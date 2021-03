Studiu: 58% din backup-urile de date eşuează, lăsând companiile neprotejate

Veeam Software, companie din domeniul IT care oferă soluţii de backup şi Cloud Data Management, a constatat că 40% din organizaţiile chestionate consideră incertitudinea economică provocată de pandemie ca fiind cea mai mare ameninţare la adresa transformării lor digitale în următoarele 12 luni, alături de protecţia inadecvată a datelor şi de provocările legate de continuitatea afacerilor.

Pentru realizarea raportului Veeam Data Protection 2021 au fost intervievaţi peste 3.000 de manageri IT din cadrul companiilor globale pentru a înţelege abordările lor în materie de protecţie a datelor şi de gestionare a acestora. Studiul este cel mai mare de acest fel la nivel global şi analizează modul în care organizaţiile gestionează provocările cu care se confruntă în domeniul IT, inclusiv reacţia lor la schimbările înregistrate la nivelul cererii şi întreruperea serviciilor, impactul global al unor evenimente precum COVID-19, modernizarea sistemelor IT şi transformarea digitală.

Respondenţii au declarat că capacităţile lor de protecţie a datelor nu sunt în măsură să ţină pasul cu cerinţele transformării digitale ale organizaţiei lor, acest lucru reprezentând o ameninţare la adresa continuităţii afacerii, ceea ce ar putea duce la consecinţe grave atât pentru reputaţia afacerii, cât şi pentru performanţa sa.

În ciuda rolului pe care îl joacă backup-ul în protecţia modernă a datelor, pentru 14% din datele companiilor nu se face deloc backup, iar 58% din recuperări nu reuşesc, lăsând datele companiilor neprotejate şi imposibil de recuperat în cazul unei întreruperi cauzate de un atac cibernetic. Raportul mai arată că întreruperile neaşteptate sunt frecvente, 95% dintre organizaţii le-au raportat în ultimele 12 luni. Iar în condiţiile în care 1 din 4 servere a înregistrat cel puţin o întrerupere neaşteptată anul trecut, impactul întreruperilor şi al pierderii datelor este un fenomen prea frecvent.

Captură din studiul Veeam.

Companiile acuză aceste întreruperi că le afectează productivitatea, cu mai mult de jumătate din managerii responsabili pentru experienţa clienţilor afirmând că acest lucru poate duce la o pierdere de încredere faţă de organizaţia lor din partea clienţilor, angajaţilor şi a altor părţi interesate.

Managerii responsabili de calitatea relaţiei cu clienţii (CXO) sunt conştienţi de necesitatea de a adopta o strategie care prioritizează cloud-ul şi de a schimba modul în care sunt furnizate serviciile IT-ul ca răspuns la accelerarea digitală cauzată de COVID-19. Multe companii au făcut deja acest lucru, 91% dintre acestea folosind mai mult serviciile cloud în primele luni ale pandemiei, iar majoritatea vor continua să facă acest lucru, 60% plănuind să adauge mai multe servicii cloud la strategia lor de furnizare a serviciilor IT. Cu toate acestea, în timp ce companiile recunosc necesitatea de a-şi accelera transformarea digitală în următoarele 12 luni, 40 % dintre ele recunosc că incertitudinea economică reprezintă o ameninţare la adresa acestor iniţiative.

Pe măsură ce organizaţiile adoptă rapid din ce în ce mai multe servicii IT moderne, capacităţile şi resursele inadecvate de protecţie a datelor vor duce la iniţiative de transformare digitală care se vor avea un succes limitat sau chiar vor eşua. Managerii simt deja impactul, 30% dintre aceştia recunoscând că iniţiativele lor de transformare digitală au încetinit sau chiar s-au oprit în ultimele 12 luni. Obstacolele în calea transformării sunt multiple. Printre acestea se numără concentrarea echipelor IT pe menţinerea operaţiunilor în timpul pandemiei (53%), dependenţa de sistemele IT tradiţionale (51%) şi lipsa abilităţilor personalului IT pentru implementarea noilor tehnologii (49%). În următoarele 12 luni, liderii IT vor căuta să reia proiectele de transformare digitală, găsind soluţii imediate la nevoile lor critice de protecţie a datelor, aproape o treime căutând să mute protecţia datelor în cloud.

Studiul sintetizat în infografii, aici.

Veeam a comandat companiei independente de cercetare de piaţă Vanson Bourne un studiu cantitativ privind tendinţele pieţei de protecţie a datelor, adoptarea acestor soluţii şi percepţiile organizaţiilor globale. Cercetarea a fost realizată pe un eşantion de 3.000 de factori de decizie în domeniul IT (pentru organizaţii cu mai mult de 1.000 de angajaţi) din 28 de ţări, folosind o abordare cantitativă imparţială pentru a asigura imparţialitatea rezultatelor.