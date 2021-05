ASUS ROG anunţă disponibilitatea  tastaturii de gaming Claymore II şi a seriei de mouse-uri de gaming Gladius III

Tastatura de gaming ROG Claymore II are un numpad (tastatură numerică) care poate fi ataşat pe oricare dintre laturile acestei tastaturi „tenkeyless” (TKL). Claymore II poate fi folosită atât cu cablu, cât şi wireless, iar iluminarea Aura Sync poate fi sincronizată cu alte componente şi periferice compatibile Aura.

ROG Gladius III şi ROG Gladius III Wireless sunt mouse-uri de gaming ergonomice, dotate cu un senzor optic cu rezoluţia de 19.000 dpi (îmbunătăţit până la 26.000 dpi). Fiecare model dispune de designul Push Fit Switch Socket II, care este compatibil atât cu comutatoare mecanice, cât şi cu micro-comutatoare optice Omron şi oferă o activare instantanee a butoanelor, fără click-uri nedorite.

Cablul ROG Paracord şi picioruşele de mouse cu margini rotunjite 100% TPFE asigură o alunecare lină. Estetic, designul asimetric clasic al acestor două mouse-uri de gaming este potrivit pentru o varietate de stiluri de priză pentru dreptaci, ambele având panouri laterale texturate, care se remarcă prin marcajele ROG gravate cu laser şi iluminarea RGB.





ROG Claymore II poate fi utilizată ca tastatură TKL 80% de sine stătătoare sau ca tastatură completă 100% , cu numpad-ul ataşat pe latura din dreapta sau pe cea din stânga, în funcţie de preferinţele individuale. Comparativ cu modelul anterior, Claymore II a adoptat un nou design de tip „slot in”, pentru a oferi numpad-ului detaşabil o conexiune mai sigură şi mai robustă cu tastatura.

De asemenea, tastatura oferă elemente utile precum tastele care se pot personaliza, un rulou pentru controlul volumului şi un suport pentru încheieturi detaşabil, pentru o tastare mai confortabilă.







ROG Claymore II poate fi dotată cu comutatoare opto-mecanice ROG RX Blue sau RX Red. Aceste comutatoare au o tijă cu profil pătrat cu LED-uri RGB integrate, pentru a oferi iluminare per tastă compatibilă cu tehnologia wireless Aura Sync. Designul facilitează întârzieri aproape zero la înregistrarea semnalelor pentru a asigura o activare instantanee în momentul în care o tastă este apăsată. Tija cu profil pătrat şi mecanismul de stabilizare X stabilizer lucrează în tandem pentru a oferi apăsări consistente fără clătinări ale tastelor şi durabilitate, având o durată de viaţă de până la 100 de milioane de apăsări.



ROG Claymore II oferă un timp de răspuns de 1 ms atât în modul cu cablu cât si în cel radio wireless 2,4 GHz, venind la pachet cu un cablu USB C şi un adaptor USB C la USB A. Lăţimea de bandă mare a interfeţei USB C permite utilizatorilor să încarce rapid tastatura sau să conecteze un alt dispozitiv prin intermediul portului din spatele tastaturii.



ROG Gladius III Wireless este dotat cu conectivitate triplă prin intermediul conexiunii radio în banda de 2,4 GHz, a conexiunii Bluetooth LE cu consum redus sau a unui cablul USB. Utilizatorii au astfel flexibilitatea de a selecta modul care se potriveşte cel mai bine cu scenariul de utilizare. Tehnologia de împerechere rapidă prin Bluetooth le permite utilizatorilor să comute între trei dispozitive prin intermediul butonului Pair.

Senzorul optic de din echiparea seriei ROG Gladius III oferă o acurateţe şi precizie, lucrând la rezoluţii între 100 şi 26.000 dpi cu o deviaţie de 1%. Mouse-urile vor putea urmări mişcarea la viteze de până la 400 de inci pe secundă (ips) şi o acceleraţie de 50 g. Senzorul optic oferă, de asemenea, o rată de eşantionare de 1.000 Hz atât în modurile wireless 2,4 GHz, cât şi în cel cu cablu, pentru un răspuns fără latenţe. Utilizatorii pot salva până la 5 profiluri în memoria internă a mouse-ului.



Comutatoarele mecanice folosesc aşa-numitul „debouncing” (înregistrare precisă a fiecărui semnal) pentru activarea butoanelor. Gladius III are un design unic al butoanelor cu un mecanism pivotant cu distanţă zero între buton şi comutator, pentru a permite o activare instantanee. Firmware-ul îmbunătăţit filtrează orice click neintenţionat, atât pentru comutatoarele mecanice, cât şi pentru micro comutatoarele optice.



Graţie designului Push Fit Switch Socket II utilizatorii pot să schimbe „la cald” tradiţionalele comutatoare mecanice cu 3 pini şi cele mai recente micro comutatoare optice Omron cu 5 pini. Întrucât comutatoarele variază în privinţa senzaţiei oferite şi a caracteristicilor, inovatorul design al soclului le oferă utilizatorilor flexibilitatea de a selecta comutatorul care se potriveşte cel mai bine cu stilul lor individual de joc. Soclul consolidat reduce, de asemenea, clătinările, pentru a oferi click-uri consistente ale butoanelor.



ROG Gladius III are marcaje ROG gravate cu laser şi iluminate RGB pe panoul lateral şi este echipat cu un cablu ROG Paracord şi cu picioruşe de mouse cu margini rotunjite fabricate 100% din Teflon (PTFE).

Mouse-ul ROG Gladius III e disponibil deja pe piaţa locală la un preţ de circa 500 lei, iar tastatura ROG Claymore II urmează să intre pe piaţă în aproximativ 2 săptămâni.