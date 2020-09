Ofensiva americană impotriva Chinei şi a tuturor companiilor chineze merge mai departe, multe dintre ele fiind considerate o ameninţare serioasă pentru interesele interne. Printre ele, compania Huawei are un loc mare şi foarte simbolic. Am putea explica acest comportament ciudat, nu prin ameninţarea securităţii naţionale, ci prin teama de concurenţă. Huawei are cea mai bună tehnologie în ceea ce priveşte tehnologia 5G şi un avans de patru/cinci ani faţă de firmele occidentale în domeniul telecomunicaţiilor şi al noilor tehnologii.

Războiul economic activat de administraţia Trump nu se mărgineşte la teritoriul Statelor Unite ale Americii, ci se răspândeşte şi în alte state, în principal la cei mai apropiaţi aliaţi din Uniunea Europeană. Obiectivul pare foarte simplu: să împingă statele membre ale Uniunii Europene să adopte de o anumită manieră reţelele 5G, chiar şi atunci când ele au făcut această alegere din 2018. Este, de asemenea, o nouă tactică de a exporta politica americană în întreaga lume: de a pune presiune pe statele "slabe", în scopul de a le forţa să adoptarea aceeaşi poziţie luată la Washington. Pentru aceasta, administraţia Trump a solicitat guvernelor acestor state să încheie un memorandum de înţelegere privind securitatea reţelei 5G, cu sensul că au încheiat un acord real pentru restricţionarea şi oprirea implementării noii tehnologii a Huawei pe teritoriul lor.

O ţară din Estul Uniunii Europene s-a predat ”cântecelor americane de sirenă”, în baza prevederilor memorandumului. Astfel, România a pregătit un proiect de lege privind infrastructurile de comunicaţii şi noi condiţii pentru implementarea reţelelor 5G. Din păcate, cadrul juridic american nu are nimic de-a face cu sistemul juridic european, existând destule diferenţe. Prin urmare, proiectul de lege 5G contrazice unele principii principale şi norme fundamentale ale dreptului Uniunii Europene.

Fără a prezenta un raport cuprinzător al încălcărilor, în primul rând am putea constata o încălcare amplă a principiului liberei circulaţii a mărfurilor, deoarece proiectul de lege 5G din România stabileşte unele restricţii cantitative, reconstruind unele bariere la frontierele statelor membre. La aceasta, am putea adăuga unele încălcări grave ale principiilor şi valorilor dreptului european şi ale unor norme ale Organizaţiei Mondiale a Comerţului (W.T.O.): principiul nediscriminării între furnizori, principiul proporţionalităţii, datorită neclarităţii dispoziţiilor şi posibilităţii unor interpretări diferite, principiul securităţii juridice, deoarece este imposibil să se cunoască exact semnificaţia mai multor dispoziţii şi, legat de aceasta, principiul aşteptărilor legitime. În plus, proiectul de lege dezvoltă multe restricţii, termene, fără temeiuri legale sau justificări, astfel încât putem concluziona o încălcare a dreptului de proprietate şi îmi amintesc că aceasta este protejată atât de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene şi de Convenţia europeană a drepturilor omului, cât şi de interpretarea dată de judecătorii ambelor Curţi, Curţii de Justiţie a Uniunii Europene de la Luxemburg şi Curţii Europene a Drepturilor Omului de la Strasbourg.

Alături de aceste principii generale incluse în legislaţia europeană, trebuie să luăm în considerare unele acte juridice specifice, de obicei unele directive, care stabilesc diferite cerinţe pentru statele membre în ceea ce priveşte domeniul comunicaţiilor electronice sau telecomunicaţiilor sub aspectul reglementărilor tehnice. Unul dintre scopurile dispoziţiilor legale este introducerea şi promovarea transparenţei, iar legislaţia europeană stabileşte o obligaţie generală de transparenţă prin mai multe proceduri. Cea mai importantă este obligaţia de a comunica imediat Comisiei orice proiect de reglementare tehnică. Această dispoziţie urmăreşte să acorde un control Comisiei pentru a putea bloca încercări de restricţionare (bariere administrative şi juridice) ale libertăţii de a presta servicii.

În cele din urmă, cea mai importantă încălcare a dreptului european este nerespectarea principiului cooperării de bună credinţă între statele membre şi instituţiile europene. Această obligaţie de cooperare este condiţia esenţială pentru orice funcţionare a pieţei unice europene. Astfel, comportamentul autorităţilor române este de natură să pună la îndoială buna lor credinţă şi arată voinţa de a construi un obstacol în calea tehnologiei companiei Huawei, în conformitate cu deciziile administraţiei Trump.