Concursul Huawei InFocus 2019, cucerit de români

Concursul a avut şase categorii, iar participanţii români au obţinut cinci premii din cadrul acestora. Marele Premiu, care a constat în suma de 10.000 de euro, precum şi un Huawei Matebook 13, un Watch GT şi un voucher Trip Advisor de 250 de dolari, i-a revenit unui participant din Cehia, pentru o lucrare intitulată ”Ziua în care s-a născut fiica mea”.

În total, 123.478 de persoane s-au înscris în cele şase categorii ale competiţiei: cinci adresate fotografiei (#Emotion Tag; Hello, life!; Faces; Going the Distance; Storyboard) şi una adresată videoclipurilor (Life Now).

Un român, câştigător la votul publicului

Cele mai multe înscrieri au venit din Lituania, Bulgaria, Polonia şi Turcia, iar cele mai bune lucrări au putut fi alese şi de oamenii din întreaga lume, printr-un vot desfăşurat online.

De altfel, la acest vot al publicului, o lucrare din România a fost marea câştigătoare. Fotografia lui Dan Mihai Bălănescu, care a surprins un răsărit în Bucovina, i-a adus acestuia un Huawei P30 Pro şi un Watch GT. Imaginea a fost apreciată şi de juriu, obţinând locul al treilea în categoria în care a fost înscrisă, Going the Distance.

“Această competiţie a însemnat o mare provocare şi oportunitatea de a arăta tuturor cât de surprinzătoare este Bucovina. Pentru mine, telefonul nu mai reprezintă un simplu instrument de comunicare, ci a devenit mai degrabă un instrument al expresivităţii, pe care îl am mereu la îndemână în momentele în care natura oferă un spectacol unic”, spune Dan Mihai Bălănescu.

Going the Distance, categorie ”românească”

Categoria din care a făcut parte şi fotografia lui Dan Bălănescu a fost destinată descoperirii de noi locuri şi experienţe cu ajutorul funcţiilor noi de fotografiere ale smartphone-urilor Huawei: lentila tele, unghiul larg şi fotografia de tip macro.

Românii au obţinut toate cele trei premii la această fotografie, cu ajutorul unor lucrări extraordinare. Mara Ciubotaru a surprins frumuseţea unui stadion gol, obţinând premiul I, iar celelalte două lucruri de pe podium au prezentat peisaje din România.

Şi alte categorii s-au bucurat de câştigători români, precum #EmotionalTag, unde premiul doi a fost obţinut de fotografia intitulată Togetherness, realizată de Andra Irimia, în timp ce la categoria Hello, Life!, Alexandru Popa a obţinut locul al III-lea, cu fotografia ”Going commando”.

Trecerea de la un DSLR la un telefon mobil

”În cazul fotografiei pe care o practic, să-i zicem forţat "street", în 75% din situaţii, telefonul - ce-i drept vârf de gamă - face faţă cu minime compromisuri, aproape la fel de bine că şi aparatul mirrorless pe care îl am. Acum cele două intră foarte des în competiţie şi descopăr uimită că telefonul de cele mai multe ori câştigă prin cât de "la îndemână" este, cât de neinvaziv pentru eventuali subiecţi se dovedeste a fi şi nu în ultimul rând prin calitatea pozelor. Participarea la concurs a fost absolut firească în contextul acesta al unei dragoste crescânde pentru fotografia cu telefonul mobil”, a declarat Monica Finkelstein, una dintre câştigătoare.

Premiile Huawei InFocus arată că fotografiile de calitate superioară nu mai sunt un privilegiu şi nu mai e nevoie să ai echipament de specialitate pentru a realiza fotografii excepţionale. Prin intermediul seriei P şi Huawei P30 Pro, Huawei oferă posibilitatea de a surprinde momente uimitoare, datorită unui ansamblu de cameră sclipitor.

Colaborarea producătorului chinez cu cei de la Leica a adus numeroase progrese la nivelul camerei în ultimii ani, şi oferă acum utilizatorilorlentile de cea mai înaltă calitate, care ajută la evoluţia fotografiei mobile.

