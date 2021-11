Huawei Matebook 14s, frumoasa şi bestia într-un singur laptop [TECH REVIEW]

Corpul de metal, culoarea originală, ecranul şi performanţa sa sunt pe măsura aşteptărilor oricărui utilizator, chiar şi a celor mai pretenţioşi.

Primele lucruri pe care le vei observa la Matebook 14s sunt subţirimea (16.7 mm) şi cât e de uşor la doar 1,43 kg. Apoi te va cuceri cu finisiajele şi acel verde deschis pe care Huawei îl numeşte Spruce Green (verde molid).

Dacă te plimbi cu mâna pe toate laturile lui Matebook 14s nu vei găsi asperităţi, din contră, atingerea e rece, fină, plăcută.

Corpul robust al laptopului, din aliaj de aluminiu, deşi e suplu, nu creează senzaţia de fragilitate. Butonul de pornire, situat pe partea dreaptă, deasupra tastaturii, e comun cu senzorul de amprentă. Prin urmare autentificarea biometrică e rapidă şi sigură.

Ce găseşti în cutie, unboxing-ul lui Huawei Matebook 14s.

Huawei Matebook 14s vine cu Windows 10 Home preinstalat şi va face actualizarea la Windows 11. De îndată ce s-a deschis l-am conectat cu smartphone-ul.

Am activat bluetooth şi NFC pe smartphone, Huawei P40 Pro, şi l-am aşezat pe tastatură. Laptopul l-a detectat şi în câţiva paşi simpli s-a conectat. Astfel poţi profita de opţiunea Multi-Screen Collaboration. Pentru a testa conexiunea între dispozitive, am intrat în galeria foto şi am mutat pe laptop câteva poze şi un scurt video doar selectându-le din fereastra smartphone şi trăgânu-le pe desktop, prin drag and drop.

Poţi folosi Multi-Screen Collaboration nu doar pentru conexiuni cu smartphone-ul, dar şi pentru tablete, monitoare inteligente sau alte dispozitive şi poţi schimba sunetul de pe un dispozitiv pe altul, dacă foloseşti o pereche de căşti wireless.

Matebook 14s are pe desktop un tutorial explicit din care înveţi cum se face conectarea între dispozitive.

Ecranul este tactil (touchscreen) de tip LTPS, de 14,2 inci în format 3:2, cu margini foarte subţiri care conduc la un raport ecran corp de 90%. Rezoluţia 2520 x 1680 (213 PPI) este uriaşă pentru dimensiunea ecranului, iar rata de refresh de 90Hz face ca navigarea să se simtă fluidă indiferent ce faci. Luminozitatea mare, de 400 de niţi, gama de culori 100% sRGB, contrastul de 1500 : 1 şi cele 1, 07 miliarde de culori fac ca ecranul să arate clar, vibrant, frumos din orice unghi l-ai privi.

Ecranul tactil cu atingere în 10 puncte este un avantaj major, îmbinând capabilităţile de laptop cu cele de tabletă, atunci când este nevoie. Ecranul este totodată compatibil şi cu scrierea / desenul / notiţele cu PEN.

Laptopul este alimentat de noul procesor Intel Core i5-11300H de generaţia a 11-a, de tip „high-performance”, grafică integrată Intel Iris X, 16GB memorie RAM şi stocare rapidă SSD de 512GB.

Modul pentru performanţă crescută poate fi activat prin apăsarea comenzii rapide Fn+P, care creşte TDP-ul procesorului la 45 W. Sau poţi intra în Huawei Manger şi să-l activezi de acolo.

Pe partea de conectivitate avem porturi: 2xUSB-C, 1xUSB-A, 1xHDMI şi o mufă jack. Pe zona de wireless MateBook 14s dispune de standard Wi-Fi6 (802.11a/b/g/n/ac/ax, 160 MHz), dual-band (2.4 GHz şi 5 GHz), 2 x 2 MIMO şi Bluetooth 5.1.

Dacă am vorbit de specificaţii, să discutăm despre performanţă. Testul UserBenchmark a încadrat laptopul la categoria submarin nuclear. Dincolo de etichete Matebook 14s poate înlocui fără probleme un sistem desktop şi poate chiar să fie folosit pentru jocuri.

Iată ce spune testul UserBenchmark, citez:

"Cu un scor genial pe un singur nucleu, acest procesor e pentru business: demolează sarcinile zilnice ca navigarea pe web, aplicaţiile office şi rularea de conţinut audio/video. În plus poate înlocui o staţie de lucru entry şi chiar poate face faţă la încărcătură mai uşoară a unui server. Cu un scor de gaming de 79,7%, acest procesor e potrivit pentru a susţine gaming 3D.

”337% este un scor excepţional pentru un SSD. Această stocare este potrivită pentru utilizare intensă pe staţii de lucru şi va facilita pornirea rapidă (a sistemului), un timp scurt de răspuns în aplicaţii şi va permite transferuri rapide a fişierelor de dimensiuni gigabit.

"16GB este suficient RAM pentru a rula orice versiune de Windows şi mai mult decât suficient pentru aproape toate jocurile. 16GB permite sistemului un cache foarte mare pentru dezvoltare software şi procesare foto-/video."

Pentru a susţine această performanţă şi a nu deveni zgomotos, sistemul de ventilatoare Huawei Shark fin a fost îmbunătăţit pentru o răcire mai eficientă şi mai silenţioasă.

Tastatura oferă o experienţă de lucru confortabilă şi plăcută. Deşi laptopul este compact, cursa tastei are 1,5 mm, iar designul patentat Soft-landing de la Huawei oferă feedback tactil şi face ca utilizarea Huawei MateBook 14s să fie plăcută pentru perioade lungi de lucru. Mouse-pad-ul e mare, responsiv şi exact la comenzi.

HUAWEI MateBook 14s este echipat cu noua tehnologie HUAWEI SOUND susţinută de patru difuzoare formate din două tweetere şi două woofere, care reproduc un bas puternic şi înalte clare. Difuzoarele suportă algoritmii Huawei de reproducere a câmpului sonor pentru a reda un sunet de calitate superioară.

Cele patru microfoane de pe margini captează sunetul de la o distanţă de până la 5 metri, iar tehnologia AI de anulare a zgomotului aduce claritate fiecărui sunet. HUAWEI MateBook 14s oferă şi prima tehnologie de îmbunătăţire a vocii din industrie, ce elimină zgomotul ambiental în timp ce captează vocea utilizatorului, astfel încât aceasta să poată fi auzită clar şi tare în timpul apelurilor sau întâlnirilor.

Pentru conferinţe live, ai la dispoziţie o cameră HD (720p).

În testul de baterie PCMark (Modern Office) a obţinut o autonomie de aproape 13 ore.

Pentru că laptopul e mic şi uşor, încărcătorul de 90 W e pe măsură, cât unul de smartphone. Chiar e compatabil cu tehnologia HUAWEI SuperCharge pentru unele smartphone-uri şi tablete Huawei.

În privinţa încărcării, laptopul poate funcţiona până la 3 ore de lucru cu o încărcare de 15 minute. O încărcare completă a bateriei, de la 0 la 100%, durează circa o oră. Autonomia şi încărcarea sunt puncte forte ale laptopului.

Huawei MateBook 14s se remarcă prin aspectul ultra-subţire, performanţa generală foarte bună şi un mod inteligent de colaborare cu alte dispozitive, pentru a ajuta utilizatorii în activităţile zilnice şi a le permite să-şi exprime mai uşor creativitatea.

Cei interesaţi pot comanda HUAWEI MateBook 14s, la preţul recomandat de vânzare de 6.499 lei şi primesc la pachet o boxă HUAWEI Sound, un rucsac şi un mouse bluetooth Huawei, alături de garanţie extinsă la 3 ani pentru produs. Oferta este disponibilă până pe 1 decembrie pe www.huaweistore.ro şi în reţelele partenere de retail în perioada 22 noiembrie – 6 decembrie.

Articol realizat cu sprijinul Huawei.