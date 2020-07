Încă un joc video adaptat pe micile ecrane: Fallout va avea un serial, produs de Amazon

Duo-ul din spatele uneia dintre cele mai de succes producţii HBO din ultimii ani, Westworld, va lucra la aducerea pe micile ecrane a uneia dintre cele mai de succes serii de jocuri video din istorie, Fallout.

Fallout este o serie de jocuri video a cărei acţiune are loc în anul 2077, într-o lume distrusă de un război nuclear. Nolan şi Joy au anunţat că vor încerca să aducă la realitate ”tonul dur” al jocului, păstrând însă momentele de ironie şi umor care i-au făcut pe mulţi jucători să se îndrăgostească de Fallout, conform Variety .

Serialul va fi realizat de Amazon Studios şi Kilter Films, alături de producătorii jocului, Bethesda Game Studios şi Bethesda Softworks.

Fallout este ultimul dintr-o listă de jocuri video care au fost anunţate ca fiind aduse pe micul ecran în viitorul apropiat. The Last of Us, un alt titlu post-apocaliptic, este adaptat de HBO, o serie bazată pe jocurile Halo este în lucru la cei de la Showtime, iar o producţie bazată pe jocurile Borderlands se pare că o vizează pe Cate Blanchett pentru unul dintre rolurile principale.

”În ultimul deceniu, am luat în calcul mai multe variante de a aduce Fallout pe micile ecrane. A fost însă clar, de când am vorbit cu Jonah şi Lisa în urmă cu câţiva ani, că ei, alături de echipa de la Kilter, sunt cei care o vor face cum trebuie. Suntem fani uriaşi ai lucrurilor pe care le-au făcut şi nu am putea fi mai entuziasmaţi să lucrăm cu ei şi Amazon Studios” a spus Todd Howard, EP pentru Bethesda Game Studios.

Nolan şi Joy lucrează în acest moment la o altă producţie Amazon, un serial thriller numit The Peripheral, bazat pe un roman de William Gibson cu acelaşi nume. Acesta urmăreşte povestea unui femei în viitorul apropiat, într-o versiune a Statelor Unite care începe să fie modificată de tehnologie.