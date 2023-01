O româncă și-a cumpărat cu doar 5.000 de euro casă în Ungaria cu teren de 4.000 mp

Case la prețuri de nimic. Asta găsesc românii în Ungaria și profită cât pot de mult de acest avantaj. Tot mai mulți conaționali au devenit proprietari în țara vecină, unde casele se vând și cu 2.500 de euro.

De exemplu, anul trecut, aproape în fiecare zi, o locuinţă din Ungaria a fost luată de cineva din România. Noul trend presupune să urmăreşti anunţurile şi să găseşti chilipiruri. Iar reţeaua de autostrăzi a vecinilor îi ajută pe români să facă naveta fără probleme, relatează observatornews.ro.

Cu 5.000 de euro, Adela Todoran, care locuiește și lucrează în Timișoara, a achiziționat o casă de vacanţă în Ungaria. Distanța poate fi parcursă într-o oră și jumătate. A plătit 5.000 de euro pentru o casă de cărămidă, care are utilităţile trase până la poartă și un teren generos.

"Am teren de 4000 de metri pătraţi şi m-a tentat foarte mult. E împărţită în 3 camere, baie, bucătărie. Aş vrea să o măresc. Eu zic că 15 – 20.000 de euro mai am de investit, ca să o fac aşa cum îmi doresc eu", explică femeia care lucrează în sectorul imobiliar.

Curentul și gazul, mai ieftine decât la noi

Românii care au decis să devină proprietari în Ungaria spun că se simt bine în țara vecină și vorbesc despre o serie de avantaje.

"Curentul şi gazul sunt cu mult mai ieftine ca la noi. Dacă am o problemă şi ne vine o scrisoare, merg la poştă şi nu ştiu să vorbesc, imediat prin telefon, de la primărie, îmi trimite translator. Am fost bine primiţi. Nu am fost respinşi şi asta face foarte mult", spune Maria Ungur.

Aceasta a achiziționat o locuință cu 12.000 de euro și 2800 de metri pătraţi de teren. A renovat casa şi acum ar vrea să o vândă, la preț dublu.

Multi dintre cei care s-au mutat în Ungaria continuă să lucreze în România. Petru Ştibei stă de patru ani într-o casă care l-a costat 2.500 de euro: are două camere, toate utilităţile şi o curte de 1.500 de metri pătraţi.

"În România nu mi-am putut permite să cumpăr aşa o casă ieftină, cu aşa un teren mare. Muncesc în România, sunt navetist", spune bărbatul.