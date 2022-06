Ericsson: numărul de abonamente 5G va depăşi pragul de 1 miliard în 2022

Potrivit aceluiaşi raport, numărul de abonamente 5G ar urma să depăşească pragul de 1 miliard la nivel global până la sfârşitul anului 2022.

De asemenea, datele din această ediţie a Ericsson Mobility Report indică faptul că, până în 2027, abonamentele 5G vor reprezenta: 82% din abonamentele de servicii mobile de la nivelul Europei de Vest, 80% dintre cele active în regiunea Consiliului de Cooperare al Golfului şi 74% din abonamentele existente în Asia de Nord-Est.

În ceea ce priveşte India, acolo unde implementarea reţelelor 5G nu a început încă, se preconizează că, până în anul 2027, abonamentele 5G vor reprezenta aproape 40% din totalul abonamentelor de servicii mobile. Tot până în 2027, abonamentele 5G vor reprezenta aproape jumătate din numărul total de abonamente la nivel global, depăşind pragul de 4,4 miliarde.

Această ediţie a Ericsson Mobility Report – cea de-a 22-a ediţie a unui raport care include statistici şi previziuni privind traficul în reţelele mobile – arată şi faptul că traficul global de date mobile s-a dublat în ultimii doi ani.

Această creştere a traficului de date în reţelele mobile a fost determinată de creşterea gradului de utilizare a smartphone-urilor şi a internetului mobil în bandă largă, precum şi de transformarea digitală a societăţii şi a industriilor. Statisticile şi previziunile recente evidenţiază cererea puternică de conectivitate de date şi servicii digitale, în ciuda pandemiei globale de Covid-19 şi a incertitudinilor geopolitice. Câteva sute de milioane de oameni se abonează anual la servicii mobile în bandă largă.

Ediţia din iunie 2022 a Ericsson Mobility Report confirmă şi faptul că tehnologia 5G are un ritm de adopţie mult mai dinamic decât generaţiile anterioare de tehnologii mobile. Aproximativ un sfert din populaţia lumii are în prezent acces la reţele cu acoperire 5G şi aproximativ 70 de milioane de noi abonamente 5G au fost activate în primul trimestru al acestui an. Potrivit raportului citat, aproape trei sferturi din populaţia lumii va avea acces la servicii 5G până în anul 2027.

Raportul subliniază şi rolul din ce în ce mai important pe care îl au soluţiile de tip Fixed Wireless Access (FWA) în furnizarea de servicii de bandă largă. Ericsson estimează că numărul conexiunilor de tip FWA va depăşi 100 de milioane în 2022 şi se va dubla apoi până în 2027, ajungând la aproape 230 de milioane.

În ceea ce priveşte Internetul lucrurilor (IoT), raportul notează că, în 2021, serviciile de broadband IoT (4G/5G) au depăşit 2G şi 3G, devenind astfel tehnologia care conectează cele mai multe dispozitive IoT celulare şi reprezentând 44% din totalul conexiunilor.

Similar, tehnologiile de Massive IoT (NB-IoT, Cat-M) au crescut cu aproape 80% în 2021, numărul lor atingând aproape 330 de milioane. Se estimează că, în 2023, numărul de dispozitive IoT conectate prin aceste tehnologii îl va depăşi pe cel al dispozitivelor conectate prin 2G sau 3G.