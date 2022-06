Dell a prezentat noua familie Inspiron, laptopuri în variante de 13, 14 şi 16 inci

Inspiron 16 Plus, valabil în nuanţa Dark Green, este un laptop care dispune de cele mai recente procesoare Intel Core seria H de generaţia a 12-a şi, opţional, de grafică NVIDIA GeForce RTX 3060, care permite editarea fotografiilor şi videoclipurilor.

Atunci când este configurat cu GPU GeForce RTX 3060, acesta oferă acces la o suită de instrumente NVIDIA Studio, inclusiv aplicaţiile Broadcast şi Canvas.

Noua memorie DDR5 de 4800 MHz are o lăţime de bandă de 1,5 ori mai mare decât generaţia anterioară de memorie 3200 DDR4. Iar datorită măririi cu 15% a suprafeţei orificiilor de răcire faţă de generaţia anterioară, laptopul poate evacua mai mult aer.

Inspiron 16 Plus are un ecran cu raport 16:10, o rezoluţie de până la 3k şi o camera web FHD încorporată, cu reducere a zgomotului temporal şi wide dynamic range. Cele două microfoane captează vocile în mod distinct şi vin cu funcţii de anulare a ecoului şi de reducere a zgomotului ambiental bazate pe AI. Un obturator mecanic oferă camerei un plus de securitate şi confidenţialitate.

Inspiron 16 Plus dispune de Dolby Vision şi Dolby Atmos.

Seria Inspiron Plus este echipată cu ComfortView Plus, o soluţie care reduce emisiile de lumină albastră fără a sacrifica culorile reale.

Inspiron 14 Plus este un nou membru al familiei Inspiron, conceput pentru a răspunde nevoilor celor care doresc un Inspiron Plus, dar preferă un format mai mic. Inspiron 14 Plus este disponibil în varianta Dark Green şi oferă performanţe într-un design gândit pentru conectivitatea în mişcare. Configuraţiile selectate atât ale Inspiron 14 Plus, cât şi ale Inspiron 16 Plus sunt certificate Intel Evo.

Noua familie Inspiron utilizează Windows 11 şi include procesoare Intel Core de generaţia a 12-a sau procesoare AMD Ryzen seria 5000 cu grafică AMD Radeon. Familia Inspiron oferă, de asemenea, posibilitatea de a alege între mai multe opţiuni de culoare - Platinum Silver, Pebble Green sau Light Pink.

Noul portofoliu oferă un raport 16:10 şi ramă îngustă pe cele patru laturi. Variantele de rezoluţie încep de la FHD+.

Noile caracteristici permit şi mai multă conectivitate. Produsele sunt echipate cu o cameră web FHD încorporată şi microfoane duble cu tehnologie de reducere a zgomotului.

Noul Inspiron 14 - 2 în 1 dispune de un touchpad cu 14% mai mare. Un stilou activ, opţional, oferă o experienţă de scriere naturală şi precisă.

Asistenţa şi serviciile sunt disponibile pentru toate noile PC-uri Inspiron, cu opţiunea Premium Support Plus disponibilă pentru Inspiron Plus. Există, de asemenea, opţiunea de a face upgrade la Dell Migrate.

Dell Premium Support Plus oferă un plan de asistenţă, inclusiv asistenţă telefonică 24X7, detectarea automată a problemelor, eliminarea viruşilor şi optimizarea automată a PC-ului. Sunt incluse, de asemenea, reparaţii pentru daune accidentale şi asistenţă la faţa locului în urma diagnosticării de la distanţă.

Dell Migrate facilitează transferul datelor, a fotografiilor, a înregistrărilor personale şi a fişierelor importante pe noul PC Dell.

Inspiron 14 Plus şi Inspiron 16 Plus sunt disponibile de astăzi în EMEA .

Noile Inspiron 16, 14, 13 şi Inspiron 14 - 2 în 1 sunt deja disponibile în EMEA.