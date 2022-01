Huawei pregăteşte lansarea locală pentru P50 Pro şi P50 Pocket

Lansat în China, în iulie 2021, Huawei P50 Pro are lentile Leica, un senzor principal de 50MP aşezat în spatele unui obiectiv de 23 mm cu diafragmă f/1,8 şi stabilizare optică a imaginii (OIS). La acestea se adugă:

Camerele sunt asistate de focalizare automată cu laser.

Huawei P50 Pro are un ecran OLED curbat de 6,6 inci cu rezoluţie 1.228 x 2.700 px (450ppi), compatibil HDR cu o rată de refresh de 120Hz şi o rată de răspuns la atingere de 300Hz.

În China Huawei P50 Pro e disponibil două versiuni - una cu Kirin 9000 şi una cu Snapdragon 888, ambele au conectivitate 4G. Modelul Pro de bază are 8 GB RAM şi 128 GB de stocare, plus slot pentru card până la 256 GB. Modelul de top are 12 GB RAM şi spaţiu de stocare de 512 GB.