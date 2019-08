Honor Vision smart TV, primul dispozitiv care foloseşte Harmony OS

Sunt două modele, unul standard cu 16 GB de stocare şi Honor Vision Pro cu 32 de GB de stocare, ambele au 2GB memorie RAM.

Honor Vision TV foloseşte un procesor Hongjun 818 pe 28nm, dezvoltat de HiSilicon în colaborare cu Baidu.

Harmony OS e integrat cu mai multe servicii locale chineze şi va servi ca un hub pentru interacţiunile cu alte dispozitive care folosesc acelaşi sistem de operare, atunci când acestea vor fi lansate.

Ecranul televizorului inteligent Honor este de 55 inci cu o rezoluţie de 3840 × 2160 (4K) şi un raport ecran-corp de 94%. Ecranul suportă o gamă de culori de 87% NTSC, până la 400 niţi şi unghi de vizualizare de 178 °. Televizorul a primit certificarea TÜV Rheinland pentru low blue light.

Vezi aici lansarea.

Honor spune că televizorul are o greutate redusă şi că în cel mai subţire punct are doar 6.9 mm. Honor Vision are ramă de metal de tip “3D arc design” şi un model cu diamante pe spate. Modelul Pro are o cameră retractabilă cu rezoluţie 1080p, care e folosită doar în timpul apelurilor video.

Modelul Honor Vision costă 476 euro, iar modelul Pro costă 601 euro. Deocamdată televizorul intelligent e destinat doar pentru piaţa chineză.

