Huawei lansează P smart 2021, cu baterie de 5000mAh şi ecran de 6,67 inci

Echipat cu un ecran Full HD de 6.67 inci, noul smartphone Huawei oferă o experienţă de vizionare fără margini. Huawei P smart 2021 vine cu o durată de viaţă excelentă a bateriei, precum şi o cameră inteligentă, cu AI şi va fi disponibil în trei culori : Crush Green, Blush Gold şi Midnight Black.

Ecranul are o rezoluţie de 2400 x 1080 pixeli, este certificat TÜV Rheinland, pentru o filtrare eficientă a luminii albastre, şi vine şi cu un senzor de amprentă poziţionat pe lateral.

Huawei P smart 2021 dispune de tehnologia SuperCharge de 22.5W, care permite o încărcare rapidă a smartphone-ului. Cu doar 10 minute de încărcare, smartphone-ul poate funcţiona timp de două ore.

Telefonul nu oferă doar o încărcare rapidă, ci şi una stabilă şi sigură. Cu o baterie de 5000 mAh, noul smartphone oferă o experienţă de utilizare de lungă durată prin redarea timp de aproximativ 35 ore a videoclipurilor online.

Camera principală are 48MP şi are încorporate tehnologii precum Night Mode, care ajută la fotografii mai bune pe timpul nopţii, dar şi inteligenţă artificială, capabilă să recunoască peisajele pe care le fotografiezi. Pe faţă se află o cameră de selfie de 8MP cu funcţie de înfrumuseţare, iar telefonul are şi un obiectiv ultra-wide.

Huawei P smart 2021 vine cu 128GB spaţiu de stocare, iar pentru cei care doresc mai mult, acesta poate fi extins până la 512GB cu un card de memorie. Telefonul are un procesor octa-core şi vine cu cea mai recentă versiune a EMUI 10.1, precum şi cu funcţia MeeTime, prin care utilizatorii pot efectua apeluri video HD 720p cu alte dispozitive Huawei.

Acest model va fi disponibil la vânzare pe piaţa din România, la preţul recomandat de 1299 lei, începând cu data de 9 octombrie, startul fiind dat de o campanie specială în perioada 30 septembrie – 8 octombrie.