Avertisment pentru utilizatorii de PS5, evitaţi să puneţi consola în Rest Mode!

Rest mode (modul odihnă) vă permite să adormiţi consola în timpul unui joc şi s-o reporniţi instantaneu din locul unde aţi rămas, la fel ca pe PS4.

Jeff Gerstmann, jurnalist american specializat în jocuri video, a scris pe Twitter: "Se pare că punând un PS5 în Rest Mode în timp ce rulează Spider-Man Remastered, se blochează întregul sistem, forţând procesul „reparaţi unitatea externă” atunci când reporniţi jocul. Cel puţin aşa a fost pentru mine de câteva ori astăzi, când am făcut asta (n.r. am pus consola în Rest mode) ."

