de la partenerii autorizaţi, în perioada 1-31 octombrie, al cărui cod IMEI1 este introdus pe www.castigacumotorola.ro, reprezintă şansa câştigării unei motociclete Ducati Panigale V2, cel mai recent model sportiv lansat de Ducati în cadrul EICMA 2019.

Motorola şi Ducati au un parteneriat internaţional, anunţat la începutul anului. Dacă Ducati Panigale V2 se remarcă printr-un design complet nou şi un pachet electronic sofisticat, cu un motor Superquadro de 995 cm3, cu doi cilindri în V, atunci moto g 5G plus punctează la capitolele autonomie – are o baterie de 5.000 mAh, procesor – Qualcomm 765, care îl face perfect pentru utilizare zilnică şi memorie RAM – de 6GB şi 128GB spaţiu de stocare.

În plus, moto g 5G plus se deosebeşte şi prin sistemul de camere quad de 48 MP, care îl face un partener de nădejde pentru cei pasionaţi de fotografie.

Senzorul principal de 48MP este dotat cu tehnologia Quad Pixel şi oferă fotografii bune, indiferent de lumină. Obiectivul ultra-wide încadrează de 4 ori mai mult, astfel încât detaliile nu se pierd şi poate fi obţinută acea fotografie care surprinde tot grupul de prieteni sau acel peisaj incredibil.



Datorită senzorului de adâncime, fotografiile capătă un aspect profesional. Iar pentru detalii, camera dedicată Macro Vision aduce subiectul de 5 ori mai aproape faţă de un obiectiv normal.

Când vine vorba de selfie-uri, moto g 5G plus oferă prima cameră duală de selfie de pe un dispozitiv Motorola.

Camera frontală de 16MP surprinde instantanee potrivite pentru reţelele de socializare - datorită tehnologiei Quad Pixel şi sensibilităţii la lumină de 4x mai mare. Cu moto g 5G plus, realizarea selfie-urilor de grup devine mult mai simplă, iar cu obiectivul ultra-wide de 8MP încadrarea este de 4 ori mai mare.

Software-ul AI avansat şi caracteristicile AI utile, cum ar fi detectarea automată a zâmbetului, compoziţie smart, shot optimization şi selfie prin gesturi, facilitează realizarea unor fotografii de calitate cu moto g 5G plus.

Despre Motorola x Ducati

În luna octombrie, cei pasionaţi de motociclete şi experienţe inedite pot să testeze viteza fără limite şi motocicleta Ducati Panigale V2 pe un simulator de curse unic, care va fi amplasat în mai multe puncte din ţară:

Bucureşti – Băneasa Shopping City, în perioada 6 – 13 octombrie

Cluj – Iulius Mall, în perioada 15 – 22 octombrie

Timişoara – Iulius Mall, în perioada 23 – 29 octombrie

Disponibilitate şi preţ

moto g 5G plus poate fi achiziţionat din magazinele Altex şi Media Galaxy sau online, pe www.altex.ro, la preţul recomandat de 1,499 lei. De asemenea, telefonul este disponibil şi în oferta operatorilor de telefonie mobilă Digi, Orange şi Vodafone.