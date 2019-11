Panasonic a lansat noua gamă de televizoare OLED

”Negrul absolut”, una dintre funcţiile principale ale ecranelor OLED Panasonic, a stat la baza întregului concept al evenimentului de lansare. Sloganul categoriei TV – Hollywood to your home – a inspirat-o pe dna. Irina Margareta Nistor, cunoscutul critic de film, atât la un remember despre filmele văzute pe casete video marca Panasonic, cât şi la o abordare punctuală despre importanţa calităţii imaginii filmelor vizionate acasă.

Invitat la eveniment a fost şi Andu Radu, DI colorist, care a realizat un demo şi a vorbit din perspectiva specialistului în calitatea imaginii. Absolvent al UNATC Bucureşti şi al International Colourist Academy of London, Andu Radu este editor şi colorist a peste 2000 de reclame şi videoclipuri, a 7 filme de lung metraj, 20 de scurtmetraje şi documentare cu nominalizări şi premii la Cannes, Berlin, Locarno etc.

Toate televizoarele OLED sunt o combinaţie între acurateţea tehnologică a Panasonic şi talentul de ajustare a culorii al lui Stefan Sonnenfeld. Acesta se numără printre cei mai buni artişti din lume în domeniul ajustării culorilor astfel încât acestea să spună poveşti şi să transmită emoţii. El este un colaborator de încredere al unora dintre cei mai buni cineaşti ai lumii, talentul său de colorist fiind pus în slujba multor filme apreciate în egală măsură de critici şi public, precum A Star is Born, Wonder Woman, Man of Steel, Star Wars: The Force Awakens, Jurassic World şi multe altele.

Colaborarea Panasonic-Netflix oferă utilizatorilor noi beneficii

Pentru 2019, Panasonic a crescut numărul televizoarelor OLED, în acest moment existând pe piaţa din România seriile – GZ2000, GZ1500 şi GZ950 – fiecare dintre acestea dispunând de procesorul ultra puternic Panasonic HCX PRO Intelligent.

Panasonic şi Netflix derulează o colaborare îndelungată, şi datorită acestui parteneriat, anumite televizoare OLED Panasonic au capacitatea de a reda filme şi seriale TV Netflix la cea mai bună calitate.

Cu o simplă setare de meniu, abonaţii Netflix se pot bucura de culori exacte, de contrast dinamic precis şi de mişcări realiste, exact aşa cum şi le-a imaginat creatorul.