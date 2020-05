Samsung a încheiat un parteneriat cu T1, pentru monitoarele de gaming Odyssey G9 şi G7

Monitoarele Odyssey oferă o combinaţia între capacitatea de curbură de 1000R , calitatea imaginii QLED, timpul de răspuns rapid de 1ms şi rata de reîmprospătare de 240Hz.

Echipa de League of Legends din T1 este una dintre cele mai premiate echipe de e-sports din lume şi este singura echipă care a câştigat trei titluri consecutive la Campionatul Mondial de League of Legends. T1 are echipe şi jucători profesionişti în diferite segmente de jocuri competitive, precum Valorant, Fortnite, Dota 2, PUBG, Super Smash Bros., Hearthstone, Apex Legends, Overwatch şi FIFA Online 4.

În cadrul parteneriatului se vor desfăşura o serie de activităţi promoţionale, se va organiza un eveniment de întâlnire cu fanii, permiţându-le acestora să interacţioneze cu jucătorii şi să vadă în timp real monitoarele de jocuri Samsung Odyssey în plină acţiune. După eveniment, Samsung va proiecta diverse videoclipuri şi seria „The Locker Room” a echipei, care va fi publicată pe canalul de YouTube a celor de la T1.

Monitor Samsung Odyssey G7.

Monitoarele Samsung Odyssey G9 şi G7 vor fi amplasate în spaţiul „Samsung Player Lounge”, la noul sediu T1, care va fi deschis în curând la Seul.

Monitorul Samsung Odyssey G9 are o diagonală de 49 de inci şi un raport aspect imagine 32:9. Monitorul Samsung Odyssey G7 vine în două dimensiuni, o variantă cu diagonala de 32 de inci şi o variantă cu diagonala de 27 de inci, ambele având un raport aspect imagine 16:9

Monitoarele Samsung G7 şi G9 vor fi disponibile din iunie 2020.