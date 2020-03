Huawei P40 lite - Mezinul seriei P40 nu dezamăgeşte în niciun fel (TECH REVIEW)

Nu e niciun secret că sunt un mare fan al seriei P de la Huawei, P30 Pro fiind telefonul meu favorit anul trecut . Astfel că, imediat ce am avut ocazia să pun mâna pe un telefon din seria P40, am făcut-o pentru a vedea unde a decis producătorul din Shenzhen să mai lucreze şi ce aspecte doreşte să îmbunătăţească.

Ştiu, nu săriţi, vorbim de un lite aici, care e de obicei o versiune ”watered down” a telefoanelor din aceeaşi gamă, şi cam asta se întâmplă şi aici. P40 lite este de fapt o versiune rebranduită a lui Nova 6 SE, un telefon care nu a ajuns în Europa, dar care oferă un pachet bun la un preţ redus.

Aspect şi ecran

Să o luăm cu începutul: avem un design frumos, cu o culoare ce surprinde mai multe nuanţe de verde smarald în funcţie de lumina la care este expus spatele dispozitivului. Huawei numeşte această culoare exact Emerald Green, şi oferă încă două variante: Black sau Light Pink/Blue.

Ansamblul de cameră aduce aminte de cel de pe Mate 20 Pro, cu cele patru camere încadrate de un pătrat, însă este plasat în partea de sus stânga a telefonului, nu central. Bump-ul de cameră este micuţ, şi cu o husă îl vei putea ascunde oricum.

Ecranul nu este curbat (vorbim totuşi de un lite), şi ascunde un spaţiu de tip punch-hole în partea stângă pentru camera de selfie. Pe partea de jos avem un jack de căşti, portul de încărcare pe USB-C şi difuzorul, în dreapta găsim butoanele de power (cu senzor de amprentă integrat) şi volum, iar pe stânga avem locul pentru un hyrbid Dual SIM.

P40 lite nu vine cu suita de servicii Google. Despre metode de instalare a diferitelor aplicaţii pe care le folosim zi de zi şi cum poţi trăi fără Google am vorbit în review-ul de la Mate 30 Pro , aşa că nu o să abordez din nou partea asta.

Ecranul este de tip LTPS, cu 6,4 inci şi o rezoluţie de 1080 x 2310. E un ecran corect pentru acest segment de preţ, culorile au o fidelitate bună şi conţinutul se va vedea fără probleme. Telefonul a venit cu folie de protecţie direct aplicată, lucru care te scapă de o mică cheltuială în plus, dacă aşa se va vinde şi în retail. Un alt aspect plăcut este că ecranul este la fel de rapid ca cel de pe Mate 30 Pro

Performanţă şi funcţii

Senzorul de amprentă de pe laterală este foarte rapid, şi merge bine, nu am întâmpinat probleme în care să nu mă recunoască sau să aibă lag serios (precum am păţit chiar pe flagship-uri din 2019). În ceea ce priveşte deblocarea facială, este puţin mai lentă, însă e un plus faptul că nu am reuşit să o păcălesc prin fotografii sau alte metode, deşi pe camera de selfie nu există un senzor de adâncime.

În privinţa sistemului de operare, avem un Android 10, cu interfaţa EMUI 10 aplicată deasupra, astfel că beneficiezi bineînţeles de funcţii precum Dark Mode (pe care eu unul am început să îl activez aproape imediat ce pun mâna pe un telefon) sau Huawei Share, dacă ai un laptop al producătorului chinez.

La capitolul baterie nu o să ai probleme. Sunt 4200mAh în interiorul lui P40 lite, care îţi asigură o durată de utilizare de o zi întreagă şi chiar mai mult dacă activezi Dark Mode şi funcţia de rezoluţie smart a ecranului, care vine oricum pornită by default. În plus, beneficiezi şi de încărcare de 40W, care îţi aduce telefonul al 70% în doar 30 de minute.

Performanţa este asigurată de un Kirin 810, pe 7 nanometri şi cu opt nuclee. Acest procesor, combinat cu acceleratorul grafic Mali-G52 MP6, permite smartphone-ului să ruleze jocuri şi aplicaţii cu cerinţe destul de ridicate. Eu l-am testat în Asphalt 9, şi din fericire nu m-am lovit de lag sau orice alt semn că procesorul nu poate face faţă task-ului. În orice caz, îţi oferă o putere mai mult decât suficientă pentru un lite şi nu îţi va oferi motive să te plângi de performanţă.

Difuzorul este unul puternic, însă dacă nu te mulţumeşte ai opţiunea de a folosi căşti, datorită jack-ului de 3.5mm.

Camere, preţ şi concluzii

În ceea ce priveşte camera, Huawei a făcut din nou o treabă bună. Chiar dacă vorbim de un dispozitiv lite, producătorul chinez aduce pe el 4 camere (sau 3, depinde de ce părere ai despre senzorul de adâncime), care sunt capabile să obţină rezultate excelente în condiţii bune de lumină. Abia când încerci să le pui în dificultate o să observi diferenţele faţă de un dispozitiv flagship, care până la urmă sunt absolut normale.

Obiectivul principal are 48MP şi 26mm, astfel că îţi permite să realizezi fotografii clare, cu multe detalii şi destul de fidele. Poţi vedea mai jos câteva exemple, realizate în cadrul Muzeului de Artă Recentă. Îmi place faptul că Huawei parcă a lucrat mai mult la felul în care identifică nuanţele de culoare, astfel că nu mai e nevoie de un filtru precum acel Leica Smooth de pe flagship-uri ca să obţii culoarea naturală în fotografie.

Pentru fotografii ultrawide o să foloseşti o cameră de 8MP, iar pentru macro ai un obiectiv de 2MP. A patra cameră este senzorul de adâncime de 2MP, care ajută la distingerea detaliilor dintr-o fotografie. Camera de selfie are 16MP, şi poate filma până la 1080p la 30 de cadre pe secundă.

Mărturisesc că nu am avut mult timp la dispoziţie să testez camera, însă din rezultatele obţinute până acum sunt destul de mulţumit de ea. Claritatea imaginilor este excelentă, culorile sunt, aşa cum am spus şi mai sus, fidele cu nuanţele lor naturale, şi nu am remarcat până acum probleme de noise sau graining.

Singurul minus pe care l-am observat până acum este felul în care recunoaşte negrul, care lasă de dorit uneori. E posibil să vorbesc despre camera lui P40 lite în detaliu într-un articol ulterior însă, pentru că trebuie să o mai trec prin câteva teste. La prima vedere însă, pare o cameră corectă, bună, şi cu rezultate mai mult decât satisfăcătoare în lumină bună.

În privinţa preţului, nu aş putea aduce nicio critică. 1299 de lei mi se pare un preţ bun, corect, iar Huawei oferă şi o pereche de căşti wireless FreeLace, dacă faci precomandă. Cred că Huawei P40 lite este un telefon potrivit pentru cei care îşi doresc performanţă bună, o cameră capabilă şi o baterie excelentă la un preţ redus.