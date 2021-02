Xbox lansează o nouă pereche de căşti wireless, care va costa 99 de dolari

Xbox Wireless Headset vine cu un design nou şi îmbunătăţit faţă de căştile anterioare ale celor de la Microsoft, precum Xbox One Stereo. Gigantul american a împrumutat una dintre cele mai bune funcţii pe care le au căştile sale Surface, anume acele discuri rotative care permit ajustarea volumului şi focusul pe vocea colegilor de echipă sau pe sunetul jocului.

Acestea vor fi primele căşti wireless lansate de Microsoft sub brandul Xbox de la o versiune similară, lansată pentru Xbox 360, şi sunt proiectate pentru a se conecta la un Xbox One sa u un Series X/S, PC-uri sau dispozitive mobile via Bluetooth.

Design-ul noilor căşti este făcut să se asorteze cu cel al consolelor din noua generaţie, cu un cadru uşor, cupe din piele şi o bandă ajustabilă. Tehnologiile de sunet cu care căştile vor funcţiona sunt Windows Sonic, Dolby Atmos şi DTS Headphone:X.

Microsoft spune că a lucrat şi la calitatea microfonului, acesta având acum o izolare mai bună a sunetului de fundal. Căştile vor putea fi conectate la consolă şi la telefon în acelaşi timp, permiţând utilizatorului să vorbească la telefon sau să asculte muzică de pe acesta în timp ce se joacă.

Autonomia va fi de 15 ore, iar Xbox Wireless Headset vor putea fi încărcate complet în aproximativ 3 ore. O încărcare de 30 de minute va oferi aproximativ 4 ore de joc. Aplicaţia Xbox Accesories va primi şi ea un update care va include control asupra opţiunii de equalizer, bass boost, nivelul de luminozitate al microfonului şi alte funcţii.

Xbox Wireless Headset vor fi lansate la nivel global începând cu 16 martie, pentru un preţ de 99 de dolari.