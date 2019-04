Lupta electorală, faza pe domenii de internet. Ce apare dacă vrei să vizitezi romaniameritamaimult.ro, site-ul cu numele sloganului PSD

La tastarea în browser a adresei romaniameritamaimult.ro se încarcă o pagină care afişează un aparent mesaj de eroare, iar după şapte secunde utilizatorul este redirecţionat spre site-ul PNL.

„Error 20-20

PSD not working

You will be redirected in 7 seconds to the best solution to fix this issue

Please be advised that this government had no control over smart people found in this country”.

`Eroare 20-20 (referire la gafa premierului Dăncilă care a vrut să spună anul 2020). PSD nu funcţionează. Vei fi redirecţionat în şapte secunde către cea mai bună soluţie de a rezolva această problemă.

Ţineţi cont că acest guvern nu aavut niciun control asupra oamenilor inteligenţi din această ţară“, este traducerea mesajului în enegleză afişat pe pagina romaniameritamaimult.ro.

Citeşte şi:

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: