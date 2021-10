Logitech G şi Riot Games lansează colecţia League of Legends

Colecţia cuprinde căştile de gaming Logitech G PRO X, mouse-ul de gaming Logitech G PRO Wireless, tastatura mecanică de gaming Logitech G PRO şi mouse pad-ul pentru gaming Logitech G840 XL.

În League of Legends, Hextech reprezintă fuziunea dintre tehnologie şi magie, care alimentează regiunile Piltover şi Zaun. La baza sa, Hextech combină forme geometrice din arhitectura inspirată de stilul Art Deco cu o forţă magică de ghidare, într-o alăturare de modern şi fantastic.



Ca şi design şi limbaj vizual oficial League of Legends, Hextech nu doar că oferă putere, ci îi şi îndrumă pe jucători.

Căştile de gaming Logitech PRO X din colecţia League of Legends au la bază tehnologia PRO X, dezvoltată cu şi pentru profesioniştii Esports, şi vin cu un design de calitate, cu un plus de confort şi durabilitate. Sunt prevăzute cu tehnologia Blue VO!CE şi oferă claritate şi precizie în redarea sunetului prin sistemul surround 7.1.



Tastatura mecanică de gaming Logitech G PRO, din colectia League of Legends, are un design compact şi nu dispune de tastele numerice. Este prevăzută cu switch-uri GX Brown tactile, ce asigură o apăsare lină şi precisă. Are tehnologie LIGHTSYNC RGB şi memorie integrată, astfel că jucătorii îşi pot personaliza şi salva profiluri de iluminare individuală a tastelor.

Colecţia League of Legends cuprinde şi mouse-ul Logitech G PRO Wireless. Dispune de tehnologie LIGHTSPEED Wireless, un design ultra-uşor şi sensor HERO 25K pentru fiabilitate, precizie ridicată şi viteză ridicată. Cu 4-8 butoane personalizabile, inclusiv patru butoane laterale detaşabile, mouse-ul wireless Logitech G PRO oferă control şi precizie.

Mouse Pad-ul Logitech G840 XL completează colecţia League of Legends. Are un format generos de 900 mm x 400 mm si o înălţime de 3 mm. Prin folosirea lui sunt eliminate eventualele interferenţe ale mouse-ului, oferind în acelaşi timp opţiuni variate de configurare a setup-ului.

Preţ şi disponibilitate:

Produsele sunt disponibile pe LogitechG.com. Căştile PRO X League of Legends, tastatura mecanică PRO League of Legends şi mouse-ul PRO Wireless League of Legends au preţul recomandat de 129,99 EUR. Mouse Pad-ul Logitech G840 XL League of Legends este disponibil la preţul recomandat de 49,99 EUR.