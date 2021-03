Am testat aparatul de făcut supă Morphy Richards Perfect Soup 501025 [REVIEW]

Deşi există interes pentru produse electrocasnice din partea publicului, de obicei nu testăm acest gen de aparate, aşa că soup maker-ul Morphy Richards Perfect Soup 501025 e o premieră. Nu o să-l pun în categoria [TECH REVIEW] pentru că experienţa mea cu aparatul nu e atât de tehnică.

Cred că tipul acesta de aparat e pentru cei ca mine, care ştiu să gătescă cartofi şi ouă prăjite, ouă fierte şi cremvurşti. Grozavi bucătari!

Soup Maker-ul e compus din două părţi, vasul de metal cu cântar în partea de jos şi capacul cu mecanismul şi butoanele pentru comenzi. Cablul pentru curent vine şi el separat şi se conectează în partea de jos a aparatului, pe mâner.

Morphy Richards Soup Maker Perfect Soup 501025 are o mulţime de explicaţii despre modul de asambalare şi funcţionare, plus suficiente reţete de supe. Am curăţat apartul conform instrucţiunilor, are un mod spălare, apeşi butonul Clean.

L-am clătit şi am pornit să fac supa. Dar am zis că n-am nevoie de retete, cât de greu poate fi să faci o supă la aparat. Am mers pe principiul şobolanului Ratatouille: "Oricine poate să gătească". Am tăiat legume la ochi, am pus apa la fel şi am pornit aparatul.

Să traduc acum, aparatul n-a pornit. Capacitatea lui maximă e de 1,6 L şi cântarul arăta circa 2200g. Am mai scurs nişte apă şi, după forţări succesive, a pornit. Iniţial am vrut să fac supă Chunky (28 min), adică să rămână şi legume mai mari în ea. Dar a acceptat doar varianta Smooth (21 min). Forţări succesive însemnând că am apăsat butoanele haotic, deşi el pâlpâia roşu ca într-o criză. A durat 21 de minute şi n-a ieşit, adică erau bucăţi întregi de legume, alături de altele mărunţite. Pentru că am pus o cantitate prea mare. Deci, nu încercaţi asta acasă!

Asta a fost prima aventură cu Morphy Richards Soup Maker Perfect Soup 501025 şi pentru prânz am comandat pizza.

Câteva zile mai târziu, într-o sâmbătă, am revenit cu legume, forţe proaspete şi ”înţelepciunea” de a respecta o reţetă, cea de "Supa zilei". Am pus cantităţile exacte de legume şi apă şi totul a mers perfect. În 21 de minute am avut o supă gustoasă.

La final şi aparatul (vasul) şi supa sunt foarte fierbinţi, atenţie la accidente.





Am mâncat prima porţie după aproximativ 10 minute şi a fost excelentă. Datorită morcovului, prazului şi cepei a fost destul de dulce. Am mâncat succesiv, la câteva ore distanţă, încă vreo 2 porţii.

Să sintetizez ce face aparatul şi cum:

are un cântar jos în faţă care îţi arată cantităţile, trebuie să selectezi manual unitatea de măsură, grame, ml etc, pe butonul UNIT. Cântarul funcţionează pe baterie şi trebuie să scoţi izolaţia de plastic de pe fundul soup-maker-ului, ca să pornească.

înainte de folosire trebuie curăţat, pui apă şi detergent în el şi apeşi butonul Clean.

are 2 moduri de a face supă: Smooth (durează 21 minute) şi Chunky (durează 28 minute) şi unul tip blender - Smoothie Blend. Comanda se alocă apăsând butonul MODE până se aprinde ledul din dreptul opţiunii alese şi apoi apeşi START.

capacitatea lui maximă e de 1,6 l, dacă pui mai mult nu-ţi iese supa cum trebuie. Dacă pui mai puţin, cum am făcut eu cu un Smothie de banane, nu face nimic, adică nu le amestecă / pasează.





Pentru cineva care stă acasă şi petrece 12-14 ore zilnic în faţa unui computer, Morphy Richards Soup Maker Perfect Soup 501025 poate fi o soluţie simplă ca să mănânci şi altceva decât fast-food pe comandă sau junk-food. Aparatul are un preţ recomandat de 689 lei şi mi se pare destul de folositor, ţinând cont şi de cât de rapid e. Desigur, respectând reţetele.