INTERVIU Ciprian Mirea, Huawei România, despre noua serie P40 şi magazinul de aplicaţii AppGallery

Adevărul: Crezi că seria P40 poate emula succesul pe care l-a avut predecesorul său?

Ciprian Mirea: Seria P lansată de HUAWEI a însemnat întotdeauna angajamentul companiei de a oferi utilizatorilor acces la cel mai premium hardware, cu performanţe de vârf în materie de tehnologie şi fotografie, dar şi un design cu o estetică inovatoare. Seria P40 recent lansată continuă această tradiţie în materie de excelenţă a imaginii şi revoluţionează fotografia şi videografia cu telefonul mobil prin tot ceea ce aduce nou sau îmbunătăţit.

Flagship-urile din această serie sunt dotate cu cel mai mare senzor HUAWEI CMOS de care a beneficiat un smartphone până acum şi cu un sistem de camere foto care funcţionează impecabil în orice moment al zilei. În acest moment, Huawei P40 Pro este smartphone-ul cu cea mai bună cameră frontală de pe piaţă.

Toate aceste tehnologii şi capabilităţi de vârf poziţionează seria Huawei P printre cele mai performante game de produse, îmbunătăţind semnificativ experienţa utilizatorilor, atât la nivel de fotografie şi conectivitate 5G, cât şi la nivel de baterie şi performanţă.

Adevărul: Ţinând cont de situaţia actuală la nivel global, a existat posibilitatea de a amâna lansarea seriei P40? Este acesta motivul pentru care P40 Plus va sosi abia in luna iunie?

C. Mirea: Contextul global actual impune adaptarea planului de business şi orientarea strategiei către mediul online. Situaţia deosebită în care ne aflăm a pus şi pune o presiune mai mare pe tot ceea ce planificăm şi ne propunem să punem în aplicare. Avem însă know-how-ul necesar pentru a ne adapta situaţiei, pentru a depăşi barierele pe care le întâlnim în această perioadă şi pentru a continua să livrăm utilizatorilor tehnologie de ultimă oră.

Dat fiind contextul, tranziţia către mediul digital a venit ca o opţiune naturală pentru lansarea seriei P40, pentru a nu întrerupe activitatea şi pentru a oferi utilizatorilor noi dispozitive care să le îmbunătăţească experienţa în materie de performanţă tehnologică, fotografie şi nu numai.

Adevărul: Am făcut deja câteva fotografii cu P40 Pro, şi am observat îmbunătăţiri serioase în mai multe zone ale camerei, comparativ cu P30 Pro. Poţi să ne spui mai multe despre principalele diferenţe?

C. Mirea: Ce este inovator la seria P40 este senzorul HUAWEI CMOS, despre care aminteam şi mai devreme. Acesta este cel mai mare senzor de care a beneficiat un smartphone până acum şi merită toată atenţia iubitorilor de tehnologie. Senzorul HUAWEI Ultra Vision suportă combinarea pixelilor pentru a atinge pixeli de 2.44 μm şi AutoFocus pentru focalizare de mare viteză în orice moment al zilei, indiferent de rapiditatea cu care obiectele apar în obiectiv.

Pentru prima dată, Huawei P40 Pro include şi senzorul RYYB, special conceput pentru a capta mai multă lumină şi pentru a oferi o calitate mai bună a fotografiilor cu zoom. Huawei P40 Pro+ are SuperZoom de până la 100x, prevăzut cu un nou design periscopic, care captează lumina de cinci ori mai bine, extinzând capacitatea de mărire cu 178% pentru a suporta zoom-ul optic de până la 10x.

Pentru o experienţă de fotografiere şi mai complexă, avem şi noul HUAWEI Golden Snap, o funcţie de editare direct din galerie care foloseşte AI. Aceasta le permite utilizatorilor să aleagă cele mai reuşite cadre dintr-o imagine în mişcare în funcţie de posturile şi expresiile regunoscute de Algoritmul de mişcare AI. În plus, camera duală de selfie poate realiza fotografii de 32MP asistate de AI, şi filmări la rezoluţie 4K şi 60 fps.

Toate aceste îmbunătăţiri aduse la nivelul camerei le oferă utilizatorilor o experienţă completă de fotografiere şi înregistrare video.

Echilibrul, preferat specificaţiilor

Adevărul: Observăm că Huawei a decis în privinţa seriei P40 să aibă o abordare mai echilibrată, cu specificaţii foarte bune în mai toate segmentele. Nu v-aţi gândit să ”aruncaţi” cu cele mai mari şi mai bune cifre în acest telefon, precum s-a întâmplat în cazul altor producători?

C. Mirea: Pentru a oferi utilizatorilor un dispozitiv de top, e nevoie de o atenţie sporită la detalii şi la fiecare componentă a dispozitivului. De aceea, obiectivul nostru principal este de a oferi consumatorilor o experienţă îmbunătăţită de utilizare a smartphone-ului în toate aspectele ce îl privesc, atât fotografie revoluţionară, cât şi performanţă hardware, design inovator sau conectivitate 5G.

Seria P30 lansată anul trecut debutase deja cu un nivel de performanţă foarte ridicat. Strategia pe care am urmat-o pentru noua generaţie a fost aceea de a inova şi de a veni cu actualizări care să răspundă direct cerinţelor consumatorilor, prin capabilităţi care să le fie utile cu adevarăt şi să le îmbunătăţească experienţa pe smartphone.

Adevărul: P40 Lite a fost lansat la un preţ mai mic decât versiunea anterioară. Ce a determinat această schimbare?

C. Mirea: P40 lite este un dispozitiv gândit pentru a asigura volume mari de vânzări. Specificaţiile excelente pentru acest segment, printre care se numără camera quad, cel mai bun procesor HUAWEI pentru segmentul middle, Kirin 810 de 7nm, încărcarea super rapidă de 40W împrumutată de la P40 Pro, dar şi spaţiul de stocare generos de 128GB fac din acest telefon cea mai bună opţiune de achiziţionare pentru utilizatori. Poziţionarea de preţ este una specială în acest context şi este gândită astfel încât oricine să poată avea access la tehnologii de top pentru un preţ rezonabil.

Adevărul: Cărui tip de consumator i se adresează P40 Pro+?

C. Mirea: Huawei P40 Pro+ este cel mai puternic smartphone creat de noi până acum, atât din punct de vedere hardware, cât şi din puctul de vedere al performanţei camerelor. Flagship-ul este gândit special pentru entuziaşti, pentru acei oameni care îşi doresc în permanenţă cea mai avansată tehnologie posibilă în propriul buzunar.

Fiind un smartphone flagship, acesta este dotat cu tehnologii de top şi performanţă de ultimă generaţie şi este creat pentru a oferi o experienţă tehnologică de excepţie în materie de fotografie, înregistrare video, hardware, autonomie şi conectivitate 5G.

Adevărul: Cutia din acest an a telefoanelor din seria P40 vine cu o sintagmă nouă, foarte interesantă, plasată în partea de jos: ”Explore it on AppGallery”. Cât de important a devenit acest magazin de aplicaţii pentru Huawei şi ce resurse sunt alocate dezvoltării sale?

C. Mirea: AppGallery se află în centrul ecosistemului nostru software şi devine principalul portal prin care utilizatorii îşi pot descărca aplicaţii noi. În prezent, există echipe locale în fiecare ţară care gestionează activitatea dezvoltatorilor locali. În Romania, bazele echipei au fost puse încă din septembrie 2019, iar în prezent aceasta este formată din 6 persoane care acoperă atât zona de business development, cât şi strategia de comunicare sau suportul tehnic pentru dezvoltatori. Ţinând cont de istoria relativ mică a echipei din România, rezultatele obţinute până acum sunt cu atât mai frumoase.

Pe lângă acest lucru, în China au fost alocaţi peste 3.000 de developeri care generează peste 100.000 de linii de cod valide pe zi. Aceştia au contribuit substanţial la toate resursele software de care ne bucurăm acum pe dispozitivele HUAWEI.

Şi, pentru a oferi puţin context, completez cu faptul că AppGallery a fost lansat în aprilie 2018 şi a avut o evoluţie foarte rapidă, oferind utilizatorilor un serviciu deschis, sigur şi inovator la nivel global. În mai puţin de doi ani, HUAWEI AppGallery a devenit disponibil în peste 170 de ţări. Este important de menţionat şi faptul că toate aplicaţiile trec printr-un test strict de verificare pentru a proteja aplicaţiile dezvoltatorilor împotriva activităţilor periculoase. Mai mult, AppGallery dispune şi de un sistem de evaluare a vârstei, pentru a crea un mediu sigur pentru copii, eliminând aplicaţiile care nu sunt potrivite pentru vârsta lor.

App Gallery se dezvoltă rapid şi, la nivel local, magazinul de aplicaţii conţine peste 300 de aplicaţii dezvoltate de comunitatea si companiile locale. Aplicaţia vine cu securitate şi protecţie completă, inclusiv cu verificarea numelui real al dezvoltatorului şi procesul de revizuire în patru paşi pentru operarea securizată a aplicaţiei.

MoreApps, noua soluţie pentru aplicaţii

Adevărul: Care sunt aplicaţiile care vor sosi în viitorul apropiat în AppGallery? Există posibilitatea de a găsi în curând şi aplicaţii foarte utilizate, precum cele din suita Facebook?

C. Mirea: La nivel local, HUAWEI App Gallery cuprinde deja în portofoliu aplicaţii din zona de banking, printre care Banca Transilvania, BT Pay, BCR, Pago, Orange Money, BRD, ING, 24Pay, urmând ca în viitorul apropiat să se alăture şi alte aplicaţii financiar-bancare. Echipa locală HUAWEI CBG este în discuţii şi cu celelalte grupuri bancare importante, pentru ca aplicaţiile lor să fie disponibile în App Gallery cât mai curând. App Gallery conţine şi aplicaţii importante din zona de ştiri şi divertisment, precum Cinemagia, Ziare.com, Ştirile PRO TV, Digi 24, Biziday, Antena Play, Orange TV Go, Telekom TV sau Digi Online. De asemenea, în platformă sunt disponibile şi numeroase aplicaţii dedicate shopping-ului, precum Lajumate.ro, Olx.ro, Elefant.ro, Cel.ro, Dedeman sau Okazii.ro, dar şi aplicaţii utilitare, printre care eJobs, BitDefender, Star Taxi, 7Card, Virtual Cards sau WorldClass.

HUAWEI App Gallery acordă o atenţie sporită şi zonei de educaţie, astfel că platforma oferă consumatorilor aplicaţii locale care au devenit cunoscute şi utilizate şi la nivel global. Printre acestea, se numără aplicaţiile de învăţare a limbilor străine, precum Learn English, French, German, Japanese, dezvoltate de Meta Language Pro. Totodată, planurile de viitor vizează şi o colaborare cu Mondly, tocmai pentru a oferi utilizatorilor şi mai multe aplicaţii educaţionale de învăţare a limbilor străine.

În ultimul timp, majoritatea comunităţilor de fani HUAWEI menţionează MoreApps, o soluţie inteligentă şi gratuită, dezvoltată de comunitatea locală de developeri. Această aplicaţie ajută utilizatorii să navigheze cu uşurinţă printr-o gamă variată de aplicaţii internaţionale şi locale, pentru a le putea instala pe dispozitiv. MoreApps ajută la descărcarea aplicaţiilor Social Media de top şi instalarea lor în doar câteva minute. Aplicaţia poate fi descarcată din magazinul de aplicaţii AppGallery de către utilizatori.

Adevărul: Ştim deja că Huawei are un plan pentru a convinge dezvoltatorii de aplicaţii să le aducă pe acestea şi în AppGallery. Luaţi însă în calcul şi posibilitatea de a implementa un program care să atragă noi utilizatori în AppGallery?

C. Mirea: Într-adevăr, avem un plan bine conturat pentru a fi mai aproape de dezvoltatori. Le punem la dispoziţie resurse variate pentru dezvoltarea aplicaţiilor, le oferim suport pe partea de strategie şi îi sprijinim cu planuri de promovare în ecosistem, astfel încât utilizatorul să ajungă mai uşor la ei. Mai mult, am pus în practică un sistem nou de shared revenue prin care, în primul an, toate veniturile care provin din aplicaţiile create rămân la dezvoltatori şi apoi, începând cu al doilea an, această cotă le revine în procent de 80-90%, în funcţie de caz.

Un lucru pe care mulţi nu îl ştiu este că am deschis piaţa din China pentru toate aplicaţiile din zona de educaţie, utilitate, divertisment şi nu numai. Astfel, dezvoltatorii au acum acces, prin intermediul AppGallery, la cea mai mare piaţă de smartphone-uri din lume (30% din piaţa globală) şi pot genera venituri suplimentare direct de acolo.

Pentru utilizatori, urmează să mai lansăm, în viitorul apropiat, campanii care le oferă beneficii suplimentare dacă descarcă aplicaţiile preferate din AppGallery, precum recent încheiata„Descarcă şi câştigă”.