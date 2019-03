Cum poţi juca jocurile de pe PC şi pe Xbox One

Wireless Display foloseşte Miracast pentru a realiza conexiunea dintre PC şi consolă, iar ”transferul” se poate realiza prin combinaţia Windows Key + tasta P.

Există moduri diferite de latenţă pentru gaming şi videouri, iar aplicaţia este ideală în cazul streamingului de conţinut video, cu excepţia celui protejat, în mod evident (Netflix).

Aplicaţia a fost testată în ultimele luni, iar de astăzi poate fi găsită pe fiecare Xbox One.

La început, aceasta se numea Connect on Windows şi era disponibilă doar pe Surface Hub, notează cei de la The Verge.

Cu ajutorul Wireless Display, gamerii pot face streaming de pe Steam direct pe consolă, însă nu vor putea folosi decât controller-ul pentru jocuri, deoarece momentan tastatura şi mouse-ul nu au un sistem de suport pentru Xbox One.

This is how Microsoft’s new Wireless Display app works. You can use it to control a PC via your Xbox One, and stream PC games to the console and play them with controller https://t.co/tqtqEAZVLU pic.twitter.com/nbX5KySu0m