Amazon intră în piaţa serviciilor de streaming de jocuri, unde se bate cu Google şi Microsoft

Amazon Luna va costa 6 dolari pe lună în momentul lansării. Este, cum îl numeşte gigantul american, un preţ introductiv, ceea ce înseamnă că, ulterior, acesta va fi crescut.

Calitatea maximă la care pot fi jucate jocurile este 4K cu 60 de cadre pe secundă, iar abonaţii vor putea să se joace pe două device-uri în acelaşi timp.

Din punct de vedere tehnic, la baza Luna va sta, bineînţeles, structura online a Amazon Web Services.

Amazon promite că, în momentul lansării, vor fi disponibile peste 100 de jocuri, printre care Resident Evil 7, Control, Panzer Dragoon, A Plague Tale: Innocence, The Surge 2, Yooka-Laylee, GRID, Abzu şi Brothers: A Tale of Two Sons.

Nu va lipsi nici integrarea cu Twitch, serviciul de video streaming al companiei. Acesta va putea fi folosit, evident, pentru transmiterea online a jocurilor din Luna, dar integrarea va funcţiona şi în sens invers - jocurile Luna vor putea fi deschise direct din Twitch.

Noul serviciu va avea şi propriul controller, Luna Controller. Acesta va funcţiona inclusiv cu comenzi vocale pentru Alexa şi va fi vândut separat pentru 50 de dolari.

Amazon nu a spus când anume va fi lansat Luna, ci doar că acesta va putea fi folosit pe PC, Mac, Fire TV, iPhone, iPad şi, mai târziu, Android. Utilizatorii din Statele Unite au o pagină specială unde pot cere acces înainte de lansarea oficială, fără să existe o dată pentru lansarea globală.