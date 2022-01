Sondaj Kingston: care sunt preferinţele pasionaţilor de jocuri din România, la final de 2021

Sondajul a fost realizat de către All For You Consulting pe baza răspunsurilor primite de la 810 respondenţi, stabilind astfel un portret destul de clar al gamer-ului român şi al preferinţelor sale.

Lumea gaming-ului este într-o continuă schimbare, iar preferinţele pasionaţilor de jocuri video sunt de asemenea diferite de la an la an. La o scurtă analiză a titlurilor lansate în ultimii doi ani, vedem o dezvoltare uriaşă la capitolul detalii de joc, gameplay, tehnologii de optimizare al input lag-ului, culori sau randare, lucru ce a dus automat la apariţia unui suport hardware adecvat din ce în ce mai performant.

Întrebaţi dacă preferă un laptop sau un sistem desktop:

71.7% au răspuns că folosesc un desktop;

28,2% folosesc laptopul pentru gaming.

Acest lucru evidenţiază faptul că cei mai mulţi dintre ei doresc să aibă pe termen lung o performanţă de top şi să schimbe ocazional componentele pentru a ţine pasul cu evoluţia tehnologiei.

Laptop-urile şi desktop-urile pe care gamerii români le folosesc au în medie o vechime destul de mică:

36.8% deţin o unitate de 1-2 ani;

35.8% deţin o unitate de 2-4 ani ;

17.7% au un calculator mai vechi de 4-6 ani;

mai vechi de 6 ani, cu o pondere de doar 9.5%.

Într-un procent ridicat de 61.6%, aceştia fac upgrade la componentele din sistem după câţiva ani, optând să ţină pasul cu progresul tehnologic. Doar 30.9% dintre participanţi au răspuns că schimbă o componentă atunci când se strică şi doar 7.5% aleg să schimbe componentele la fiecare generaţie nou apărută.

Kingston oferă o gamă largă de produse optimizate pentru gaming, capabile să ofere performanţe superioare. Menţionăm aici noul brand Kingston FURY, sub umbrela căruia regăsim memorii DDR3, DDR4 şi DDR5, precum şi un nou SSD cu interfaţă PCIe 4.0 NVMe, denumit FURY Renegade, ce aduce viteze de până la 7300/7000MB/s atât la citire cât şi la scriere şi până la 1 000 000 de IOPS, pentru a oferi o consistenţă bună şi o experienţă plăcută de gaming.

Gaming-ul este parte din viaţa noastră, pentru unii este o modalitate de relaxare, în timp ce pentru o pondere mică poate reprezenta o profesie sau o sursa de venit, vorbim aici de PRO gameri şi de youtuberi/streameri de gaming.

Indiferent de vârstă sau de profesie, gamerul român alege să petreacă zilnic cel puţin o oră în faţa jocului preferat. Întrebaţi cât timp se joacă zilnic, cei 810 respondenţi au declarat:

43.3% că îşi petrec în medie între 1-2 ore;

36.3% petrec 2-4 ore zilnic;

15.3% între 4-6 ore.

Deşi 87.7% practică această activitate pentru a se relaxa, există şi o pondere pentru care pasiunea, competitivitatea şi plictiseala sunt alte motive.

Orice pasiune are şi un cost:

32.3% dintre gameri investesc anual între 300 şi 500 lei pentru noi jocuri video;

30.2% sunt cei care investesc o sumă mai modestă între 100 şi 300 lei;

26.5% investesc peste 500 lei anual;

10.9% nu aleg să investească în jocuri noi.

Când vine vorba de memorie, spaţiul de stocare preferat de gamerii autohtoni este generos. Capacitatea de stocare de 1TB este aleasă în proporţie de 39.1%, iar cea de 2TB este folosită de 21.5% dintre gameri. Impresionant este faptul că 16.8% folosesc un spaţiu de stocare de 3TB şi doar 16.3% mai folosesc doar 500GB pentru stocare. Observăm clar că preferinţele s-au schimbat şi de la capacităţi de 128GB – 256GB folosite preponderent în urmă cu câţiva ani, s-a trecut la spaţii generoase de stocare, lucru normal ţinând cont că preţul memoriei a scăzut, iar SSD-urile au devenit mult mai accesibile chiar şi în capacităţi mari.

La capitolul memorie RAM:

21.7% folosesc 8GB;

54.6% folosesc 16GB;

19.5% folosesc 32GB.

De asemenea, memoria RAM folosită de cei mai mulţi este DDR4 (79.5%) şi doar câţiva 20.5% încă au rămas blocaţi la memoria DDR3.

Pentru aceştia, Kingston a lansat gama FURY, ce oferă kituri competitive atât pentru standardul DDR3 cât şi pentru DDR4 sau DDR5. Nou lansate anul acesta, sub numele Kingston FURY Renegade, oferta companiei include modele care pot atinge frecvenţe de până la 5333MHz. Nu sunt uitate nici SODIMM-urile, Kingston FURY Impact fiind disponibile atât DDR3 cât şi DDR4, cu viteze de până la 3200MHz. Kit-urile Kingston FURY Beast sunt disponibile atât în format DDR3, DDR4 şi DDR5. În timp ce kit-urile DDR4 oferă viteze de până la 3733 MHz, modelele Kingston FURY Beast DDR5 anunţate recent, oferă module de 16 GB sau kituri de 2 unităţi, la viteze de 4800MHz, 5200MHz, 55600Mhz şi 6000MHz. Ele beneficiază de o garanţie pe viaţă şi de fiabilitate Kingston.

Totuşi, dorinţa de a ţine pasul cu tehnologia şi de a avea tot timpul un sistem la zi nu lipseşte.:

43.1% sunt dispuşi să treacă pe noul standard de memorie DDR5;

43.8% vor mai aştepta o perioadă;

13.1% nu au în vedere acest upgrade.

Jocurile de tip FPS sunt cele mai jucate, fiind urmate de titlurile RPG, Racing, Simulator, MMORPG şi Sport. Într-un procent spectaculos de 74%, povestea este factorul cel mai important la un joc video, iar grafica (63.6%) şi mecanica de joc (64.2%) sunt alte elemente importante pentru gamerul român. Complexitatea sau coloana sonoră dintr-un joc sunt cele mai puţin importante aspecte luate în calcul.

Sondajul a fost realizat pe 810 persoane, 95.7% fiind de sex masculin, 87.4% provenind din mediul urban, iar 42.1% au o vârstă de peste 35 ani, 37.7% între 26-35 ani şi 18.1% între 18-25 ani.