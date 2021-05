Iuliana Şoşu, fondatoarea Joli Bebe: „A fost ca o joacă până ne-am dat seama că este loc de afacere. O gaşcă de mămici a educat publicul din România“

De profesia învăţătoare, Iuliana Şoşu lucra în 2009 în publicitate. Pe atunci nu avea copii, dar dorinţa de a-i face un cadou inedit uneia dintre prietenele sale a determinat-o să caute produse pentru mămici pe site-urile din afară. Aşa a ajuns să se oprească din căutări la o pernă pentru gravide, dar care avea un preţ mult prea mare pentru calitatea oferită. Pentru că vine dintr-o familie de oameni „inovativi“, după cum chiar ea povesteşte, s-a gândit să croiască propria pernă. Aşa a luat naştere primul produs Joli Bebe - un business ce are în prezent o vechime de 13 ani.

„Povestea Joli Bebe a început la Iaşi, în urmă cu 13 ani. Atunci nu aveam nicio legătură cu domeniul acesta, lucrasem în publicitate. Aveam o prietenă care era însărcinată. Voiam să-i facem cadou ceva care să fie util. Ne-am gândit la o pernă pentru gravide. Am căutat pe internet şi, spre surprinderea noastră, am găsit. Dar erau numai din afară aduse şi aveau preţuri foarte mari. Aşa că ne-am gândit, dacă tot suntem aşa inovativi în familie, să o croim noi. Am luat materiale de la mama şi am umplut-o cu ce am găsit mai interesant“, îşi aminteşte Iuliana.

Antreprenoarea povesteşte că a fost prima din ţară care a început să comercializeze perne pentru gravide. Iniţial a lansat trei modele, pe care le-a croit în propria sufragerie. Apoi şi-a făcut un site web pentru comercializarea produselor, dar surprinderea a fost să nu primească nicio comandă în primele trei luni. „La un moment dat m-a sunat cineva să-mi ceară o pernă şi mi-am dat seama că produsele mele erau depozitate pe undeva, aproape uitate“, povesteşte Iuliana.

Pentru a învăţa cum să facă perne, antreprenoarea i-a cerut ajutorul unei croitorese, care a învăţat-o să facă finisajele, cusutul fermoarelor, ş.a.m.d. „Le croiam acasă şi le ambalam. Până şi site-ul tot eu l-am făcut. A fost ca o joacă până când ne-am dat seama că este loc de o afacere. Vestea a fost dată din gură în gură şi s-a strâns o gaşcă de mămici alături de care am educat publicul din România. Au venit recomandările iar apoi şi site-ul a început să fie indexat“, spune antrepenoarea.

Afacerea a început să creacă, între timp antreprenoarea şi-a putut experimenta propriul produs, aducând pe lume doi copii. Cu această ocazie produsul a fost îmbunătăţit şi ulterior a fost mărită gama de produse. A introdus culcuşuri pentru bebeluşi, baldachine, perne pentru pătuţuri atipice sau pentru copii cu nevoi speciale.

În prezent produsele sunt comercializate pe două site-uri ale brandului, pe reţelele de socializare şi pe eMAG Marketplace. Au peste 30 de colaboratori reselleri şi showroom-uri partenere în Iaşi, Bucureşti şi Cluj, iar înainte de pandemie aveau periodic evenimente în cadrul cărora îşi prezentau produsele în faţa a zeci de mămici.

„eMAG Marketplace a fost primul care ne-a învăţat cum se face, de fapt, comerţul. Am învăţat să facem semnătură electronică, coduri de bare, un proces mai standardizat de producţie şi livrări. În momentul în care primeşti comanda trebuie să ştii exact în ce stadiu este produsul tău şi în cât timp îl poţi livra. A trebuit să ne facem nişte procese de producţie adaptate unei capacităţi de livrare rapidă“, explică antreprenoarea.

Despre proiectul ,,Deschide România“, Iuliana Şoşu spune că a adus o expunere mult mai mare brandului şi le-a permis să vină în întâmpinarea clienţilor cu reduceri de preţuri. „eMAG ne-a adus expunere şi un plus de încredere în faţa clienţilor. Dacă eşti listat pe site-ul lor, înseamnă că îţi asumi nişte rigori pe care acesta le impune şi care nu sunt deloc de neglijat. Mă refer la calitatea produsului, a livrării şi a comunicării cu clientul. Am făcut un salt în a îmbunătăţi toate aceste aspecte“, a adăugat antreprenoarea.

Întrebată care este diferenţa dintre pernele Joli Bebe şi cele din de import, Iuliana a explicat că produsele din afară au avantajul existenţei unui stoc şi unui preţ mai redus. Pe de altă parte, produsele lor se diferenţiază prin aspecte la care s-au gândit dinainte: huse detaşabile, o mai mare uşurinţa în utilizare şi cel puţin două sau trei moduri de a utiliza produsul pe o perioadă lungă de timp. „Avem clienţi şi de acum 5-6 ani care ne cer câte o faţă de pernă pentru schimb. Perna îşi păstrează calitatea. Ne diferenţiază faptul că suntem mai aproape de nevoile clienţilor, suntem atenţi la tipologia fiecăruia şi putem face exact ce-şi doreşte fiecare. Evident, la un cost puţin mai ridicat faţă de produsele de serie.“

Produsele Joli Bebe sunt listate pe eMAG Marketplace de aproximativ 4 ani, în prezent pe platformă fiind făcute 25% din vânzările brandului.

În privinţa utilizării platformei, antreprenoarea povesteşte că a existat o persoană desemnată pentru a ajuta fiecare seller să înveţe ce are de făcut. „Am avut suport tehnic, a fost cineva care să ne înveţe cum să facem. La fel s-a întâmplat şi cu eMAG Genius sau cu easybox-urile“, povesteşte Iuliana.

Listarea pe platfoma este gartuită indiferent de numărul de produse, costurile fiind sub forma unui comision, care variază de la o categorie la alta. În cazul sellerilor incluşi în programului Deschide România acestea sunt chiar şi cu 50% mai mici, iar pentru ONG-uri pot fi şi 0%, scopul proiectului fiind acela de a susţine micii producători români.

Cele mai apreciate produse Joli Bebe sunt pernele pentru gravide, cuiburile pentru copii care se detaşează complet şi baldacinele.

Pandemia a venit cu o mare provocare şi necesitate de adaptare pentru companie, pernele pentru copii şi mămici nu au mai reprezentat o necesitate strictă, comenzile scăzând semnificativ. Aşa că antreprenoarea a decis să produc măşti pentru a putea susţine businessul „Am încercat să ne adaptăm şi am făcut măşti. Am fost cam prima din Iaşi care a început să facă măşti textile. Cu toate că am trimis măştile cu filtru la MAI care a atestat produsul, nu le-am listat pe platformă. N-am vrut să fim asociaţi cu un brand care produce măşti. În afară de faptul că am avut vânzări şi am putut să ne susţinem, produsele acestea nu-mi inspiră mare drag“ a mai spus Iuliana Şoşu.

