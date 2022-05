Adrian Onulescu, Orange România: "Punctajul EcoRating încurajează atât producătorii, cât şi cumpărătorii să adopte un comportament responsabil, centrat pe sustenabilitate”

Adrian Onulescu, Head of Devices and Connected Objects din cadrul Orange.

Adrian Onulescu, Head of Devices & Connected Objects al Orange România, coordonează echipa care asigură accesul clienţilor la cele mai noi şi inovative produse. Cu o expertiză de 20 de ani acumulată în cadrul a două departamente cheie ale companiei, Sales & Distribution şi Marketing, Adrian şi echipa sa sunt cei care aduc tehnologia mai aproape de clienţii Orange, punând la dispoziţia lor cele mai noi telefoane, accesorii şi obiecte conectate (Smartwatches, SmartTV, SmartHome). De asemenea echipa coordonata de Adrian susţine economia circulară prin proiecte precum: eSIM, telefoane recondiţionate, Buy-Back şi asigurare pentru produse.

Când a apărut ideea de EcoRating şi cine sunt fondatorii sistemului?

Iniţiativa EcoRating a fost anunţată în primăvara anului trecut şi este un demers care aparţine unui consorţiu format din cei mai mari cinci operatori de telefonie din Europa, printre care şi Orange. Scopul comun al proiectului a fost acela de a furniza informaţii consistente şi precise cu privire la impactul asupra mediului al smartphone-urilor, urmărind atent toate etapele din ciclul lor de viaţă: producţia, traseul parcurs de produs din fabrică şi până ajunge în mâna utilizatorului, perioada în care este folosit şi până la momentul scoaterii totale din uz.

Câte modele de telefoane au fost evaluate conform sistemului de evaluare EcoRating şi unde le găsesc clienţii Orange?

Punctajul EcoRating pentru telefoanele deja evaluate este afişat atât în magazinele Orange, cât şi în shopul online, în descrierea generală a produsului. Cât despre numărul de telefoane analizate conform metodologiei EcoRating, acesta creşte constant, la fel ca piaţa în sine. Cu siguranţă putem spune, însă, că majoritatea produselor noi au primit deja un scor EcoRating sau urmează să treacă prin procesul minuţios de evaluare în cel mai scurt timp. 16 dintre principalii producători de telefoane mobile au răspuns deja acestei iniţiative, iar aşteptările noastre şi ale clienţilor este ca acest număr să crească.

În ce constă evaluarea EcoRating şi cine face această evaluare?

Punctajul EcoRating reflectă performanţa de mediu a telefoanelor mobile şi are la bază informaţii puse la dispoziţie de producător. Desigur, în spate este o metodologie complexă, dezvoltată în conformitate cu standardele internaţionale, sub supravegherea IHOBE (agenţia publică specializată în Dezvoltare Economică, Sustenabilitate şi Mediu). Mai mult, sunt luate in considerare şi cele mai rcente standarde UE, ITU-T, ETSI şi ISO.

În sine, evaluarea este făcută de o terţă parte, astfel încât nici producătorii, nici operatorii nu pot interveni asupra rezultatului final.

Cum funcţionează punctajul EcoRating?

Interpretarea punctajului EcoRating este destul de simplă şi a fost gândită astfel pentru a veni în ajutorul cât mai multor utilizatori. Practic, în urma analizei detaliate a aspectelor tehnice ale telefonului, dispozitivul primeşte o notă de la 1 la 100, care indică impactul său asupra mediului. Cu cât nota este mai mare, cu atât impactul este mai redus.

Care sunt criteriile pentru ca un telefon să obţină punctajul EcoRating?

Punctajul EcoRating este acordat în funcţie de 5 criterii de eficienţă: durabilitatea, potenţialul de reciclare, potenţialul de reparare, impactul asupra climei şi eficienţa în folosirea resurselor. Acestea au fost stabilite în funcţie de diferitele etape din viaţa unui telefon (din momentul extragerii materialelor pentru producţie şi până când acesta este scos din uz), iar nota finala este, practic, o medie a punctajului obţinut pentru toţi aceşti indicatori.

Cum se calculează punctajul EcoRating?

Pentru stabilirea performanţei de mediu a fiecărui telefon este analizat impactul acestuia asupra unor aspecte precum: schimbările climatice, utilizarea resurselor, utilizarea terenurilor, deficitul de apă, formarea fotochimică de ozon, eutrofizarea, acidificarea şi epuizarea stratului de ozon. Pentru fiecare dintre aceşti 13 indicatori, telefonul primeşte un punctaj, care este ulterior transformat în procente. Astfel, la final, este obţinut scorul unic care reflectă impactul dispozitivului asupra mediului.

Care este utilitatea punctajului EcoRating şi de ce ai vrea să deţii un telefon în funcţie de acest criteriu?

Principalul beneficiar al acestui sistem de punctare este, desigur, clientul. Iar aici nu ne referim doar la acele persoane pentru care protecţia mediului este o prioritate sau, în orice caz, un element care cântăreşte mult în decizia de cumpărare a unui produs nou. Este util pentru oricine vrea sa achiziţioneze un telefon nou datorită criteriilor punctate, în special durabilitatea şi potenţialul de reparare. Fiecare dintre noi, atunci când vrea să cumpere un device nou, urmăreşte să aleagă unul durabil, care să poată fi folosit pe termen lung, în siguranţă. Ei bine, un telefon cu un scor EcoRating mare este exact genul acela de produs, pe care ştii că te poţi baza pe o perioadă mai lungă de timp.

Pe de altă parte, EcoRating este o iniţiativă pe care o considerăm a fi extrem de utilă în industria noastră. Nu este un secret faptul că telefoanele sunt printre cele mai căutate produse electronice şi, în acelaşi timp, un mare poluator. Ei bine, existenţa acestei metode de punctare va încuraja şi ambiţiona producătorii de telefoane mobile să ofere soluţii cât mai prietenoase cu mediul, răspunzând, totodată, nevoilor şi aşteptărilor clienţilor.

Este punctajul EcoRating obligatoriu la achiziţia unui telefon?

Nu, nu este obligatoriu. El vine în ajutorul cumpărătorului, oferindu-i informaţii suplimentare despre produs. Rămâne la latitudinea fiecăruia, în cele din urmă, dacă ia decizia de a face achiziţia în funcţie şi de aceste detalii, sau nu.

Care sunt beneficiile pentru mediu ale sistemului EcoRating?

Beneficiile sunt multiple, aş spune. În primul rând, încurajează atât producătorii, cât şi cumpărătorii să adopte un comportament responsabil, centrat pe sustenabilitate – prin procesul de producţie, respectiv în momentul cumpărării unui telefon mobil nou. Pe de altă parte, ajută publicul să înţeleagă mai bine care este impactul propriilor obiceiuri de cumpărare asupra mediului. Nu în ultimul rând, EcoRating contribuie la transparentizarea proceselor – de producţie şi comercializare a telefoanelor mobile.

Per total, putem spune că EcoRating ajută toţi actorii implicaţi în proces (producătorii, operatorii de telefonie şi clienţii) să fie mai responsabili faţă de mediul înconjurător.

Articol realizat cu sprijinul Orange.