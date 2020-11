Am testat Mi 10 Ultra, smartphone-ul Xiaomi lansat la aniversarea de 10 ani a companiei [HANDS ON]

Xiaomi Mi 10 Ultra seamănă destul de bine ca design cu Mi 10T Pro, pe care-l utilizez pentru review în această perioadă, dar vine cu 4 camere şi o încărcare pe fir la 120W şi wireless la 50W. Xiaomi promite că telefonul se încarcă (pe fir) până la 41% în 5 minute, iar o încărcare completă durează 23 de minute.

Principalele specificaţii ale lui Xiaomi Mi 10 Ultra:

ecran OLED de 6.67 inci cu rezoluţie 1080x2340, densitate 386 ppi, rată de refresh 120 Hz, raport ecran corp 89.5 %, HDR10+ şi luminozitate de 800 niti.

procesor Snapdragon 865, 8GB RAM LPDDR5, stocare 128GB/256GB/ 512GB, fără slot de card suplimentar.

sistem de operare Android 10 cu interfaţă MIUI 12.



camera principală, spate, e de tip quad (4), două de 48 MP- una wide (20 mm) şi una tele (120 mm) - una de 12 MP şi una de 20 MP; zoom optic 5x, zoom hibrid 120x, filmare 8K.

camera de selfie are 20MP cu f 2.3.

cititor de amprentă în ecran.

FOTO Dragos Constantin / VenusFive

Dual SIM, reţea 5G, Wi-Fi dual-band 802.11 a/b/g/n/ac/6, Bluetooth 5.1, A2DP, LE, aptX HD, NFC, poziţionare A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS.

M-am jucat cu modelul cu spate transparent şi arată spectaculos. MI 10 Ultra mai e disponibil şi în variantele Obsidian Black şi Mercury Silver.

FOTO Adrian Pogîngeanu

Impresii la cald

Mi 10 Ultra arată şi se mişcă grozav. Meniul drop-down, din bara de sus, nu seamănă cu cel obişnuit din Android, ci cu cel din iOS. Ecranul e superluminos, are culori bune şi contrast mare, iar în jocuri se mişcă perfect şi are un sunet pe măsură. Apropo de sunet, Mi 10 Ultra are difuzoare stereo, jack audio şi sunet 24-bit/192kHz. Am jucat un meci de Call of Duty pe el şi senzaţia de ecran fără margini e foarte plăcută. În mână se simte mare şi greu, are şi o husă de silicon inclusă, iar ecranul e protejat cu Corning Gorilla Glass 5. Cu sistemul de operare actual, ajustat pentru piaţa chineză, nu suportă serviciile Google. Pentru a instala aplicaţii am folosit piaţa APTOIDE.

Capturi cu specificaţiile din aplicaţia AIDA64.

Iată şi câteva capturi din testul 3D Mark, Sling Shot Extreme, în care a scos 7700 de puncte.

Prin comparaţie, Mi 10T Pro, în acelaşi test, 3D Mark, Sling Shot Extreme, a scos 6003 puncte.

Am făcut şi un scurt video 8K, dar Youtube îl afişează la maximum 1080, iar pe Vimeo 4K.

Vezi AICI o galerie cu mai multe fotografii realizate cu Mi 10 Ultra.

Camera e completă din punct de vedere al acoperirii subiectelor (aproape sau la distanţă) şi are o mulţime de opţiuni suplimentare utile sau distractive. Am reţinut că poate filma cu oricare 2 camere, din cele 5, în acelaşi timp şi că are mai multe opţiuni de înfrumuseţare / ajustare. Te poate face mai suplu, spre exemplu. De asemenea, are nişte variante ajutătoare pentru clipuri video scurte, care se găsesc de obicei în aplicaţii ca Tik-Tok sau Instagram.

Preţul modelului testat, varianta cu 128 GB de stocare, în China, e în jur de 900 de dolari. Momentan, Mi 10 Ultra nu e disponibil oficial în afara Chinei, dar la o căutare simplă pe Google apare în oferta unui magazin local.