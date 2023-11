Condiții de vis pentru elevii Școlii Britanice din Timișoara. „E ca un mic orășel împachetat într-o clădire” VIDEO FOTO

British International School of Timișoara, prima școală internațională din vestul țării, a inaugurat, marți, 28 noiembrie 2023, o superbă clădire, extinzând astfel campusul său din nordul orașului.

Construcția noii clădiri a început în ianuarie 2023 și a fost finalizată într-un timp record, astfel campusul va putea găzdui până la 924 de elevi, de la vârsta preșcolară, până la Bacalaureatul Internațional.

Clădirea va purta numele „Ana Șandor” în onoarea mamei a doi dintre fondatori, fostă profesoară de limba și literatura română la Liceul de Filologie-Istorie Timișoara, actualul Colegiu Național Bănățean.

„A fost nevoie de această clădire. Am ajuns la 600 de elevi și nu mai aveam loc în campusul inițial. Drept pentru care am început să planificăm această nouă clădire. Copiii mai mici rămân în clădirea veche, iar aici se mută copiii mai mari, ultimi ani de gimnaziu și anii de liceu. Acum acest campus, cu două clădiri, cu teren de sport, cu sală de sport, cu un parc foarte frumos, cu patru laboratoare de știință, cu sală de teatru, cu clasă de muzică, de artă, bibliotecă, ne permite să creștem până la 900 de elevi, e o dimensiune potrivită pentru o astfel de școală, într-un oraș ca Timișoara. Anul acesta avem prima generație care termină Bacalaureatul, suntem foarte curioși să vedem ce rezultate vor avea. Ne-am așteptat să avem succes cu această școală, dar niciodată nu am crezut că vom avea atât de mult succes. Asta ne facem să vrem să devenim și mai buni”, a spus Ovidiu Șandor, inițiatorul proiectului și președinte al Consiliului British International School of Timișoara

„E un standard nou în educație în Timișoara”

Este un spațiu generos și creativ care beneficiază de trei laboratoare de știință, sală pentru artă, sală pentru muzică și teatru, bibliotecă pe două etaje, 22 de săli de clasă, mai multe săli multifuncționale și un „teacher’s lounge” complet utilat pentru profesori.

Prânzul elevilor și profesorilor va fi asigurat de bucătăria proprie și va fi servit în bistro-ul incintei, care poate acomoda simultan 250 de elevi. Există și o cafenea deschisă pe toată durata zilei de școală.

„E un standard nou în educație în Timișoara. Nu este prima școală privată, dar este cel mai bun exemplu atât în ceea ce privește infrastructura cât și programul, este un exemplu pentru sistemul public despre cât de mult trebuie să progresăm și noi să putem atinge niște standarde educaționale înalte. Noi investim mult în educație, dar vedem aici un exemplu de ce poate face mediul privat atunci când este încurajat să se dezvolte. Și faptul că în zece luni s-a finalizat această clădire arată flexibilitatea din mediul privat”, a spus viceprimarul Ruben Lațcău.

„Atriumul, cu agora și amfiteatrul, cu biblioteca, tot acest ansamblu e spectaculos”

Clădirea este realizată astfel încât să nu fie doar un spațiu creativ, ci și sustenabil. Dispunând de panouri fotovoltaice pe acoperiș, pompe de căldură, sisteme de ventilație a sălilor de clasă cu recuperatoare de energie, noua clădire este cea mai eficientă clădire educațională din această zonă.

De arhitectura clădiri s-a ocupat biroul Andreescu & Gaivoronsch, iar pe partea de design interior, studioul Morphoza.

„E un fel de design interior care duce un pic spre industrial, în sensul că betonul este lăsat aparent și instalațiile sunt aparente într-o anumită măsură. Dar mai important e organizarea spațială. E ca un mic orășel împachetat într-o clădire. Este onorant să faci arhitectură pentru o școală. E un proiect unicat, clientul nostru e pretențios și foarte atent la fiecare amănunt. Locul meu preferat e atriumul, când bate soarele este un spectacol. Lumina care cântă în spațiu. Atriumul, cu agora și amfiteatrul, cu biblioteca, tot acest ansamblu e spectaculos. Mie îmi place și cantina, care e un spațiu surprinzător, pe două niveluri. Îmi place foarte mult cum arată clădirea cu elevi în ea”, a spus Vlad Gaivoronschi, proiectantul școlii.

Tarife între 8.000 și 12.000 de euro

Dincolo de campusul deosebit, British International School of Timișoara este și cea mai internațională comunitate a orașului de pe Bega, aici învățând actualmente copii din peste 30 de țări, regăsindu-se în corpul didactic profesori din 15 țări.

Școlarizarea pentru un an costă părinții între 8.000 și 12.000 de euro.

„Noua clădire arată fenomenal. Să-I citez pe părinți, e <wow>. Dar ce contează cel mai mult e ceea ce au simțit copiii când au intrat. Și toți sunt încântați. Aici vor învăța elevii de la anul VIII până la anul XIII. De la 12 la 18-19 ani. Cei din școala primară vor rămâne în clădirea în care am început în 2019. Au fost patru ani în care s-au întâmplat foarte multe lucruri. E o școală care a crescut fenomenal, de la 200 de elevi la peste 600 de elevi. Sincer, nu credeam la început că vom aceasta așa succes, dar nu m-a mirat creșterea de la an la an. Tarifele au crescut pentru că depindem de ce se întâmplă la nivel național și internațional”, a spus Ciprian Țiplea, directorul British International School of Timișoara.

„Cea mai bună investiție este în copil"

Sistemul educațional de tip britanic combină un curriculum academic puternic și echilibrat: limbi străine, matematică, științe, tehnologie, arte creative, științe umaniste, științe sociale, educație fizică, alături de anumite activități extracuriculare menite să ajute copiii să se dezvolte emoțional, cultural, social și spiritual. Pentru mulți părinți este un efort financiar mare, însă, aceștia spun că cea mai bună investiție este în formarea copiilor lor.

“Modul ce comunicare a școlii cu părinții este unul direct și nemediat de absolute nimeni. Avem întâlniri bianuale, iar la solicitarea părintelui chiar mai dese. Calificativele arată progresul, nu critica și doar nota. Deschiderea este prin opțiunea pe care copilul și-o exprimă la materiile care sunt complementare. Poate să aleagă între diverse activități după școală, de la lucruri pe care vrea să le aprofundeze, copilul este în primul plan. Modelul acesta nu poate fi urmat de școala de stat, pentru că sunt alte costuri. Învățământul de la noi e subfinanțat și, cel mai des, nu are scopul lui final copilul. Are tot felul de alte griji, de la norme didactice, la salarii, de la clădiri la alte interese, și nu pot fi comparate nici fondurile, nici dedicația, nici selecția personalului. Este un mare efort pentru părinte, dar cea mai importantă și validă investiție este în copil. Nimic nu merită mai mult”, a spus medicul Mihai Gafencu.

Noua investiție se ridică la peste șase milioane de euro, ducând totalul investiției în școală la peste 12 milioane de euro. Noua clădire completează campusul existent, acolo unde se mai află o clădire din anii 1910, frumos renovată și extinsă acum patru ani, precum și o sală de sport nou realizată acum doi ani, un parc pentru pauzele elevilor, terenuri de joacă și sport.