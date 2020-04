Asus ROG anunţă gama de laptopuri de gaming cu procesoare Intel Core H şi grafică NVIDIA GeForce RTX SUPER

ROG Zephyrus Duo 15 cu două ecrane deschide noua gamă de laptopuri ROG cu grafică până la NVIDIA GeForce RTX SUPER, ecrane tactate la 300 Hz şi cele mai noi sisteme de răcire.

Colecţia ROG Spring 2020 are drept cap de afiş modelul Zephyrus Duo 15 şi ecranul său secundar, ROG ScreenPad Plus, sensibil la atingere, alături de noile modelele Zephyrus S, M şi G ce sunt mai portabile şi mai puternice decât generaţiile anterioare. Pentru cei interesaţi de sportul electronic, laptopurile ROG Strix SCAR sunt construite pentru competiţii de top cu grafică ce urcă în gamă până la RTX 2080 SUPER şi panouri de 300 Hz. Culorile îndrăzneţe ale laptopului ROG Strix G15 Electro Punk şi ale accesoriilor deschid noi posibilităţi de exprimare personală.

ROG Zephyrus Duo 15

Noul ROG Zephyrus Duo 15 integrează ROG ScreenPad Plus, un ecran tactil secundar pentru multitasking, ce aduce împreună gamingul, streamingul, lucrul şi discuţiile online, într-un singur dispozitiv portabil. ROG ScreenPad Plus cu panoul IPS 4K (3840 x 1100) de 14,1 inci stă în partea superioară a tastaturii şi sub ecranul principal, facilitând interacţiunea în stilul a două monitoare sau o continuare cinematografică a ecranului principal. O dată ce capacul se deschide, o balama înclină ecranul secundar la un unghi de până la 13 grade pentru vizualizarea confortabilă, în timp ce expune un spaţiu masiv de ventilaţie de 28,5 mm, ce absoarbe aer rece de deasupra laptopului.





Aranjamentul Active Aerodynamic System (AAS) determină posibilitatea pentru Zephyrus Duo să poată găzdui componente puternice într-o carcasă zveltă, incluzând procesorul Core i9 din generaţia a 10-a şi acceleratorul grafic RTX 2080 SUPER. Zephyrus Duo este livrat cu două opţiuni high-end pentru ecran: un panou FHD foarte rapid de 300 Hz sau un panou 4K UHD cu acoperire de 100% a spaţiului de culoare Adobe RGB pentru oamenii care îşi împart timpul între jocurile AAA şi producţia de conţinut. Tehnologia NVIDIA G-SYNC păstrează efectele vizuale fluide, fără blur, în timp ce tehnologia ROG GPU Switch permite trecerea între modurile G-SYNC şi NVIDIA Optimus, pentru economisirea bateriei.



Cu ecranul său secundar unic, componentele premium şi designul elegant, Zephyrus Duo 15 preia funcţia de laptop de top de la ROG Zephyrus.

ROG Zephyrus S17

Noul Zephyrus S17 oferă un ecran extins de 17,3 inchi, cu rame subţiri, într-o carcasă cu o grosime de numai 18,7 milimetri. Ecranul cu o rată de refresh de 300 Hz şi 3 ms timp de răspuns este "combinat" cu un accelerator grafic RTX 2080 SUPER şi procesoarele Intel Core i7 din generaţia a 10-a. Panoul împarte beneficiile GPU Switch cu modelele Zephyrus Duo 15 şi S15, precum şi culorile validate PANTONE fiind potrivit deopotrivă pentru munca creativă şi gaming.





Zephyrus S17 include o tastatură completă în stil desktop cu iluminare RGB LED pe tastă, NumberPad – o combinaţie dintre touchpad şi tastatura numerică - şi o rotiţă de volum completată de iluminarea de fundal. Sistemul de răcire beneficiază de soluţia AAS (Active Aerodynamic System), ce deschide o gură largă de ventilaţie sub sistem, atunci când capacul este ridicat.



ROG Zephyrus S15

Noul Zephyrus S15 are o carcasă compactă de 18,9 milimetri şi include componente de nivelul lui S17, cu configuraţii maxime cu RTX 2080 SUPER şi ecran de 300 Hz / 3 ms. Combinaţia dintre tehnologia G-SYNC, metalul lichid pre-aplicat de ROG pentru răcirea procesorului şi ratele de refresh oferă efecte vizuale fluide. Ranforsările în formă de fagure de sub palm rest păstrează robusteţea modelului S15 şi rezistenţa la îndoire, cu vopsea ce oferă senzaţie moale la atingere şi finisaje rezistente la amprente. La interior, cele două SSD-uri M.2 pot fi configurate într-o matrice RAID 0.





GPU Switch îşi face şi aici apariţia, permiţând utilizatorilor să comute între modul G-SYNC pentru un joc fluid şi modul Optimus pentru o durată mai mare de viaţă a bateriei. Având o carcasă subţire, conectivitate Thunderbolt 3 şi dimensiunea confortabilă de 15 inchi, Zephyrus S15 este bun pentru jucătorii care călătoresc frecvent.



ROG Zephyrus M15

ROG Zephyrus M15, cu un preţ atractiv, oferă o gamă de configuraţii ce-l fac o alegere uşoară pentru o audienţă largă, începând cu procesorul Intel Core i7 din generaţia a 10-a, cu opt nuclee şi 16 fire de execuţie. Opţiunile pentru ecran includ panouri FHD cu 240 Hz şi 144 Hz ce lasă utilizatorii să aleagă ceea ce li se potriveşte mai bine cerinţelor lor, în timp ce opţiunile pentru acceleratorul grafic pleacă de la accesibilul GeForce GTX 1660 Ti şi urcă până la RTX 2070.



Carcasa subţire a lui Zephyrus M15 este fabricată cu ranforsări structurale din aliaj de magneziu şi finisată cu o textură clasică, moale la atingere. Un DAC ESS Sabre furnizează un semnal audio clar şi puternic, iar cele două sloturi M.2 uşor accesibile, oferă capacitatea de stocare potrivită muncii creative, alături de multe jocuri. Zephyrus M15 oferă un pachet complet pentru conectivitate, incluzând Thunderbolt 3, ieşiri duale pentru monitoare şi suficiente porturi USB pentru a conecta un mouse, gamepad şi stocarea externă.



ROG Strix SCAR 15/17

Laptopurile ROG Strix sunt maşini de gaming. ROG Strix SCAR 17 furnizează o putere de joc neîntreruptă, construită în jurul unui panou de nivel IPS la 300 Hz. Graţie ratei de refreshacest panou afişează o acţiune rapidă şi cu claritate, permiţând jucătorilor să reacţioneze repede la evenimentele de pe ecran. Având un procesor Intel ce urcă în gamă până la Core i9-10980-HK cu 8 nuclee, până la 32 GB de memorie RAM DDR4 la 3200 MHz şi până la RTX 2080 SUPER, Strix SCAR 17 este pregătit pentru performanţă.

Laptopul Asus ROG Strix SCAR 15 cu ecran de 15,6 inci oferă aceeaşi rată de refresh de 300 Hz şi are la bază un procesor Intel ce urcă în gamă până la Core i9-10980-HK din generaţia a 10-a şi placă video ce urcă în serie până la RTX 2070 SUPER. Nu lipsesc efectele de iluminare LED RGB personalizabile, incluzând o bară de lumină înconjurătoare, iluminarea tastaturii şi logoul RGB iluminat de pe capac, precum şi cheia ROG Keystone II, un dispozitiv NFC ce se conectează pe o laterală a carcasei. Aceasta poate fi personalizată pentru a lansa orice joc sau aplicaţie atunci când e inserată, furnizând acces la o zonă secretă, criptată, numită Shadow Drive (exclusivă pentru Windows 10 Pro) şi declanşează un mod stealth ce trece sunetul pe mute şi minimizează toate aplicaţiile atunci când este îndepărtată.



ROG Strix G15/G17

ROG Strix G15 şi G17 au la bază procesoarele Intel din generaţia a 10-a, ce urcă în gamă până la Core i7. Opţiunile pentru grafică merg până la RTX 2070 SUPER. Strix G17 şi Strix G15 au ecrane de 144 Hz în standard, dar ambele sunt disponibile cu un panou şi mai rapid de 240 Hz.

Asus ROG Strix G15 şi G17 sunt disponibile în nuanţe Glacier Blue şi Original Black. Al treilea model, Strix G15 Electro Punk iese în evidenţă din acest grup. Contrastul dintre metalul periat, închis la culoare şi cele mai strălucitoare accente roz este izbitor şi ROG i-a oferit o gamă complementară de periferice pentru jocuri. Fiecare Strix G15 Electro Punk va include un mouse pad de 88,9 x 43,18 centimetri, suficient de mare pentru a acomoda un set complet de accesorii. Anumite regiuni vor include pachete de periferice complementare, care includ laptopul şi padul plus căştile ROG Strix Go Core Electro Punk, mouseul de gaming ROG Impact II şi rucsacul ROG Ranger toate în schema coloristică Electro Punk.