Interviu cu Tuomas Lampen, şef de strategie al OnePlus Europe: "România este o piaţă cheie pentru noi"

OnePlus e o companie chineză fondată în 2013 de Pete Lau şi Carl Pei, cu sediul în Shenzen, care face parte din familia BBK Electronics, alături de Oppo, Vivo, Realme şi iQOO.

Urmăresc OnePlus de la primul smartphone lansat, OnePlus One, care se putea achiziţiona doar prin invitaţie şi nu era disponbil direct în România. Un coleg de muncă l-a achiziţionat cu ajutorul unui prieten din Statele Unite şi telefonul m-a impresionat nu doar ca design, ci şi ca performanţă. Câţiva ani mai târziu am avut ocazia să testez pentru review OnePlus6 şi OnePlus 6T. Şi în câteva săptămâni voi veni cu review la OnePlus 8T.

Dar să revenim la interviu.

1. De ce această schimbare, după 6 ani, de la flagshipkiller şi flagship la mid-range şi entry-level?

Evoluţia brandului nostru este puternic legată de comunitatea noastră, care a devenit cea mai mare forţă şi sursă de motivaţie a noastră. O comunitate care a crescut de-a lungul anilor, din ce în ce mai mulţi oameni se alătură călătoriei „Never Settle” din întreaga lume. Având în vedere această legătură, ne simţim responsabili faţă de ei şi pentru a răspunde diverselor nevoi ale acestora, motiv pentru care 2020 are ca scop diversificarea portofoliului nostru de produse.

Anul acesta, am lansat un portofoliu de smartphone-uri extrem de diversificat, variind de la seria noastră pilot la seria recent introdusă Nord N, cu scopul de a oferi cea mai bună experienţă de utilizator posibilă. Pentru noi nu a fost niciodată o chestiune dacă dorim să lansăm un produs mai accesibil, ci „când”, pentru că trebuia să facem acest lucru fără a compromite standardul OnePlus. Astăzi, datorită celor mai noi tehnologii de la partenerii noştri precum Qualcomm şi Google, putem livra produse mai accesibile, care stau cu încredere alături de alte produse din familia OnePlus, fără a compromite calitatea.

Ceea ce face ca un telefon să fie un succes sau o dorinţă pentru utilizatori este experienţa generală de utilizare a acestuia în fiecare zi şi nu un set de specificaţii pe hârtie - şi pe asta ne concentrăm, fie că este un produs emblematic sau un produs mai accesibil. Aşadar, strategia noastră din acest an este în concordanţă cu viziunea noastră generală asupra mărcii şi planurile pe termen lung.

2. Este legată lansarea OnePlus Nord de acest an dificil (2020), aflat sub semnul coronavirusului? / Cum v-a afectat pandemia?

2020 a avut cu siguranţă un scenariu fără precedent şi vom vedea efectul acestei pandemii asupra economiei globale şi asupra comportamentelor consumatorilor în următorii ani.

Suntem cu toţii conştienţi de faptul că pandemia a creat cu siguranţă vremuri dificile, deoarece companiile şi industriile au fost afectate în diferite grade.

Cu toate acestea, la OnePlus am luat toate măsurile pentru a continua activitatea normală. Ca urmare, până acum, nu am văzut încă niciun impact major al pandemiei asupra producţiei noastre, a lanţului de aprovizionare sau a activităţii noastre generale. Dacă privim latura pozitivă, anul acesta a fost mai plin ca oricând pentru toţi cei de la OnePlus, cu o serie de lansări, menţinându-ne pe drumul urmărit cu calendarul şi planurile pentru 2020.

Introducerea smartphone-urilor OnePlus la diferite preţuri face parte din strategia noastră pe termen lung. După cum am mai spus, am vrut să introducem produse mai accesibile pentru o vreme, lucru pe care anterior nu l-am putut face fără a compromite standardul OnePlus. Astăzi, datorită partenerilor noştri, putem oferi dispozitive mai accesibile, care respectă standardul OnePlus. Aşadar, în timp ce smartphone-urile emblematice sunt încă obiectivul nostru, OnePlus Nord şi OnePlus Nord N Series sunt extensia abordării noastre Never Settle de a crea cele mai bune produse şi experienţă a utilizatorului în segmentul mid-range, permiţându-ne să împărtăşim tehnologia noastră cu şi mai mulţi utilizatori din jurul lumii.