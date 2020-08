Yuka Mobili a lansat Margo, un nou software pentru IMM-uri

Software-ul Margo se adresează managementului companiilor mici şi mijlocii din România, având ca tematică o mai bună gestiune a firmei, adaptată nevoilor reale existente pe piaţă, printr-o ordonare şi eficientizare a proceselor specifice unor clase definite de IMM-uri şi cuprinde funcţionalităţi specifice ERP, CRM, client email, mesagerie instantanee, organizator de documente şi fişiere, organizator de articole (produse, active, materie prima, prefabricate, proiecte, etc).

La prezentarea din cadrul evenimentului de lansare, reprezentanţii Yuka Mobili au vorbit despre felul în care Margo poate ajuta la o mai bună organizare şi comunicare în cadrul echipei, permiţând angajaţilor unei filme să îşi ordoneze după bunul plac clienţii, afacerile şi toate celelalte aspecte de gestiune.

Pachetul de software este recomandat antreprenorilor cu resurse limitate şi angajaţi puţini, care încearcă să facă faţă competiţiei locale sau globale, constituind un prim pas către digitalizarea companiei.

La evenimentul de lansare au participat reprezentanţi din domeniul IT, clustere IT, studenţi informatică, profesori din domeniul IT, bloggeri IT, precum şi reprezentanţi din mass media online şi offline.