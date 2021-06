ESET : Cum se "hack-uieşte" un satelit

Ce înseamnă hacking? Spargere de reţele pe bază de date şi informaţii secrete, provine din eglezescul hacking. O definiţie mai complexă: "este o încercare de a exploata un sistem informatic sau o reţea privată în interiorul unui computer. Pur şi simplu, este accesul neautorizat sau controlul asupra sistemelor de securitate a reţelei de calculatoare pentru un scop ilicit."

Cameron Camp , cercetător de securitate al ESET, explică pe blog care sunt vulnerabilităţile, riscurile şi ce se poate face.

Temerile legate de preluarea controlului unor obiecte ce plutesc deasupra planetei noastre ar părea la acest moment deplasate şi exagerate. Poate nu vă vine să credeţi, dar cineva urmăreşte deja să facă asta.

Atunci când un obiect spaţial este atacat cibernetic, multe lucruri rele se pot petrece, cu siguranţă. Întrebaţi orice fan al filmelor cu tematică spaţială.

Cine este însă interesat de aspectul securităţii în acest domeniu ultra-tehnologizat? NIST este una dintre aceste autorităţi. Institutul Naţional de Standarde şi Tehnologie al SUA speră să convoace entităţile implicate în programele spaţiale care au acces la codul software şi la hardware şi să ofere câteva linii directoare, accelerând un fel de conversaţie internaţională între furnizorii de sisteme de calcul spaţiale, pentru a-i menţine în siguranţă pe parcursul ciclului de viaţă planificat, de zeci de ani, al diverselor sisteme de orbitare. Vorbind însă despre agenţiile guvernamentale din SUA, cine va avea, mai exact, un cuvânt final de spus despre aceste politici spaţiale de securitate şi oare vor trebui să fie de acord şi alte ţări cu aceste politici?

Matt Scholl de la NIST în timp ce susţinea o prezentarea la recentul eveniment de securitate „Inaugural Space Cybersecurity Symposium: Access for Start-ups”, a numit NIST „calibratorii care calibrează calibratorii” (calibrators who calibrate the calibrators), ceea ce pare potrivit pentru stabilirea aşteptărilor "stelare" din contextul securităţii spaţiale. Şi din moment ce ei au o istorie semnificativă de trasare a cadrelor utile pe care oamenii sunt liberi să le pună în aplicare, tot ei sunt cei care par să aibă deja acces la anumite informaţii importante, care vor ajuta la stabilirea acelor aşteptări şi, cel puţin, vor reuşi să aducă oameni interesaţi de programul spaţial la aceeaşi masă de discuţii.

Ce poate merge rău în spaţiu?

Primul lucru negativ, care poate face să se întâmple o altă mulţime de lucruri rele, este blocarea comunicării cu dispozitivul spaţial. Nimeni nu se poate deplasa la faţa locului să remedieze.

Cum preveniţi acest lucru? La urma urmei, există o anumită scală de severitate a riscului, ceea ce face ca procedurile preventive, precum revizuirea codului şi întărirea acestuia, să fie şi mai importante în acest context.

De asemenea, este recomandabil să nu se experimenteze în zonele securităţii care au un deja un istoric lung. De exemplu, nu se recomandă prea multă inovaţie aici, spre exemple prin adoptarea propriului limbaj criptat . Criptografia în sine este dificilă, foarte grea, iar implementarea uneia proprii este aproape inevitabil o reţetă de tip hit-and-miss security. Majoritatea celor care încearcă eşuează.