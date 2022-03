Hackerii speculează situaţia din Ucraina. Unul din 25 de mesaje caritabile trimise la nivel global vizează România

Încă din 25 februarie, laboratoarele antispam ale Bitdefender au raportat primele semne ale escrocilor care exploatează invazia Ucrainei de către Rusia şi ştirile despre cetăţenii ucraineni care fug din ţară. Aşa cum era de aşteptat, hackerii continuă să profite de criza umanitară în plină desfăşurare pentru propriile câştiguri financiare.

La câteva ore după invazie, guvernul ucrainean a anunţat că acceptă donaţii în criptomonedele Bitcoin şi Ethereum, iar comunitatea globală nu a dezamăgit. Potrivit celei mai recente analize a tranzacţiilor blockchain, portofelul ETH a primit peste 18.524 de tranzacţii în valoare totală de peste 9,7 milioane de dolari, în timp ce portofelul BTC arată peste 9.300 de tranzacţii cu o valoare de 9,4 milioane de dolari. Acesta este principalul motiv pentru care infractorii cibernetici şi-au intensificat eforturile pentru a redirecţiona către propriile conturi orice ajutor financiar venit de pe mapamond.

„Momentele de criză globală sunt cunoscute din punct de vedere istoric pentru declanşarea de campanii de spam periculoase care exploatează emoţiile umane şi dorinţa oamenilor de a ajuta. Până acum, am observat că atacatorii au reacţionat foarte rapid la anunţurile legitime ale Ucrainei şi ale diferitelor organizaţii, imitând formatul mesajelor acestora. Ne aşteptăm ca varietatea campaniilor de phishing şi malware, precum şi volumul de mesaje trimise zilnic să crească, iar atacatorii să îşi adapteze în consecinţă metodele de convingere”, a declarat Adrian Miron, Antispam Research Manager la Bitdefender.

Cercetătorii Bitdefender monitorizează în mod activ e-mailurile frauduloase de donaţii care îi ademenesc pe destinatari să trimită bani. Escrocii se dau drept guvernul ucrainean, agenţia umanitară internaţională Act for Peace, UNICEF şi alte proiecte de strângere de donaţii, cum ar fi Ukraine Crisis Relief Fund, pentru a transmite rugăminţile lor de asistenţă financiară către armata ucraineană şi milioanele de civili şi copii prinşi în conflictul militar.

Temele frecvent întâlnite sunt următoarele:

· Stand with the people of Ukraine. Now accepting cryptocurrency donations. Bitcoin, Ethereum and USDT.

· HELP UKRAINE stop the war!

· Ukraine Humanitarian Donation

· Donate to Ukraine, Help save a life: Please read

· Urgent! Help Children in Ukraine

E-mail-urile încearcă să emoţioneze destinatarii şi invocă impactul asupra comunităţilor din Ucraina şi numărul tot mai mare de refugiaţi care fug din ţară şi au nevoie de provizii şi locuinţe. Escrocheriile caritabile prin e-mail au atins un vârf pe 2 martie, potrivit Bitdefender.

O anumită campanie, care folosea ca subiect „Fiţi alături de poporul ucrainean. Acceptăm acum donaţii în criptomonede. Bitcoin, Ethereum şi USDT”, provenind de la adrese IP din China, a ajuns la zeci de mii de căsuţe de e-mail pe 2 martie. 25% dintre e-mailurile înşelătoare au fost direcţionate către utilizatori din Marea Britanie, 14% din SUA, iar unul din 25 de mesaje a vizat ţinte din România.

Recomandări pentru utilizatori

Faptul că infractorii cibernetici şi escrocii se folosesc de criza din Ucraina pentru a fura banii utilizatorilor şi pentru a răspândi ameninţări informatice nu este o surpriză pentru experţii în securitate cibernetică. Suferinţa oamenilor declanşează un răspuns emoţional puternic în rândul semenilor din întreaga lume care doresc să dea o mână de ajutor refugiaţilor.

Specialiştii în securitate informatică de la Bitdefender îi îndeamnă pe toţi utilizatorii de internet să fie foarte vigilenţi în aceste vremuri şi să practice o bună igienă cibernetică pentru a se asigura că banii donaţi nu ajung în locuri greşite:

- Nu daţi niciodată click pe linkuri sau fişiere ataşate din e-mailuri sau pe mesaje care vă cer să faceţi o donaţie urgentă.

- Donaţi exclusiv către organizaţii caritabile, organizaţii non-profit şi de strângere de fonduri oficiale şi de încredere.

- Verificaţi-vă conturile bancare în mod regulat pentru orice activitate suspectă sau cheltuieli neautorizate.

- Stabiliţi parole unice şi autentificare în doi paşi pentru toate conturile online.

Ca răspuns la atacurile cibernetice asupra Ucrainei, Bitdefender, în parteneriat cu Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică, oferă gratis soluţii de securitate informatică cetăţenilor, companiilor şi instituţiilor din ţara vecină.