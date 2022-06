Huawei AppGallery a adunat peste 3.000 de aplicaţii locale şi mai mult de 187.000 de aplicaţii globale în acest an

Românii pot accesa şi aplicaţii ale supermaketurilor/hypermarketurilor şi magazinelor populare de la noi, cum ar fi Carrefour, Lidl/Lidl plus, Kaufland, Altex, AboutYou sau elefant.ro.

Alte aplicaţii foarte căutate de utilizatorii români de device-uri Huawei care sunt disponibile în AppGallery sunt şi MyEdenred Romania, Bolt sau E.ON Myline.

La nivel global, AppGallery are peste 187.000 de aplicaţii, printre care se numără şi Snapchat, Tiktok, Revolut, Microsoft office sau Telegram, unele dintre cele mai descărcate aplicaţii atât la noi, cât şi la nivel internaţional.

La nivel global, AppGallery avea în jur de 580 de milioane de utilizatori activi pe lună la finalul lui 2021, cu 10% mai mulţi decât cei din anul anterior. La nivel european, numărul era de 45 de milioane de utilizatori activi pe lună, cu 7% în plus faţă de anul anterior. În România, numărul a depăşit 1.3 milioane de utilizatori activi pe lună în 2021.

Gamerii pot descărca din AppGallery şi din GameCenter jocuri precum Angry Birds 2, Garena Free Fire: Rampage şi PUBG Mobile. Alte jocuri care pot fi descărcate din AppGallery: State of Survival: Survive the Zombie Apocalypse, Lords Mobile, Evony: The King's Return, Top Eleven 2022: Be a Soccer Manager, Gaminator Casino Slots - Play Slot Machines 777, Call of Antia: Match 3 RPG sau Gardenscapes.

Până acum, Huawei a colaborat cu 5,4 milioane de dezvoltatori din întreaga lume, atât la nivel local, cât şi la nivel global, concentrându-se pe necesitatea de a oferi utilizatorilor Huawei cele mai căutate şi relevante aplicaţii. Aplicaţiile disponibile sunt împărţite pe categorii precum: financiar, divertisment, ecommerce, business, food&drinks, transport şi navigaţie, educaţie, călătorii, sport & sănătate.

Huawei AppGallery oferă recomandări de aplicaţii populare în funcţie de locaţia utilizatorului. De asemenea, va recomanda utilizatorilor cea mai compatibilă versiune pe baza diferitelor dispozitive utilizate. Până la 31 martie 2022, numărul de utilizatori activi lunar a depăşit 580 de milioane, iar numărul de distribuţii (descărcări, instalări şi reinstalări, plus update-uri pentru aplicaţii) a depăşit 432 de miliarde în 2021 la nivel global.