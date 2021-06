realme anunţă extinderea gamei de produse AIoT, cu ceasuri şi aspiratoare

realme urmează o strategie pentru următorii 5 ani, dorind să ofere o gamă completă de produse AIoT, formând un ecosistem propriu pentru tinerii consumatori din întreaga lume. În cadrul evenimentului, realme a prezentat primele două produse din această nouă strategie: realme Watch 2 Pro şi realme TechLife Robot Vacuum.

Strategia pe care realme o urmăreşte poartă denumirea “1+5+T”, fiind o evoluţie a strategiei anterioare “1+4+N”. Noua strategie este definită ca:

1 Smartphone considerat centrul ecosistemului AIoT

5 categorii cheie pentru produsele AIoT: căşti True Wireless Stereo, produse portabile, televizoare, boxe inteligente şi laptop-uri.

“T” reprezintă TechLife, o platformă deschisă care îşi propune să susţină start-up-urile AIoT inovatoare şi dinamice prin partajarea canalelor de vânzări şi a lanţurilor de aprovizionare proprii realme. TechLife se concentrează pe trei categorii de produse: Smart Entertainment (TV Box, proiectoare, boxe, accesorii de gaming), Smart Care (aspiratoare robot, purificatoare de aer etc) şi Smart Connect (prize inteligente, becuri inteligente etc).

Toate produsele vor fi conectate prin aplicaţia realme Link, centrul ecosistemului AIoT al realme. În viitor, toate produsele vor fi conectate la realme Link pentru a aduce utilizatorilor o experienţă AIoT completă.

realme TechLife Robot Vacuum

Aspiratorul Robot Vacuum este primul produs anunţat de realme sub noua gama TechLife. Este primul produs AIoT al companiei şi foloseşte 38 de senzori care deservesc unor mulitudini de funcţii. Printre aceşti senzori se regăseşte un senzor LiDAR, cunoscut pentru utilizările sale în sisteme de navigaţie ale vehiculelor electrice. Cu acest senzor LiDAR, precizia este cu 12% mai ridicată în comparaţie cu generaţiile anterioare. După finalizarea unei scanări la 360 de grade în doar o secundă. Robot Vacuum poate evalua poziţiile relative cu o precizie de 98%.

Aspiratorul oferă o baterie de 5200mAh, are o putere de 3000Pa şi un nivel de zgomot de doar 55dB. Rezervorul de gunoi are o capacitate de 600ml, iar rezervorul pentru apa este de 300ml. Aspiratorul poate fi controlat din aplicaţia realme Link, iar utilizatorii pot opta pentru comenzi vocale prin intermediul asistentului Alexa sau Google. Robot Vacuum are o înălţime de 10cm, un design elegant şi mai multe moduri de aspirare şi curăţare, toate disponibile în aplicaţia Link.

realme Watch 2 Pro

Noul ceas realme Watch 2 Pro a primit îmbunătăţiri considerabile faţă de versiunea anterioară. Ecranul de 1.75 inch are o suprafaţă mai mare cu 65% faţă de generaţia anterioară, rezoluţie 320 x 385 pixeli şi luminozitate de 600 nits, cu 58% mai puternică faţă de generaţia anterioară. Astfel, imaginea rămâne vizibilă chiar şi în lumină puternică.

realme Watch 2 Pro este un ceas conceput pentru utilizatorii cu un stil de viaţă activ şi sănătos. Include diverse funcţii pentru diferite scenarii precum un GPS, monitor SpO2, un senzor pentru măsurarea ritmului cardiac şi 90 de moduri sportive în comparaţie cu cele 16 moduri disponibile pe generaţia anterioară. GPS-ul integrat foloseşte un sistem dual-satellite care oferă o precizie de 2.5 metri şi o localizare mult mai rapidă de doar 2 secunde, permiţând localizarea chiar şi fără utilizarea unui telefon.

Autonomia bateriei de 390mAh este de 14 zile, astfel că utilizatorii nu vor fi nevoiţi să-l încarce zilnic, bucurându-se de exerciţiile preferate fără griji. Cu peste 100 de feţe ce pot fi schimbate, Watch 2 Pro îţi oferă şansa să te exprimi aşa cum doreşti şi să-ţi alegi un stil unic. O serie de feţe au fost proiectate de Grafflex, un artist cu influenţă globală în artă stradală şi graffiti.

Tot astăzi a fost prezentat şi ceasul realme Watch 2. Acesta oferă aceleaşi funcţii precum modelul Pro, însă măsoară 3.5cm, are o autonomie de 12 zile, oferă senzor pentru măsurarea oxigenului din sânge şi poate măsura ritmul cardiac. Are rezistenţă la apă şi praf IP68.

În perioada următoare, realme va prezenta o tabletă şi un laptop. Ambele produse vor putea fi dezvoltate alături de fanii realme printr-un program dedicat unde fiecare va putea contribui cu idei geniale.