Windows 10 este prezent acum pe mai mult de 900 de milioane de dispozitive

Postarea lui Mehdi indică faptul că Windows 10 rulează acum pe mai mult de 900 milioane de dispozitive active, înregistrând o creştere de 100 de milioane începând cu luna martie.

Windows 10 rulează pe o întreagă gamă de dispozitive. De asemenea, numărul de dispozitive cu Windows 10 adăugate în anul curent depăşeşte numărul din oricare dintre anii precedenţi, iar Microsoft este acum mai aproape de a-şi atinge obiectivul de 1 miliard de dispozitive cu Windows 10.

Această cifră poate fi atinsă, dacă cei de la Microsoft îşi menţin acest ritm de creştere, la începutul anului 2020, conform previziunilor celor de la Thurrott.

#Windows10 is on more than 900M devices! Thanks to our customers, we added more new Windows 10 devices in the last 12 months than ever before. From PCs to HoloLens to Xbox to Surface Hub, Windows continues to power innovation—with more to come next week! https://t.co/G3CRdkFoPT pic.twitter.com/38fKk50IEH