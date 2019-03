Laptopurile Apple au preţuri prohibitive, ca şi laptopurile de gaming. Cu toate acestea, ele se bucură de o popularitate foarte mare, mai ales în rândul profesioniştilor şi a oamenilor de afaceri. Iată câteva motive pentru care se merită să investeşti într-un laptop Apple.

De ce să cumperi un laptop Apple mai scump? - 6 motive

Când vine timpul să cumperi un laptop nou, alegerea poate fi una destul de consumatoare de timp mai ales dacă îţi doreşţi să ai garanţia că la final obţii cea mai bună performanţă pentru preţul pe care ai fost dispus să-l plăteşti. Există foarte multe laptopuri în prezent în magazinele online, extrem de multe configuraţii, modele, culori, branduri, dimensiuni - cu siguranţă ai de unde să alegi. Trebuie doar să-ţi faci bine temele.

Laptopurile Apple se înscriu în gama de preţ 5000 - 20 000 de lei şi promit o experienţă unică, în comparaţie cu restul ofertei de pe piaţă. Dar să aflăm împreună care sunt punctele forte ale unui produs Apple.

Unul din cele mai ieftine modele este: Laptop Apple MacBook Air 13 (Procesor Intel® Core™ i5 (3M Cache, up to 2.90 GHz), Broadwell, 13.3", 8GB, 128GB SSD, Intel GMA HD 6000, Mac OS Sierra, Layout RO, Argintiu) = 4900 lei

1. Calitate de top

Comparaţia între un laptop Apple şi un laptop oarecare poate fi similară cu cea între două maşini diferite: un Mercedes faţă de un Logan. Cei de la Apple sunt extrem de riguroşi când vine vorba de calitate şi vei observa acest lucru imediat ce pui mâna pe laptop. E mai greu, are un finisaj mai bun, iar ceea ce se ascunde sub capotă este incontestabil mai bun decât ceea ce vei găsi pe orice laptop de consum.

Laptop Apple MacBook Pro 15 Retina (Procesor Intel® Core™ i7 (9M Cache, up to 4.10 GHz), Kaby Lake, 15.4", Retina Touch Bar, 16GB, 256GB SSD, AMD Radeon Pro 555X W 4GB MacOS High Sierra, Layout INT, Argintiu) = 11700 lei

Laptopurile MacBook au în general construcţie din aluminiu foarte rezistent şi atrăgător. Nu se compară cu plasticul ieftin al carcaselor cu care se afişează alte soiuri de laptopuri. Carcasa foarte rezistentă conferă laptopului o alură premium, foarte credibilă. Vrei un laptop rezistent şi solid pe care să te bazezi în fiecare zi? Atunci nu merită să faci compromisuri. Vei intra în contact cu această calitate premium instant, în momentul în care deschizi capacul şi începi să apeşi butoanele de la tastatură.

Corpul unul produs portabil Apple este realizat aproape în totalitate dintr-o singură bucată de aluminiu. Acest lucru înseamnă automat un plus de ergonomie. Nu are nimic de a face cu zgomotele inconfortabile care pot să apară în timpul manevrării unui laptop oarecare de consum.

Sigur, există şi alte modele care se aliniază conceptului de calitate premium - şi aici putem vorbi în general despre laptopurile de gaming, cum ar fi Dell XPS sau Dell Alienware. Prin urmare, este bine să ţineţi cont de toate cerinţele pe care le aveţi în alegerea unui laptop.

Dacă în continuare, laptopurile Apple îţi fac cu ochiul, iată şi alte motive pentru care se merită să te apropii de un astfel de exemplar.

Laptop Apple MacBook 12 Retina (tip Procesor Intel® Core™ M3 (4M Cache, up to 1.20 GHz), Kaby Lake, 12", Retina, 8GB, 256GB SSD, Intel GMA HD 615, Mac OS Sierra, Layout INT, Gri) = 6700 lei

2. După ce îl primeşţi, îl poţi folosi imediat.

Asta pentru că laptopurile Apple se livrează cu o mulţime de aplicaţii critice instalate. După ce îl primeşţi, poţi să-l porneşţi, să introduci datele de utilizare, să realizezi câteva setări simple şi asta nu este tot. Poţi începe să lucrezi pe laptop în următoarele momente.

Prin urmare, spre deosebire de un laptop cu sistem de operare Windows, la un laptop Apple nu trebuie să-ţi faci griji cu instalarea driverelor, cu updateuri sau alte programale soft necesare pentru activităţi normale. Faptul că poţi folosi laptopul imediat ce îl primeşti poate fi un avantaj enorm pentru că devii mai eficient. Nu mai pierzi timp şi nervi cu alte tipuri de instalări.

Laptop Apple MacBook Air 13 (Procesor intel dual core i5 (3M Cache, up to 1.80 GHz), Broadwell, 13.3" 8GB, 256GB SSD, GMA HD 6000, MacOS Sierra, tastatură Layout RO, Argintiu) = 6000 lei

3. Dacă deţii deja un produs Apple, cea mai firească alegere va fi un laptop al aceluiaşi producător

Şi asta nu doar pentru a rămâne fidel Apple, dar ai şi alte avantaje. De exemplu, dacă foloseşti un telefon iPhone sau o tabletă iPad vei putea să integrezi facil acest device cu laptopul Apple. Compania promovează conceputul Continuity, conform căruia este foarte simplu să foloseşti două sau mai multe dispozitive Apple împreună.

De exemplu, poţi să trimiţi documente de pe laptop pe telefon printr-o singură atingere a ecranului (foloseşţi funcţia AirDrop). Nu mai ai nevoie de cablu de legătură pentru transfer de date, pentru că poţi folosi reţeaua wi-fi. Apoi, funcţia AirPlay te ajută să proiectezi ecranul unui laptop Apple pe un tv de dimensiune mai mare. Poţi viziona astfel pozele şi filmuleţele pe care le-ai făcut în vacanţă cu telefonul, pe ecranul mare al televizorului Apple. O altă funcţie Continuity este Handoff, care funcţionează aşa: când editezi un document pe laptop şi eşti nevoit să te îndepărtezi de acesta pentru un timp, poţi să-ţi contui treaba, cu o simplă atingere a ecranului, pe un alt dispozitiv Apple - de exemplu pe telefonul iPhone sau pe tableta iPad.

Şi asta nu este tot. Vei putea inclusiv să iniţiezi apeluri direct de pe laptopul Apple, având în apropiere telefonul iPhone.

Prin urmare, merită să devii fan Apple până la capăt pentru că ai de câştigat. Apple este într-o permanentă expansiune şi nu se va opri aici. Cercetează în fiecare zi pentru a oferi utilizatorilor soluţii inovative, extrem de eficiente.

4. Update-urile oficiale sunt gratuite.

Dacă anumite update-uri oficiale Windows sunt disponibile doar contra cost, Apple oferă acest lucru în mod gratuit pentru produsele sale. Chiar dacă un laptop devine depăşit de tehnologie la un moment dat, el va primi în continuare suport soft din partea companiei. Chiar dacă ai un Apple MacBook din anul 2010 te vei putea bucura mereu de updateurile oferite de companie tuturor utilizatorilor de sistem de operare Mac OS X.

Avantajul cel mai mare este că poţi cumpăra un laptop Apple pentru care ştii că vei primi permanent modificări de sistem pentru ca experienţa ta de lucru să fie cât mai plăcută. Uită de bug-uri sau de alte erori care pot apărea după o utilizare îndelungată a unui laptop, fără update-urile necesare. În schimb, te aliniezi la noile versiuni oficiale oferite direct de către Apple.

5. Acumulator cu autonomie foarte bună

Chiar dacă şi alte laptopuri de consum au evoluat la acest capitol (mai ales notebook-urile mini), laptopurile Apple oferă în continuare cele mai bune baterii. Până la urmă îţi cumperi un laptop şi nu un desktop pentru că ai nevoie de mobilitate, iar mobilitatea este foarte legată de autonomia bateriei.

Dacă majoritatea laptopurilor de consum ţin între 2 şi 6 ore, laptopurile Apple pot avea o autonomie de 10 şi chiar 12 luni. Acesta reprezintă un avantaj enorm pentru că dintr-o dată te poţi bucura de o libertate mai mare. Nu trebuie să fii întotdeauna preocupat să-ţi conectezi încărcătorul sau să cauţi o priză. Poţi să ieşi liniştit la o întâlnire de afaceri cu laptopul pe baterie având siguranţa că nu vei rămâne în pană de energie.

Iată mai exact ce declară Apple vis-a-vis de autonomia bateriei pe diferite modele:

Un Macbook Air cu ecran de 11 inch ţine 9 ore

Bateria unui Macbook Air 13 inch ţine 12 ore

Bateria unui laptop Macbook Pro Retina 13 inch rezistă 10 ore

Un Macbook Pro Retina 15 inch rezistă 9 ore

şi un Apple Macbook cu ecran de 12 inch rezistă până la 10 ore.

Statisticile arată că bateriile laptopurilor Apple nu conving doar din punct de vedere al duratei mare de autonomie, ci şi ca fiabilitate în timp.

6. Laptopurile Apple înseamnă o bilă în plus pentru estetică

Sigur, primul lucru pentru care te orientezi să-ţi cumperi un laptop Apple nu este pentru a-l afişa peste tot din dorinţa de a fi invidiat. Dar, ca şi etichetă laptopurile Apple cântăresc foarte mult. Dacă lucraţi într-o companie importantă sau o firma, dacă obişnuiţi să aveţi întâlniri de afaceri cu partenerii şi urmăriţi împreună rapoarte sau grafice pe laptop, atunci merită să priviţi un laptop Apple şi din punct de vedere estetic. Una este să vă prezenţaţi la o întâlnire profesională cu etichetă la braţul unui laptop Acer sau MSI şi alta este să scoateţi din servietă un laptop zdravat, impecabil, cu sigla mărului puţin muşcat. Pentru un agent de vânzări, asigurări, o recepţioneră la o firma cu ştaif, achiziţia unui laptop Apple poate însemna o investiţie în propria imagine sau a firmei.

Top 3 cele mai bune laptopuri Apple 2019

1. Laptop Apple MacBook Pro 13 Retina (Procesor Intel® Core™ i5 (4M Cache, up to 3.80 GHz), Kaby Lake, 13.3", Retina Touch Bar, 8GB, 256GB SSD, Intel Iris Plus 655, MacOS High Sierra, Layout RO, Gri) = 9300 lei

Noile laptopuri Apple cu ecran Retina sunt la mare căutare. Diferenţele sunt vizibile, iar dacă vrei să ai parte de cele mai atractive imagini, de o calitate premium a displayului, atunci merită să investeşţi într-un model cum este Apple MacBook Pro 13 Retina. Variantele Retina mai ieftine sunt cele cu ecran de 12 inch şi 13 inch, cum este acesta.

Compact, cu o prezenţa solidă şi profesionistă din toate punctele de vedere, MacBook Pro 13 Retina este laptopul ideal pe care îl vrei cu tine pentru diverse taskuri. Este uşor, echilibrat configurat - cu procesor i5, 8 gb ram şi SSD 256. Tastatura este în RO, iar asta te ajută mai ales dacă scrii mult cu diacritice.

Arată minunat, vede impecabil, este echipat cu toate porturile de care ai putea avea nevoie (4 x Thunderbolt 3), este varianta mai portabilă, cu greutate de 1.37 kg şi sistem de operare Mac OS High Sierra. Este pregătit pentru activităţi solicitante, inclusiv randare, editare foto-video şi alte aplicaţii profesionale consumatoare.

2. Laptop Apple MacBook Pro 15 Retina (Procesor Intel® Core™ i7 (9M Cache, up to 4.10 GHz), Kaby Lake, 15.4", Retina Touch Bar, 16GB, 256GB SSD, AMD Radeon Pro 555X W @4GB, MacOS High Sierra, Layout INT, Gri) = 12.300 lei

Displayul Retina este principalul avantaj al acestui model, o tehnologie inovatoare Apple, pentru o calitatea superioară a imaginilor. Reflexia este minimizată, iar rezoluţia de 2880 x 1800 alături de unghiul de vizibilitate de până la 178 de grade contribuie la obţinerea unor detalii foarte frumoase.

În afară de display, configuraţia laptopului este una foarte bună, începând cu procesorul Intel Core i7 şi continuând cu SSD 256 Gb, 16 GB RAM şi placa video de 4 GB. Este ideal pentru editare foto, activităţi de calcul, rapoarte şi alte aplicaţii care necesită putere mare (de exemplu randare 3D).

3. Laptop Apple The New MacBook Pro 15 Retina (Procesor Intel® Core™ i9-8950HK (12M Cache, up to 4.80 GHz), retina display, Coffee Lake, 15.4", Retina, Touch Bar, 32GB, 1TB SSD, AMD Radeon Pro 560X @4GB, FPR, MacOS High Sierra, Layout INT kb, Argintiu)= 18700 lei

Pregăteşte-te pentru excelenţă alături de acest laptop Apple care aduce la start extra-putere, extra-capacităţi de lucru. Are 32 GB RAM şi 1 TB SSD, astfel că devine alegerea excelentă pentru aplicaţii consumatoare de resurse (editări video, randare, grafică şi alte programe profesionale). Placa video Radeon Pro dedicată, 4 Gb HDDR5 suportă randari 3D in Final Cut X.

Alte elemente forte ale acestui model sunt cipul Apple T2 a doua generaţie (pentru stocare criptată şi pornire securizată), portul Thunderbolt 3 universal pentru transfer de date cu rată de până la 40 Gb/s, încărcare şi ieşire video, TouchBar care se modifică automat în funcţie de ceea ce lucrezi, lucru care te ajută să devii mai eficient. Apple The New MacBook Pro 15 Retina are ecran IPS 15 inch Glossy, microfon Triple, Bluetooth 5.0, cititor de amprenta. Cântăreşte doar 1.83 kg şi vine preinstalat cu sistem de operare MAC High Sierra.