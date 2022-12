Pârtii și facilități de schi în Munții Banatului. Sezonul 2022-2023, amânat de vremea prea caldă

Condițiile meteo au făcut ca începerea sezonului de schi în Munţii Banatului să fie amânată. Nu este zăpadă suficientă nici la Muntele Mic, nici la Semenic, însă facilitățile din zonă sunt pregătite să primească turiști îndată ce va ninge.

În Munții Banatului sunt două stațiuni importante de schi: la Muntele Mic și Semenic, ambele în județul Caraș-Severin. Vestea proastă este că în niciuna din cele două stațiuni nu a putut începe sezonul de schi, întrucât nu a fost frig și nici nu a nins suficient.

„Eram pregătiți să începem sezonul, ne-am și bucurat că au fost câteva zile reci, am pus în funcțiune și tunurile, dar ne-am oprit. Nu sunt condiții optime. Am fost la limită să deschidem, pentru că la un moment dat aveam cam 15-20 de centimetri de zăpadă. Dar s-a topit imediat. Să punem în funcțiune tunurile trebuie să fie o temperatură de cel mult minus 3 grade. Din păcate, nu avem. Iar vremea nu pare să fie cu noi nici zilele viitoare, arată plus 6 grade. În acest weekend vom amenaja din mormanul de zăpadă pe care l-am strâns o zonă de freeride, pe pârtia Nedeia. Cei care urcă să aibă măcar șansa să își pună schiurile”, a spus Cristi Dunca, care administrează pârtiile amenajate de tatăl său, omul de afaceri Romeo Dunca, președintele CJ Caraș-Severin.

Momentan, pe Muntele Mic pot schia doar cei care utilizează serviciul Helicat, unic în Estul Europei. Se poate zbura cu elicopterul pe vârful Mătania (2.140 de metri), iar în zonă zăpada e de aproximativ 50 de centimetri.

Un pachet Helicat costă în jur de 250 de euro de persoană, acesta incluzând urcarea cu elicopterul, apoi alte patru urcări cu ratracul, un ghid și o masă caldă. Durata programului este de aproximativ patru ore.

Stațiunea montană Muntele Mic, situată la poalele versantului sudic al Munților Ţarcu, având vârful la 1.800 de metri, este locul preferat de schi pentru cei din judeţele Timiş, Arad şi Caraş-Severin.

Peste 160.000 de turiști pe sezon

Muntele Mic oferă 18 kilometri de pârtii de schi, cu două instalaţii de telescaune, cinci teleschiuri şi un drum de acces complet asfaltat până în staţiune.

În zonă sunt disponibile cinci trasee care fac parte din Domeniul Schiabil Muntele Mic: Borlova 1, Borlova 2, Nordica şi Felix, cât și pârtia Isai, investiție a omului de afaceri timișorean Daniel Răileanu, dotată cu telescaun (asigură transportul pe o distanţă de 1.400 de metri, de pe platou în vârf de munte) și instalație de produs zăpadă artificială.

Staţiunea este vizitată de aproximativ 165.000 de turişti în fiecare sezon, deși momentan oferă doar 325 de locuri de cazare în 15 unităţi cu regim hotelier.

Cea mai lungă pârtie din România așteaptă zăpadă

Nici cei de la Semenic nu sunt foarte fericiți de condițiile meteo. Nu a prea nins și nici temperaturile nu au fost suficient de scăzute, astfel că startul sezonului se amână. Tunuri pentru zăpadă artificială există doar pe o mică porțiune, pe pârtia Casa-Braj de la Văliug.

Iubitorii de schi abia așteaptă să revină pe cea mai lungă pârtie de schi din România, care are șase kilometri, pe traseul Semenic (de la altitudinea de 1.410 metri) - Văliug. Pârtia a fost inaugurată în 24 ianuarie 2022, chiar de sărbătoarea Micii Uniri.

Sezonul trecut, după coborâre, urcarea pe platoul de la releu se putea face cu autobuzele puse la dispoziţie de Primăria Reşiţa, care pleacau din jumătate în jumătate de oră. Același lucru se va întâmpla și în acest an, imediat după ce condițiile meteo vor permite începerea sezonului de schi.

„Noi depindem de ce dă Dumnezeu. Acum nu se poate schia. Trebuie să fie de minimum 50 de centimetri zăpada, să poți să bătătorești bine cu ratracul. Noi nu avem atâtea tunuri de zăpadă ca cei de la Muntele Mic. Avem doar pe pârtia de la Văliug, care e de doar 800 de metri. Pârtia noastră de șase kilometri e deosebită, dar trebuie să așteptăm să ningă trei-patru zile la rând. Din ce am văzut la meteo, de luni va fi însă și mai cald și până la Crăciun nu avem nicio șansă. Ne-am obișnuit însă, pentru că în ultimii ani se poate schia bine în ianuarie și februarie”, a declarat Sorin Blaga, primarul comunei Văliug, de care aparține Semenic.

Vestea bună pentru schiori este că în decembrie 2023 ar urma să fie gata telegondola de 6.000 de metri, care va face legătura între Casa Baraj și platoul de la releu. Tot în acest proiect în valoare de aproximativ 40 de milioane de euro intră și amenajarea a 80 de tunuri pentru producerea de zăpadă.

La acest moment, există aproximativ 1.400 de paturi de cazare în zona Văliug, Crivaia, Gărâna, Semenic, plus încă circa 600 în Reşiţa.

În Munţii Banatului mai există o mică staţiune de schi, în satul Gărâna –cunoscut pentru festivalul de jazz care se organizează acolo anual. Cele două pârtii de la Gărâna, de 500 şi 600 de metri, sunt funcţionale cu ajutorul zăpezii așternute cu tunuri. Și aici se așteaptă ca temperaturile să scadă sub 0 grade.