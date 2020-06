PlayStation aniversează 10 ani de PS Plus şi oferă 3 jocuri gratuite în iulie

Sony va lansa în această săptămână o temă pentru PS4 gratuită pentru a celebra 10 ani de PS Plus, aceasta fiind disponibilă pe PS Store pentru o perioadă limitată. De asemenea, cei care nu au încercat încă experienţa multiplayer online cu abonamentul PS Plus vor avea la dispoziţie un weekend free online multiplayer, începând cu 4 iulie, de la ora 12.01 AM, până pe 5 iulie, ora 11:59 PM.

Cele trei jocuri gratuite

Jocurile gratuite pentru luna iulie sunt NBA 2K20, Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration şi Erica şi pot fi descărcate începând din 7 iulie, până pe 3 august.

NBA 2K20

NBA 2K20 este un titlu care a evoluat constant, depăşind graniţele unui simplu simulator al jocului de baschet, devenind o platformă open-world pe care gamerii şi jucătorii de baschet se pot întâlni şi pot da tonul noilor tendinţe în ceea ce priveşte cultura acestui sport.

Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration

În Rise of the Tomb Raider, Lara descoperă un mister al lumii antice care o aruncă direct în mijlocul nemiloasei organizaţii cunoscute sub numele de Trinity. Pe măsură ce începe cursa contracronometru pentru găsirea puternicului artefact atât de râvnit de membrii Trinity, drumul o duce tot mai mult către mitul Oraşului Pierdut din Kitezh.

Erica

Această experienţă asemănătoare unei pelicule cinematografice îmbină valorile producţiei de înaltă fidelitate specifice Hollywood-ului cu un gameplay interactiv. Protagonista este Erica, o tânără curajoasă care nu poate scăpa de coşmarul crimei tatălui său. Marcată de evenimentele traumatizante din copilăria sa, ce revin mai puternic ca niciodată în urma descoperirii unor noi indicii, Erica porneşte într-o călătorie pentru descoperirea adevărului şocant care stă în spatele acestei tragedii devastatoare. Fiecare alegere influenţează felul în care va evolua jocul, iar finalul este diferit, în funcţie de deciziile luate pe parcursul acestui periplu narativ emoţionant.