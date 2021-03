Primele electrocasnice care vor avea noua etichetă vor fi maşinile de spălat rufe, maşinile de spălat rufe cu uscător, maşinile de spălat vase, aparatele frigorifice şi vitrinele frigorifice de vinuri.

Criteriile energetice pentru fiecare clasă sunt mult mai stricte de la 1 martie 2021, prin urmare toate produsele de pe piaţă vor avea o clasă energetică mai mică. Acest lucru nu înseamnă un produs mai puţin eficient.

Principalele caracteristici ale etichetei energetice:

nu vor mai exista clasele de eficienţă A+, A++ sau A+++, doar clase de la A la G;

un aparat electrocasnic care în prezent are etichetă A +++ , după noile reguli poate intra într-o categorie inferioară, chiar dacă frigiderul este la fel de eficient din punct de vedere energetic;

fiecare produs va avea un cod QR care te va îndruma spre Registrul European de Produse pentru Etichetare Energetică (EPREL);

Mai exact, noua etichetă energetică a UE a fost introdusă pentru a se putea face diferenţierea între aparatele electrocasnice mai avansate din punct de vedere tehnologic. În funcţie de nivelul de eficienţă pe care îl ating, li se va atribui un grad diferit pe scara etichetei energetice.

Reprezentanţii UE au decis să redimensioneze actuala etichetă, lăsând clasele superioare mai puţin populate, pentru a lăsa loc progresului în cazul aparatelor ce vor fi dezvoltate în viitor.

LG doreşte să informeze consumatorii şi va lansa, la finalul lunii martie, trei modele noi de maşini de spălat încadrate în noua clasă energetică A pentru spălare. În plus, aceste modele au fost încadrate în clasa A atât pentru centrifugare, cât şi pentru nivelul de zgomot. Cele trei modele sunt:

https://www.lg.com/ro/masini-de-spalat/lg-f4dv710s1e

https://www.lg.com/ro/masini-de-spalat/lg-f4dv710s2se

https://www.lg.com/ro/masini-de-spalat/lg-f4dv709s1e

Pentru a ajuta consumatorii să facă alegeri în cunoştinţă de cauză atunci când cumpără noi produse eficiente din punct de vedere energetic, etichetele energetice ale UE aveau nevoie de un sistem de diferenţiere mai simplu.

Pentru unele categorii de produse, „A” nu mai era suficient pentru a descrie cele mai eficiente produse energetice, astfel încât A +, A ++ sau chiar A +++ trebuiau adăugate la sistemul de clasificare. În acelaşi timp, clasele inferioare (E, F, G) pentru unele categorii de produse au fost eliminate treptat din cauza cerinţelor de proiectare ecologică sau au devenit atât de rare încât nu mai erau necesare.

Un frigider care are în prezent eticheta A +++ ar putea deveni o categorie C, chiar dacă frigiderul este la fel de eficient din punct de vedere energetic ca înainte. Categoriile A, B şi C vor fi mai puţin populate la început, pentru a deschide calea pentru a fi inventate şi dezvoltate produse noi, mai eficiente din punct de vedere energetic.Noua etichetă încorporează, de asemenea, un cod QR, care pune la dispoziţia utilizatorilor o pagină web a Comisiei UE unde sunt înregistrate informaţii detaliate despre model.

După 1 martie 2021, cumpărătorii pot scana codul QR cu camera telefonului mobil pentru a fi redirecţionaţi către Registrul European de Produse pentru Etichetare Energetică (EPREL). Registrul European de Produse pentru Etichetare Energetică (EPREL) conţine informaţii suplimentare care pot ajuta în decizia de cumpărare.

În cazul în care o persoană vrea să cumpere un produs şi nu cunoaşte care este cel mai bun model pentru nevoile sale, trebuie să ştie că un produs din clasa A înseamnă mai multe economii. Cu cât scorul consumului de energie este mai mic, cu atât aparatul consumă mai puţină energie electrică, prin urmare va fi mai ieftin să funcţioneze şi facturile vor fi mai mici.

Pentru maşini de spălat reduceţi cu până la 20% consumul de electricitate şi cu până la 8% consumul de apă, utilizând o maşină de spălat LG dintr-o clasă energetică superioară.

Pentru frigidere reduceţi cu până la 33% consumul de energie dacă alegeţi un frigider LG dintr-o clasă energetică superioară.

Noile etichete vor duce la o mai bună diferenţiere între produsele care, sub clasificarea actuală a etichetei, apar toate în aceleaşi categorii de top. În acest fel, producătorii vor fi stimulaţi să inventeze şi să dezvolte produse şi tehnologii noi, mai eficiente din punct de vedere energetic.