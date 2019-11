S-a lansat Kids in Tech, platforma online care învaţă copiii din toată ţara programare gratuit

Alin Chiriac (foto) este iniţiatorul platformei Kids in Tech.

Proiectul este lansat de Adfaber, un ONG care are drept misiune să ajute copiii, oferindu-le acces la cursuri de programare gratuite, în fiecare şcoală şi liceu din România. Procedeul este unul simplu: orice copil poate să acceseze online informaţiile de pe cursuri.kidsintech.ro prin profesorul său, care trebuie să îşi înscrie elevii în programul gratuit.

Platforma a apărut în contextul în care viitorul este sub semnul tehnologiei şi are drept scop de a ajuta copiii să-şi descopere pasiunea pentru domeniul menţionat şi să-i încurajeze să urmeze o carieră, dacă îşi doresc acest lucru.

„Kids in Tech este primul pas către o educaţie de precizie, către a învăţa un copil în funcţie de timpul pe care îl are, atunci când el are disponibilitatea să înveţe. Numărăm deja peste 300 de cluburi şi 5.000 de elevi care învaţă programare gratuit! Cursurile noastre sunt mult mai personale, mizăm pe o abordare în care practic predăm individual copiilor partea de programare.

Avem în plan dezvoltarea multor altor cursuri şi, de asemenea, ne dublăm implicarea şi prin organizarea de workshop-uri în şcoli. Şi, dacă până acum, cursurile noastre veneau în întâmpinarea elevilor prin intermediul unui grup de Facebook, lansarea platformei este evoluţia firească spre acea educaţie de precizie, despre care spuneam că mi se pare atât de importantă”, a declarat Alin Chiriac, fondator Adfaber.