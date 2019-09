Philips The One, un smart TV performant şi accesibil [TECH REVIEW]

Am testat modelul de 55 de inci (16:9), adica cu o diagonală de 139 cm si cântărind aproape 19 kg. Mie mi se pare suficient de mare pentru un apartament, dar înţeleg că televizoarele uriaşe sunt la modă. Dacă 55 de inci nu e suficient pentru tine, Philips mai are şi modele de 58, 65 şi 70 inci. Iar pentru cei cu spaţii mici există două modele de 45 şi 50 inci, în total 6 variante.

L-am scos din cutie, i-am fixat piciorul şi l-am aşezat undeva în apropiere de geam. Am căutat canalele digitale şi analogice şi am început să ne jucăm cu el. Prima observaţie unanimă a fost că se vede grozav, eram 5 sau 6 persoane care ne învârteam în jurul lui şi se vedea bine din orice unghi. Am sărit de la TV pe Youtube, Netflix şi înapoi. Ne-am uitat pe canalele SD, HD şi le-am comparat cu conţinutul 4K, diferenţa e uriaşă pe un televizor de dimensiunile astea. Procesorul de imagine P5 îmbunătăţeşte calitatea imaginii din orice sursă, de la YouTube la videoclipuri de pe smartphone. Rezultatul? Imaginile devin extrem de detaliate, pline de culoare şi contrast, dar să faci SD să arate bine, e totuşi prea mult.

În redacţie, cu lumină din partea stângă, ecranul are setările din fabrică.

Philips The one 7304 dispune de un procesor quad-core P5 (ARM Cortex-A53), 3GB memorie ram , memorie de stocare 16 GB şi sistemul de operare e Android TV 9 (Pie). Ecranul e tip IPS la 60 Hz cu adâncime de culoare 10 biţi (8 biţi + FRC). Conexiuni wireless: Bluetooth 4.2, Wi-Fi Dual band 802.11n, 2x2. Alte conexiuni: 4 x HDMI, 2x USB-A, conector prin satelit, interfaţă comună Plus (CI+), ieşire audio digitală (optică), Ethernet-LAN RJ-45, intrare audio S/D, ieşire căşti. Specificaţii complete aici.

The One vine cu meniul în engleză, dar e uşor de schimbat în română. În meniul de pornire găseşti în ordine: Aplicaţii, Netflix, Televizor, Cum să, Youtube, Aplicaţiile Momentului şi Ted Ex. Meniul poate fi personalizat, schimbată ordinea opţiunilor, adăgate altele sau scoase dintre cele existente. Navigarea prin meniuri şi încărcarea aplicaţiilor nu e la fel de rapidă ca pe un smartphone, dar e ok.

Sunetul e bun, echilibrat, dar nu cel mai puternic pe care l-am întâlnit, avem două difuzoare de 10 W. Dacă eşti mai pretenţios poţi să apelezi la setările speciale (stil) de sunet, în funcţie de tipul de conţinut. Oricum tehnologia Dolby Atmos asigură un sunet de calitate. În video test de sunet / volum.

M-am conectat rapid la el cu căştile, prin bluetooth şi sunetul e grozav, doar că stilurile de sunet nu se aplică pe căşti.

Iluminarea Ambilight e formată dintr-un set de leduri plasate pe spatele televizorului, care luminează în nuanţele conţinutului de pe ecran. Ca exemplu, dacă îl pui cu spatele la perete şi să zicem că pe ecran ai oceanul, ledurile vor lumina peretele în nuanţe albastre sau verzi. Funcţiile Ambilight sunt : Ambilight + Hue integrat, muzică Ambilight, mod Joc, adaptare la culoarea peretelui, mod Lounge.

Telecomanda e simplă şi intuitivă, mai uşor de folosit decât o tastatură, dar tot greu la băgat parole complicate. Am încercat şi o tastatură + mouse, pe care le-am conectat-o pe cele două porturi USB-A. Telecomanda are butoane dedicate pentru Netflix, Rakuten (nu e docamdată prezent în România), asistentul vocal Google şi Ambilight.

Ne-am jucat şi cu asistentul Google, l-am încercat pe Youtube şi Netflix. Dacă ţi-e lene să scrii merge şi aşa, poate nu din prima, dar reuşeşti. Am făcut şi glume cu celebrul magician call baby. Televizorul e de asemenea compatibil cu boxele Amazon Echo şi asistentul Alexa.

Pachetul conţine: telecomandă, ghid de iniţiere rapidă, broşură date juridice şi pentru siguranţă, cablu de alimentare, cablu mini-jack - S/D, cablu mini-jack - YPbPr, suport pentru masă (picior), 2 baterii AAA.

Philips The One în varianta de 43 de inci costă circa 2999 lei, iar modelul testat, de 55 de inci, circa 3500 lei.

Dupa aproape trei săptămâni de folosire pot spune că televizorul inteligent Philips The One punctează pozitiv la toate categoriile : design, imagine, sunet, uşurinţă în operare şi preţ.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: