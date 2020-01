Cele mai bune laptopuri ASUS Vivobook

Există o serie de motive pentru care vei vrea să cumperi unul dintre cele mai bune laptopuri Asus ca şi notebook-ul următor. Unul dintre aceste motive este faptul că Asus face pur şi simplu unele dintre cele mai cunoscute şi mai iubite laptopuri din lume. Iată câteva exemple.

ASUS Vivobook S15 – Un laptop prietenos cu bugetul tău

Doar pentru că ai un buget restrâns, nu înseamnă că trebuie să te sacrifici foarte mult la performanţă şi design. ASUS Vivobook S15 este un laptop foarte bun la preţ, îmbrăţişând aspectul obişnuit al ASUS.

Unul dintre cele mai bune lucruri la laptopurile Asus este că există laptopuri premium şi dispozitive puternice pentru jocuri. Cu toate acestea, pentru cumpărătorii cu buget limitat, Asus proiectează, de asemenea, unele laptopuri şi la preţuri accesibile. Asus VivoBook S15 este cel mai bun laptop Asus de buget care rulează Windows 10, oferind specificaţii decente - inclusiv un procesor Intel Core i7 - având în vedere preţul, ceea ce îl face un instrument de productivitate excelent. Între timp, ecranul său de 15 inch oferă 1080p complet pentru a te bucura de filme şi emisiuni TV.

Acest laptop este ultrasubţire şi uşor. Tastatura cu iluminare din spate îţi va permite să te joci în cea mai slabă lumină. Cu specificaţiile enumerate mai jos, ar trebui să poţi juca majoritatea jocurilor preferate cu uşurinţă.

ASUS Vivobook Flip – Un 2 în 1 prietenos cu bugetul

Specificatiile rezonabile ale Asus VivoBook Flip şi preţul scăzut îl fac un laptop excelent 2-in-1 pentru cei cu un buget restrâns. Acest laptop ASUS are 4 GB RAM, 64 GB stocare şi un procesor Intel Core M3-7Y30. Poţi obţine, de asemenea, o versiune de 128 GB pentru ceva bani în plus. Core M3 are o putere redusă, însă cu siguranţă poţi găsi ceva mai rău la aceşti bani. Dar în timp ce nu vei putea juca niciun joc de ultimă generaţie, nu ar trebui să ai probleme cu navigarea şi video.

Flip are un ecran tactil de 1.920 x 1.080 pixeli, lucru neobişnuit pentru laptopuri la acest preţ. În plus, vine cu un stilou pentru scriere şi desen. Recenziile au arătat că ecranul este clar şi detaliat.

Vei găsi, de asemenea, câteva porturi. Există un port Micro USB 2.0 (lucru neobişnuit de găsit pe un laptop), un slot pentru card SD, un micro HDMI, un port USB-C, o mufă pentru căşti şi un conector DC. Vei putea conecta Flip-ul la un televizor sau poţi insera un card de memorie de la camera digitală, fără a cumpăra adaptoare suplimentare.

Asus VivoBook F510UA – Un laptop subţire

Asus Vivobook F510UA oferă performanţe compacte, un ecran HD viu şi un sunet clar. Este subţire, uşor şi construit pentru a dura. Bateria nu oferă performanţe optime, deoarece durează doar 3-5 ore. Totuşi, acest lucru nu trebuie să ascundă faptul că este un laptop capabil de jocuri.

Asus VivoBook F510UA este departe de cel mai ieftin laptop din această listă, dar dacă cauţi ceva cu aspectul unui ultrabook, acest VivoBook îţi va oferi un efect bun la aceşti bani. Este subţire şi uşor şi cu un procesor Core i5 şi 8 GB RAM. Performează la egalitate cu concurenţi mai scumpi la testele de referinţă. Cu toate acestea, îi lipsesc câteva caracteristici cheie pe care le au alte laptopuri mai ieftine, inclusiv un ecran tactil şi o durată de viaţă a bateriei care să ducă pe tot parcursul zilei.