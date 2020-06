Mercusys Halo S12: Sistem Mesh Wi-Fi ieftin, pentru acoperirea întregii case (TECH REVIEW)

Pe cutie este specificat faptul că Halo S12 este un sistem mesh care poate acoperi (cu cele două module din cutie) o suprafaţă de 260 de metri pătraţi. Din nefericire, locuinţa mea nu prea bate în dimensiunile acestea, aşa că a trebuit să mă mulţumesc cu testare puţin mai limitată. De reţinut însă că, pentru cei care ajung chiar să depăşească cei 260 de metri pătraţi, există posibilitatea, ca şi în cazul altor routere mesh, să adaugi alte unităţi pentru a lărgi aria de acoperire.

În cutie, se află două module, unul principal şi unul secundar, alături de două acumulatoare şi un cablu de Ethernet RJ45. Evident, ai şi un ghid de instalare, dacă ai nevoie de unul.

Halo S12 este un sistem mesh destul de ieftin, tocmai de aceea construcţia sa nu este cea mai impresionantă, însă remarc faptul că cele două module sunt extrem de uşoare. Realizate din plastic, ele vin într-o nuanţă de alb plăcut, cu o bază colorată în albastru deschis. Pe partea de jos se află picioruşele, care sunt destul de mici, pe cea de sus vedem logo-ul Mercusys, iar în faţă un singur buton, cel de Pair, cu care realizezi operaţiunile de conectare.

În privinţa porturilor, fiecare unitate are câte două de tip 10/100Mbps (WAN/LAN auto-sensing), şi pe spate se găseşte şi butonul de reset. Sistemul suportă atât banda de 2.4GHz, cât şi pe cea de 5GHz.

Am mai vorbit despre unităţi de tip mesh şi care este avantajul acestora şi în alte materiale, însă amintesc pe scurt că acestea distribuie semnalul în spaţiul întregii locuinţe, fără a mai fi nevoie să creezi o reţea separată, cum este cazul cu range extender-ele, fiind astfel o soluţie foarte utilă pentru a acoperi acele aşa-numite ”dead spots”, puncte în care Wi-Fi-ul este slab sau inexistent, sau pur şi simplu pentru a acoperi o casă cu o suprafaţă mare.

Instalarea este foarte rapidă, mai ales că ghidul de instalare rapidă numără fix 7 paşi, pe care îi completezi în câteva minute. Îţi alegi unitatea principală în funcţie de care îţi face cu ochiul, iar cealaltă va deveni secundară. Te conectezi prin cablul de Ethernet la modulul principal şi vei crea o nouă reţea: MERCUSYS_****, după care poţi intra pe mwlogin.net, acolo unde vei finaliza configurarea noului tău router.

În interfaţa de control ai mai multe meniuri, precum Device Management, Network sau Wireless, fiecare explicat în detaliu în partea stângă. Nu le-am explorat foarte mult, însă dacă îţi place să te joci prin meniul sistemului, e bine de ştiut că sunt acolo.

În privinţa vitezei, Mercusys spune că Halo S12 atinge până la 300Mbps pe 2.4GHz şi 867Mbps pe 5GHz. Pe prima nu am testat-o, mărturisesc, pentru că nu mai folosesc reţeaua de 2.4GHz pentru conexiuni de internet de o bună perioadă de timp, aşa că mă voi concentra pe cea de-a doua şi mă voi declara mulţumit de rezultatul obţinut: 80MB/s pe download şi cu vreo 2-3MB/s, în funcţie de test, mai puţin, pe upload.

Acoperirea este însă elementul mai important la un astfel de router, şi nici aici nu am avut motive de nemulţumire. Deşi nu am o locuinţă uriaşă, pereţii sunt din beton masiv, dar cu toate acestea, semnalul a fost uniform şi puternic. Sincer, pentru un sistem alcătuit din două module, Halo S12 s-a descurcat mult mai bine decât mă aşteptam. În plus, are şi o funcţie numită Seamless Roaming, care te conectează automat la cel mai puternic dintre cele două module, în funcţie de unde te afli în locuinţă.

Halo S12 este probabil cel mai ieftin sistem mesh pe care l-am testat, fiindcă îl poţi găsi undeva în jur de 250 de lei la diferiţi retaileri din ţară. Asta nu înseamnă că nu merită apreciat însă, pentru că are un raport calitate-preţ excelent, oferind o acoperire solidă şi viteză satisfăcătoare, şi mi se pare perfect pentru cei care au, de exemplu, o casă la ţară.