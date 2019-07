De ce să alegi găzduire optimizată pentru Wordpress?

Care sunt beneficiile unui pachet de găzduire optimizată?

Acestea sunt:

de ordin tehnic, strict legate de funcţionalităţi avansate la nivel de server

legate de serviciul de suport. Pachetul de găzduire optimizată include şi posibilitatea de a contacta o echipă de profesionişti WordPress care te vor ajuta să rezolvi probleme legate de site-ul tău.

Beneficii de ordin tehnic

Load mic pe server

Calitatea serviciului de găzduire depinde de cât de încărcat este serverul.

Găzduirea optimizată se face pe servere menţinute la un nivel minim de încărcare, în mod intenţionat. Iar creşterile bruşte de trafic înregistrate de site sunt gestionate cu grijă, fără a afecta performanţa acelui site în intervale de trafic intens.

Caching

Un vizitator accesează pagina ta de site şi aceasta se încarcă în browser, utilizând un număr de resurse. A doua oară, utilizatorul ajunge pe site, accesează pagina şi aceasta se încarcă din nou în browser, consumând un alt număr de resurse.

În cazul găzduirii optimizate, se poate proceda altfel. Se foloseşte funcţionalitatea de cache direct la nivelul serverului, care înseamnă că serverul păstrează o copie a paginii accesate iniţial de utilizator. Dacă pagina nu s-a schimbat, vizitatorul poate vizualiza aceeaşi pagină, din nou, când i se serveşte de fapt copia salvată pe server.

Comprimarea fişierelor la nivel de server

Astfel, este redusă mărimea fişierelor HTML, CSS si JS ataşate site-ului tău. Lucru care se reflectă într-o viteză mai mare de încărcare a paginilor în browser şi într-un scor mai bun din punct de vedere SEO.

De asemenea, serverul va detecta fişierele deja comprimate cu ajutorul modulului de caching, pe care le serveşte astfel comprimate, fără a executa procesul din nou.

Beneficii adiacente în cazul găzduirii optimizate

Găzduirea optimizată este utilă mai ales în cazul freelancerilor care au responsabilitatea mai multor site-uri, pentru care trebuie asigurată gestionarea optimă a resurselor.

O echipă de profesionişti WordPress te ajută să configurezi site-ul, din chiar momentul achiziţionării pachetului de găzduire. În plus, îţi poate oferi informaţii valoroase despre cum să îţi menţii site-ul la un nivel optim de funcţionare: de ex. comprimarea imaginilor, externalizarea clipurilor video, eliminarea numărului prea mare de revizii ale unei postări/pagini, etc.

Iată un exemplu de găzduire optimizată (beneficii incluse):

infrastructură cloud

serverul este complet administrat de compania furnizoare de hosting

echipa reponsabilă efectuează migrarea site-ului fără costuri adiţionale

resurse dedicate – fiecare site este izolat în propriul container cu resurse dedicate

backup zilnic – compania de hosting este aceea care se ocupă de backup-uri periodice, în timp ce proprietarii de site-uri se pot concentra pe construirea de plus valoare în site-ul şi nişa lor

pluginuri şi teme preinstalate – în cadrul unui serviciu de găzduire optimizată, ai acces la o serie de teme şi pluginuri premium pe care le consideri utile pentru site-ul tău.

Deşi implică un cost suplimentar, găzduirea web optimizată pentru WordPress salvează mult timp şi efort în gestionarea propriului site. Ca proprietar de site, eşti înclinat să te concentrezi pe unicitatea conţinutului/avantajele competitive ale companiei, şi nu pe aspectele tehnice de configurare la nivel de server.

