Acer Travel Mate P6 - un ultraportabil  performant [TECH REVIEW]

Evident în 2020 nu am călătorit la fel de mult, din cauza COVID-19, dar asta nu face ca modelul nou să fie mai puţin util. În materie de design nu sunt deosebiri uriaşe, poate doar zona din spate arată altfel. Dar să lăsăm trecutul deoparte şi să ne concentrăm pe Travel Mate P6 (2020).

Acer Travel Mate P614-51-G2 face parte din gama de laptopuri de business şi este cel mai subţire şi mai uşor dintre modelele de 14 inci. De asemenea, are un preţ competitiv pentru un ultraportabil de business, versiunile cu Intel Core i5 au un preţ care porneşte de la 1100 EUR.

Ecranul IPS mat de 14 inci are rezoluţie 1920 x 1080, format 16:9, e non-touch şi foloseşte un panou AU Optronics B140HAN06.2. Gamă de culoare 99.5% sRGB, 73.0% AdobeRGB şi 77.4% DCI P3. Nu e cel mai luminos ecran, dar are culori vii şi un contrast bun.

Am folosit P6 aproape o lună şi în continuare vă voi povesti impresiile mele. Dar înainte de asta să vorbim de specificaţii. Travel Mate P6 (2020) în varianta testată vine cu procesor Intel Comet Lake Core i5-10210U CPU , procesor grafic integrat Intel UHD 620, 12 GB LPDDR3 (2133 MHz) memorie RAM, SSD Samsung M981 MZVLQ512HALU – M.2 2280 PCIe x4. Conectivitate WiFi 6 Gig+ (Intel AX201), Bluetooth 5.0, Gigabit LAN, LTE.





Porturi 2x USB-A 3.1 gen2, 1x USB-C cu Thunderbolt 3, HDMI, LAN, cititor de card micro SD, spaţiu de SIM, Smart Card, jack pentru microfon/cască şi sistem Kesington Lock. Dimensiuni în centimetri 32,5 x 23 x 16,6 şi o greutate de 1.13 kg, plus încărcătorul încă 30 de grame.

Şi se simte întradevăr uşor, chiar dacă nu l-am cântărit. Numai bun de plimbat oriunde te-ai duce fără să simţi vreo clipă că e greu sau că te încurcă. Şi apropo de grosime, l-am pus lângă un smartphone ca să-l compar. Diferenţa care e oricum e mică se datorează şi celor patru picioare care înalţă sistemul pentru o răcire mai bună. ”Vinovat” de greutatea scăzută se face aliajul de magneziu utilizat pentru şasiu şi cât şi pentru carcasa lui TravelMate.Şi dacă tot am vorbit de construcţie să mai spunem că TravelMate P614-51 este creat pentru a face faţă loviturilor, căderilor accidentale şi altor evenimente neplăcute. Acesta se aliniază standardelor MIL-STD 810G2, 810F

Îmi amintesc că modelul de anul trecut devenea zgomotos când era mai solicitat, nu mai e cazul acum. Şi răcirea e ceva mai bună, dar asta nu vei observa până nu-l vei din utiliza spre maximum.

Tastatura luminată cu cursă scurtă e oarecum comodă după ce te obişnuieşti, săgeţile din dreapta jos sunt mici. Touchpad-ul poziţionat central e de mărime medie şi sensibil la atingeri. Am avut ceva probleme cu click dreapta pe touchpad, până am învăţat cum merge. Poate fi mai greu de utilizat la început. Am sesizat că avea instalat un driver de mouse, de la cel care l-a testat înaintea mea, deci s-ar putea să nu fie accesibil pentru oricine.

Pe butonul de pornire e integrat un senzor de amprentă, pentru logare în siguranţă. Te poţi conecta utilizând Windows Hello cu cititorul de amprentă sau prin camera web IR care utilizează recunoaşterea biometrică facială. Când camera web nu este folosită, obturatorul acesteia poate fi închis pentru o securitate suplimentară. Un cip Trusted Platform Module (TPM) 2.0 oferă protecţie hardware pentru parole şi chei de criptare.

Sunetul oferit de cele două difuzoare stereo e puternic, basul e decent şi în ansamblu calitatea audio sensibil mai bună decât a modelului 2019. Am participat la o conferinţă pe Zoom şi s-a descurcat onorabil. Şi camera HD a făcut faţă cu brio. Sistemul de protecţie al camerei e identic cu cel al modelului precedent.

Acer susţine că la o încărcare completă a bateriei de 3920 mAh, formată din 4 celule, Travel Mate P6 poate ţine până la 23 de ore. Pe mine m-a ţinut maximum 9 ore de folosire uşoară, iar la o folosire intensă puţin mai mult de 4 ore. Sistemul are un power managemant presetat numit Acer, care nu permite sistemului să evolueze la capacitate maximă, limitează procesorul pe la 70%, dar oferă în schimb cea mai bună autonomie posibilă.

Dacă te apuci să modifici şi-l muţi în Performance Mode vei obţine o autonomie mult mai mică. Bateria modelului testat se încarcă completă în circa 2 ore. Travel Mate P6 se poate încărca şi pe USB-C, dar sunt puţine încărcătoare de puterea echivalentă pe piaţă. Adică se încarcă şi de la un încărcător de smartphone, dar mult mai încet.

Intrăm acum în partea de testare:

1. UserBenchmark

2.PassMark

3. Test SSD CrystalDiskMark.



4. Viteză internet pe fir măsurată cu Speedtest, în browser.

Acer Travel Mate P6 (2020) e un amestec interesant, are calităţile unui dispozitiv rugged (material+rezistenţă), performanţa unui desktop şi un design de ultraportabil, la un preţ pornind de la circa 1100 de euro. Ştiu, nu e puţin, dar preţul trebuie judecat comparându-l cu alte dispozitive din gama de ultraportabile cu specificaţii echivalente.