TOP 10 specializări în Olt, ordonate după media de admitere. 11 candidați au rămas nerepartizați

Absolvenții de gimnaziu au aflat, miercuri, 19 iulie 2023, la ce liceu au fost admiși. Mediile de admitere, în Olt, sunt puțin mai mici decât anul trecut. Sunt și 11 absolvenți de gimnaziu rămași nerepartizați, care se pot înscrie în etapele următoare de admitere.

Media de admitere din gimnaziu s-a dovedit că a avut o influență asupra mediei de admitere, în liceele din județul Olt mediile cu care au fost admiși candidații fiind ceva mai mici decât anul trecut. Dacă șase elevi din Olt au fost admiși cu media 10, la polul opus, cea mai mică medie de admitere a fost 1,65 și s-a înregistrat la Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu” Balș, la specializarea „estetica și igiena corpului omenesc”, elevul provenind de la Școala Gimnazială Piatra.

153 de locuri sunt încă libere în Olt, iar 11 candidați, 10 din Olt și unul din Dolj, dar care a vrut să se înscrie în Olt, au rămas nerepartizați.

Cea mai mare ultimă medie de admitere/specializare se înregistrează la Liceul Teoretic „Mihai Viteazul”, la profilul Real, specializarea Matematică-Informatică bilingv. Este vorba de o clasă cu 26 locuri, iar ultima medie de admitere este 9,50.

A doua cea mai mare ultimă medie este tot la „Mihai Viteazul” Caracal, la profil umanist, Filologie, 26 locuri, ultima medie fiind 8,80. De menționat însă că liceele cu care „se bate” liceul de top din Caracal au, atât pentru Mate-Info, cât și pentru Filologie, câte două până la patru clase. Iată cum arată top 10 specializări, după ultima medie de admitere:

1. LICEUL TEORETIC "MIHAI VITEAZUL" CARACAL Real - Matematică-Informatică - Liceal - Învățământ de zi 9.50 Limba româna ENG 26 locuri;

2. LICEUL TEORETIC "MIHAI VITEAZUL" CARACAL Umanist - Filologie - Liceal - Invatamant de zi - 8.80 - Limba româna ENG 26 locuri;

3. COLEGIUL NAȚIONAL "ION MINULESCU" SLATINA - Real - Matematică-Informatică - Liceal - Învățământ de zi - 8.75 - Limba româna - 104 locuri (patru clase);

4. LICEUL TEORETIC "ALEXANDRU IOAN CUZA" CORABIA - Real - Matematică-Informatică - Liceal -Învățământ de zi - 8.75 Limba româna - 26 locuri;

5. LICEUL TEORETIC "MIHAI VITEAZUL" CARACAL Real - Matematică-Informatică - Liceal Învățământ de zi - 8.60 Limba română - 52 locuri;

6. COLEGIUL NAȚIONAL "ION MINULESCU" SLATINA Real - Ştiinţe ale Naturii - Liceal - Învățământ de zi - 8.52 - Limba româna - 26 locuri;

7. COLEGIUL NAȚIONAL "RADU GRECEANU" SLATINA - Real - Ştiinţe ale Naturii - Liceal Învățământ de zi - 8.52 Limba româna - 26 locuri;

8. LICEUL TEORETIC "MIHAI VITEAZUL" CARACAL - Umanist - Filologie - Liceal - Învățământ de zi - 8.37 Limba româna - 26 locuri;

9. COLEGIUL NAȚIONAL "RADU GRECEANU" SLATINA - Real - Matematică-Informatică - Liceal -Învățământ de zi - 8.32 Limba româna - 78 locuri;

10. LICEUL TEORETIC "MIHAI VITEAZUL" CARACAL - Real - Ştiinţe ale Naturii - Liceal - Învățământ de zi - 8.22 Limba româna - 26 locuri.

Unde mai sunt locuri libere

În județul Olt au rămas 153 locuri neocupate, pentru care pot opta și cei 11 candidați rămași nerepartizați. Liceul Tehnologic „Alexe Marin” Slatina are libere 30 locuri la specializarea „Mecanică”, Liceul Tehnologic „Constantin Brâncoveanu” are libere trei locuri la Filologie, Liceul Tehnologic „Danubius” Corabia are nouă locuri la specializarea „Comerț” și trei locuri la „Mecanică”, Liceul Tehnologic „Dimitrie Petrescu” Caracal are libere opt locuri la „Agricultură” și zece la „Industrie alimentară”, Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu” Balș are 13 locuri libere la „Estetica și igiena corpului omenesc”, Liceul Tehnologic „P. S. Aurelian” Slatina are un loc la „Comerț”, Liceul Tehnologic Iancu Jianu are neocupate 23 locuri la „Agricultură” și patru la „Științe ale naturii”, Liceul tehnologic Metalurgic are opt locuri la „Electronică automatizări” și 11 la „Mecanică”, Liceul Tehnologic Tufeni are 10 locuri libere la „Agricultură”, Liceul Tehnologic Vitomirești are libere 14 locuri la „Agricultură”, iar Liceul Teoretic „Tudor Vladimirescu” Drăgănești-Olt are cinci locuri libere la „Filologie”.

Cei 11 copii rămași nerepartizați în olt (la nivel național sunt nerepartizați 1.619 absolvenți ceea ce reprezintă 1,44% din total), primul având media 5,9, iar ultimul – 2,3, sunt absolvenții următoarelor școli: Școala Gimnazială Radomir - județul Dolj (este singurul din alt județ), Școala Gimnazială nr. 1 Caracal, Școala Gimnazială Brastavățu, Școala Gimnazială Rotunda, Școala Gimnazială Fălcoiu, Școala Gimnazială Fărcașele, Școala Gimnazială Osica de Jos, Liceul Teoretic „Ioniță Asan” Caracal, Colegiul Național „Ion Minulescu” Slatina, Școala Gimnazială Osica de Jos, Școala Gimnazială Urzica. De menționat că în cazul tuturor diferența dintre media de absolvire a gimnaziului și media de la Evaluarea Națională (care a constituit și media de admitere la liceu) diferența este mare, chiar și de patru puncte. Primul elev nerepartizat, care a înregistrat la Evaluarea națională media 5,9, a terminat gimanziul cu media 9,05.

Peste 47% dintre elevi, admiși la prima opțiune completată

„Din totalul elevilor (112.747) cu opțiuni completate pentru admiterea în învățământul liceal, au fost repartizați computerizat 111.128 de elevi (98,56%), număr care indică o creștere de peste 21.000 de elevi repartizați, cumulat, comparativ cu etapele din ultimii doi ani: 110.035 de elevi în anul 2022, respectiv 89.983 de elevi în anul 2021. Peste 47% dintre elevii cu opțiuni completate au fost admiși la prima opțiune (52.896). În total, au fost completate 2.620.839 de opțiuni, rezultând o medie de 23 de opţiuni/elev”, precizează reprezentanții Minsiterului Educației, într-un comunicat de presă.

Elevii admiși au obligația ca în perioada 20-25 iulie 2023 să depună dosare de înscriere la secretariatele liceelor în care au fost admiși. În intervalul 26 - 28 iulie 2023, comisiile județene de admitere soluționează situațiile speciale apărute după etapa de repartizare computerizată (situaţii medicale speciale, schimburi de elevi, redistribuirea candidaţilor gemeni, distribuire sau redistribuire pe locuri rămase libere, pentru apropiere de domiciliu etc.).