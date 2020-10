Samsung Cube AX9500, purificator de aer premium [TECH REVIEW]

Prima dată când l-am pornit n-am verificat starea filtrelor şi acestea erau ambalate/sigilate. M-am concentrat pe design şi conectarea cu aplicaţia, descoperirea meniurilor şi înţelegerea funcţiilor. Abia a doua zi l-am desfăcut, am desigilat filtrele şi l-am folosit cum trebuie.

Din punct de vedere al formei, e un cub (436 x 367 x 380 mm) de metal lucios, cântarind circa 12 kg. Când îl porneşti, partea din faţă iese vreo 3 cm în relief şi o să vezi acolo un panou de comandă.

Cum funcţionează, explicat în cel mai simplu mod posibil: cu ajutorul unui motor, trage aer prin faţă, îl filtrează la mijloc şi aerul curat e expulzat prin spate.

Pentru a te conecta la el ai nevoie de aplicaţia Smart Things. Samsung Cube AX9500 se va conecta la reţeaua pe care o foloseşte telefonul pe care ai instalat aplicaţia. Îţi cere acces la GPS pentru a găsi dispozitivul şi apoi o să-l vezi în secţiunea din aplicaţie numită MyHome. Îţi mai cere să setezi camera în care e aşezat, eu l-am aşezat în camera de zi, în ”colţul tehnic” şi m-am asigurat că are spaţiu în spate, pentru a putea evacua aerul filtrat.

În imagine, de la stânga la dreapta, filtre pe covor, capacul din spate deschis şi filtrele, motorul purificatorului. Filtrele sunt de carbon activ şi HEPA.

Panoul frontal, prin care e absorbit aerul, are şi el un prefiltru care se poate da jos şi spăla.

Vezi aici cum se deschide partea din spate, ordinea filtrelor sau cum se schimbă, atunci când e nevoie. Am bâjbâit puţin, dar am reuşit.

Ce filtrează purificatorul? În primul rând nu e doar purificator, e şi dezodorizant, te scapă de mirosurile din casă. Cum ar fi de mâncare, spray; fiecare ştie mai bine ce mirosuri pot apărea la el acasă. Are un senzor de praf şi un senzor de miros, care începe şi ”piuie” când mirosul e prea puternic.

În duminica alegerilor am făcut un grătar (pe aragaz) şi purificatorul s-a ”înroşit”, a început să ”piuie” şi să lucreze din greu. S-a ”înroşit” ce înseamnă? În dreapta sus, sub comenzi, apar o cifră şi o culoare, care indică starea aerului din casă. Verde e bun, albastru e satisfăcător, galben, nesatisfăcător şi roşu, rău. Nu ştiu dacă am folosit cei mai potriviţi termeni, dar cred că aţi înţeles ideea. Acel indicator e ca să nu consulţi mereu telefonul, vezi culoarea şi cifrele ca să ştii care e situaţia în orice moment.

De altfel, de fiecare dată când făceam mâncare purificatorul devenea ”agitat”.

Senzorii de detectare a particulelor şi a gazelor se află pe partea stângă a cubului, cum îl priveşti din faţă. Din când în când e bine să cureţi zona respectivă. Purificatorul detectează particule PM1.0, PM2.5 şi PM10. Se numesc, mai precis, particule în suspensie şi de AICI poţi înţelege mai bine ce sunt şi care e efectul lor asupra omului.

Samsung Cube AX9500 acoperă o suprafaţă de până la 47 metri pătraţi şi are un flux de aer de 366 m³/h (metri cubi pe oră). În majoritatea timpului e silenţios, dar când dă peste mirosuri puternice face un zgomot de până la 50 dB. Pe scurt, poate fi foarte zgomotos uneori. Cube are şi opţiunea Wind Free, adică aerul purificat iese din aparat fără zgomot sau curent.

Vezi aici o privire scurtă prin meniuri şi opţiuni. De la stânga la dreapta:

cum apare purificatorul în aplicaţia Smart Things

vitezele de purificare şi variantele Wind free şi Sleep

tipurile de particule în suspensie detectate şi situaţia aerului.

Dacă e eficient? Atât timp cât nu am un alt dispozitiv cu care să compar rezultatele pe care le oferă Cube AX9500 nu pot să spun cu certitudine. Ceea ce pot spune e că detectează orice schimbare dintr-o cameră, când vine vorba de aer, mirosuri.

Am găsit totuşi un video făcut de The Gadgetist, care a realizat un astfel de test, pentru propriul review.

Deasupra aparatului se află un fel de capac/ dop, cu ajutorul căruia poţi să mai conectezi un aparat de acelaşi tip. În loc de un cub să ai două, pentru o suprafaţă mai mare.

Pachetul conţine aparatul, firul de conectare la priză şi ghid / instrucţiuni de utilizare de utilizare. Eu l-am primit şi cu filtre, dar nu ştiu dacă nu cumva acestea se achiziţionează separat.

Dacă vrei să încerci o tehnologie nouă şi utilă pentru sănătate, cu un aspect chic, dar nu tocmai ieftină, pentru circa 3000 de lei poţi avea un Samsung Cube AX9500.