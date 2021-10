Samsung a lansat prima sa competiţie de PUBG mobile

Competiţia este deschisă tuturor, de la amatori la profesionişti. Pasionaţii de gaming se pot înscrie până pe 21 octombrie, alături de alţi 3 prieteni, iar turneul va consta în 3 runde de calificare, iar marea finală va avea loc la finalul lunii, in cadrul evenimentului Bucharest Gaming Week.

Premiile puse la bătaie sunt câte un Galaxy S21 pentru fiecare membru al echipei câştigătoare; membrii echipei care se va clasa pe locul doi vor primi câte o pereche de Galaxy Buds2.

Mai multe detalii despre competiţie, regulament şi formularul de înscriere pot fi găsite aici.

Competiţia PUBG mobile este una dintre acţiunile iniţiate de Samsung în ultimul an, ca parte din platforma Play On with Samsung, care reuneşte acţiunile companiei din zona de gaming, precum participarea la evenimentele de profil, diferite proiecte de conţinut, iniţiative ale creatorilor de conţinut de gaming, precum şi organizarea de competiţii de gaming proprii.

Recunoaşterea meritelor brandului în această industrie a venit aseară, la gala Video Gaming Award, unde Samsung a câştigat distincţia de comunicator al anului în gaming.